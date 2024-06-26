«Экзон» развивает новое направление «Аналитика»

Цифровая платформа «Экзон» запускает новый модуль «Аналитика». Его функциональность предназначена для сбора, преобразования и дальнейшей визуализации данных по текущему проекту или по группе строительных проектов компании. Об этом CNews сообщили представители «Экзон».

Модуль представлен в виде интерактивной аналитической панели — дашборда. В нем отображена информация по статусу работ проекта и объемах затрат на эти работы. Вся информация для них собирается на основе информации из модулей «Календарно-сетевое планирование» и «Актирование».

Главная отличительная особенность модуля — возможность объединить несколько проектов компании в один «Портфель». На одном экране расположены основные метрики и показатели, что позволяет выявить и проанализировать данные по всем проектам. На панели представлена интерактивная карта с проектами компании, кликнув на которые, вы перейдете в дашборд конкретного объекта.

На дашборде отображаются данные из модулей «Календарно-сетевого планирования» и «Актирования». В дальнейших релизах планируется, что на панели будут представлены метрики из всех модулей «Экзон».

Аналитика по модулю «Календарно-сетевое планирование» позволит: видеть статус исполнения и сроки контрольных точек по конкретному или всем проектам компании в едином отчете.

Аналитика по модулю «Актирование» позволит: видеть статус сдачи приемки работ по всем проектам компании; видеть стоимость смет контракта, стоимость принятых работ; видеть динамику приемки работ помесячно по группе проектов.

Данные из модулей представлены на диаграммах: количество и статус задач отображены в виде цветных круговых диаграмм, а данные, например, по стоимости выполненных работ можно отследить по периодам на столбчатой диаграмме. Все данные отображаются и хранятся внутри системы платформы, но их также можно выгрузить во внешние системы. Вся информация на дашборде обновляются автоматически.

«Развитие нового модуля Аналитика благодаря наглядному представлению данных позволит правильно определять приоритеты задач, прогнозировать возможные отклонения в проекте и вовремя принимать управленческие решения», - отметил технический директор “Экзон” Артем Мясников.