Разделы

ПО Софт
|

«Экзон» развивает новое направление «Аналитика»

Цифровая платформа «Экзон» запускает новый модуль «Аналитика». Его функциональность предназначена для сбора, преобразования и дальнейшей визуализации данных по текущему проекту или по группе строительных проектов компании. Об этом CNews сообщили представители «Экзон».

Модуль представлен в виде интерактивной аналитической панели — дашборда. В нем отображена информация по статусу работ проекта и объемах затрат на эти работы. Вся информация для них собирается на основе информации из модулей «Календарно-сетевое планирование» и «Актирование».

Главная отличительная особенность модуля — возможность объединить несколько проектов компании в один «Портфель». На одном экране расположены основные метрики и показатели, что позволяет выявить и проанализировать данные по всем проектам. На панели представлена интерактивная карта с проектами компании, кликнув на которые, вы перейдете в дашборд конкретного объекта.

На дашборде отображаются данные из модулей «Календарно-сетевого планирования» и «Актирования». В дальнейших релизах планируется, что на панели будут представлены метрики из всех модулей «Экзон».

Аналитика по модулю «Календарно-сетевое планирование» позволит: видеть статус исполнения и сроки контрольных точек по конкретному или всем проектам компании в едином отчете.

Переход на СУБД Postgres Pro: опыт миграции ведомств Иркутской области
postgrespro

Аналитика по модулю «Актирование» позволит: видеть статус сдачи приемки работ по всем проектам компании; видеть стоимость смет контракта, стоимость принятых работ; видеть динамику приемки работ помесячно по группе проектов.

Данные из модулей представлены на диаграммах: количество и статус задач отображены в виде цветных круговых диаграмм, а данные, например, по стоимости выполненных работ можно отследить по периодам на столбчатой диаграмме. Все данные отображаются и хранятся внутри системы платформы, но их также можно выгрузить во внешние системы. Вся информация на дашборде обновляются автоматически.

«Развитие нового модуля Аналитика благодаря наглядному представлению данных позволит правильно определять приоритеты задач, прогнозировать возможные отклонения в проекте и вовремя принимать управленческие решения», - отметил технический директор “Экзон” Артем Мясников.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Управление основными данными: Российские продукты готовы заменить западные системы MDM

Python, Java и С приносят программистам мало денег. Разработчики с гигантскими зарплатами пишут на малоизвестном языке, который уже нравится россиянам

Зачем рынку еще один интегратор? Спросили у новой компании

Softline купил разработчика ПО для проверки розничных сетей

Виктор Федотов, Softline: Задача импортозамещения выполнена. В нашем облаке есть сегмент на отечественных серверах, ОС и гипервизоре

Microsoft стала без спроса копировать информацию с ПК пользователей в свое облако. Россиян тоже касается. Как это отключить

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

От культиватора до электроножниц: 10 электрических гаджетов для сада и огорода

Обзор робота-мойщика окон HOBOT S6 Pro: умный помощник

Здесь безопасно: российские облачные хранилища и сервисы для частных пользователей

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024