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Колов Денис



10.04.2025 Система «Экзон» стала доступна студентам двух образовательных учреждений Ярославля 1
24.04.2018 Сбербанк запустил сервис «Личный юрист» в Тюмени 1
14.04.2017 Сбербанк реализовал безналичную оплату в торговых автоматах Тюмени 1
14.02.2017 Сбербанк реализовал возможность безналичной оплаты во «ВКонтакте» 1
28.12.2016 В Тюмени запущен пилотный проект «Закрытие ипотеки онлайн» 1
14.08.2015 Сбербанк развивает интернет-эквайринг в Тюменской области 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Колов Денис и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4059 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7477 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 3
Visa International 1953 3
Uvenco - Ювенко 3 1
Объединенная Вендинговая Компания 1 1
Росреестр - Управления федеральной регистрационной службы 60 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1230 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1551 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5126 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2571 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24490 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12152 1
Торговля - RetailTech - Вендинг - Vending - Вендинговый автомат - Торговый автомат - Торгомат 73 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12911 1
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 518 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11376 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12228 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24770 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10704 1
Samsung Pay 292 1
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 175 1
Visa payWave 77 1
Apple Pay 492 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1448 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2094 1
Логунов Олег 4 1
Кораблёв Владимир 2 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 876 4
Россия - УФО - Тюменская область 1182 2
Россия - Рощино 22 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5219 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14254 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43786 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48750 5
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2444 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4929 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 704 1
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 581 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10091 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7829 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24508 1
Международный женский день - 8 марта 353 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1352015, в очереди разбора - 759787.
Создано именных указателей - 172660.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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