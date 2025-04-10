Система «Экзон» стала доступна студентам двух образовательных учреждений Ярославля

Цифровая строительная академия «Метабилдум» (аккредитованный центр «Экзон») и платформа для управления строительством «Экзон» подписали договор о сотрудничестве и лицензионное соглашение на предоставление ПО «Экзон» двум учебными заведениями – «Ярославскому государственным техническому университету» и “Ярославскому градостроительному колледжу». Об этом CNews сообщили представители «Экзон».

Соглашения направлены на подготовку будущих кадров к работе в строительном комплексе, а также на создание возможностей изучить отечественные ИТ-инструменты по управлению процессами строительства. Для студентов станут доступными практические программы работы по ведению исполнительной документации в электронном виде, с проектной и рабочей документацией, с цифровой информационной моделью на всех этапах строительства. Это позволит им стать квалифицированными специалистами, востребованными на рынке труда.

«Подписанные сегодня соглашения с образовательными учреждениями Ярославля открывают новые горизонты в подготовке специалистов. Мы стремимся к тому, чтобы молодые специалисты владели не только теорией, но и получали практический опыт работы с современными инструментами управления проектами. Это позволит им стать востребованными на рынке труда и восполнить существующий дефицит кадров», – отметил коммерческий директор «Экзон» Денис Колов.

«Сотрудничество с экосистемой “Экзон” позволит повысить качество подготовки студентов и сделать обучение более практико-ориентированным. Тем самым они будут развивать необходимые навыки и уверенно входить в профессиональную среду. Мы уверены, что совместная работа приведет к созданию новых образовательных программ, которые будут отвечать требованиям современного рынка труда», – сказал первый проректор Ярославского государственного технического университета Денис Наумов.

«Как аккредитованный центр "Экзон", мы не просто передали ПО вузам — мы внедрили в учебные программы реальные инструменты стройотрасли: работу с цифровыми информационными моделями, электронной исполнительной документацией и облачным управлением проектами. Теперь студенты Ярославля будут выходить из аудиторий с навыками, которые требуются на стройплощадках уже сегодня. Это не "игра в цифровизацию" — это прямой ответ на дефицит кадров, которые умеют работать в отечественных ИТ-системах», – сказала руководитель цифровой строительной академии «Метабилдум» Анна Гришина.