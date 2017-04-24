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Visa payWave

Visa payWave

СОБЫТИЯ

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24.04.2017 «Альфа-Банк» запускает 120 банкоматов с поддержкой Visa payWave

енных банкоматов устройствами для поддержки операций для карт Visa с бесконтактным интерфейсом Visa payWave. Как рассказали CNews в банке, до конца 2017 года технологию Visa payWave буде
15.04.2016 Бинбанк приступил к эквайрингу бесконтактных карт Visa и MasterCard

Бинбанк приступил к эквайрингу бесконтактных карт Visa PayWave и MasterCard PayPass. Об этом CNews сообщили в Бинбанке. Бесконтактные платежные
18.08.2015 Технология Visa payWave интегрирована в функционал кошелька Visa Qiwi Wallet

па стратегического партнерства, результатом которого стала интеграция бесконтактной технологии Visa payWave в функционал кошелька Visa Qiwi Wallet. Как сообщили CNews в Qiwi, теперь пользовател
10.08.2015 Qiwi представила именные бесконтактные карты Qiwi Visa

й системой Visa начинает выпуск бесконтактных пластиковых карт Visa Qiwi Plastic с технологией Visa payWave. Об этом CNews сообщили в Qiwi. Теперь прямо из интерфейса электронного кошелька Visa
16.07.2015 «Примсоцбанк» начал выпуск карт Visa payWave по технологии НСЕ

«Примсоцбанк» приступил к эмиссии карт Visa payWave по технологии НСЕ (Host Card Emulation). Об этом CNews сообщили в группе компаний ЦФТ
09.07.2015 «Инвестторгбанк» начал выпуск NFC-карт для безналичной оплаты при помощи мобильного телефона

«Инвестторгбанк» выпустил NFC-карты Visa payWave по технологии HCE с возможностью безналичной оплаты при помощи мобильного телефона. О
15.05.2014 «СДМ-Банк» внедрил технологию бесконтактных платежей Visa payWave

ты, заключившие с «СДМ-Банком» договор эквайринга, смогут воспользоваться технологией платежей Visa payWave, позволяющей оплачивать товары и услуги при помощи бесконтактных банковских карт межд
08.04.2014 Банк «Открытие» сертифицирован на проведение бесконтактных платежей по технологии Visa payWave

тие» сертифицирован платежной системой Visa на проведение бесконтактных платежей по технологии Visa payWave. Об этом CNews сообщили в банке «Открытие». Технология Visa payWave позволяет

12.12.2013 Новый бесконтактный PIN-пад PAX S200 готов к продажам в России

кации нового бесконтактного PIN-пада S200 на соответствие требованиям MasterCard PayPass 3.0 и Visa payWave VCPS 2.1.1. Устройство, которое также имеет новый сертификат безопасности PCI PTS 3.1
14.10.2013 «Ашан» совместно с Visa и ВТБ24 начал прием платежей по картам Visa payWave

вместно с платежной системой Visa и банком ВТБ24 начала прием бесконтактных платежей по картам Visa payWave в гипермаркете «Ашан-Сокольники». Планируется, что к февралю 2014 г. эта услуга стане
26.07.2013 «ЮниКредит Банк» предложил клиентам дебетовые карты Visa с технологией payWave

«ЮниКредит Банк» предложил клиентам дебетовые карты Visa Gold нового поколения — с технологией payWave для бесконтактной оплаты. Технология Visa payWave позволяет совершать транзакц
16.07.2013 «Банк Русский Стандарт» провел свою первую транзакцию по технологии Visa payWave

Visa, подтверждающий, что банк успешно провел транзакцию по технологии бесконтактных платежей Visa payWave. Для осуществления оплаты с помощью данной технологии достаточно лишь поднести карту

09.07.2013 «Мастер-Банк» начал эмиссию карт Visa Infinite PayWave

«Мастер-Банк» приступил к эмиссии карт Visa Infinite на основе бесконтактной технологии payWave. Visa Infinite PayWave позволяет оплачивать товары и услуги в считанные секунд
14.06.2013 «Московский кредитный банк» внедрил бесконтактные платежи по технологиям Visa payWave и MasterCard PayPass

кредитный банк» (МКБ) прошел сертификацию услуги приема бесконтактных платежей по технологиям Visa payWave и MasterCard PayPass в платежных системах Visa и MasterCard. Устройства, поддерживающ
17.04.2013 «Росгосстрах Банк» начал выпуск чиповых карт Visa с технологией payWave

о начале выпуска чиповых пластиковых карт платежной системы Visa с технологией бесконтактной оплаты payWave. На первом этапе снабдить чипами предполагается карты категорий Visa Gold и выше. Вып
03.04.2013 «Аэроэкспресс» начал прием карт с технологией Visa payWave

есс» и платежная система Visa объявили о начале приема карт с технологией бесконтактной оплаты Visa payWave. Все кассы «Аэроэкспресс» и автоматы по продаже билетов оборудованы терминалами для п
19.03.2013 «Банк Кредит Днепр» запустил Visa payWave с помощью «БПЦ Банковских Технологий»

вские Технологии», поставщик платежных решений для мировой финансовой индустрии, сообщила о запуске payWave технологий в «Банке Кредит Днепр» (Украина). Теперь клиенты банка смогут в полной мер
22.01.2013 «Сбербанк» начал прием бесконтактных карт Visa payWave

«Сбербанк» объявил о начале эквайринга карт Visa payWave. Технология Visa payWave позволяет оперативно оплачивать покупки и услуги на к
14.01.2013 «НоваКард» прошел сертификацию на производство бесконтактных карт Visa payWave

й платежной системы Visa об успешном прохождении сертификации бесконтактных карт по технологии Visa payWave, производимых «НоваКард» на чипе мирового разработчика Oberthur Technologies. «Теперь
24.08.2012 Банк «Санкт-Петербург» приступит к эмиссии и эквайрингу карт Visa payWave

ообщил об успешном прохождении сертификации платежной системы Visa на эмиссию и эквайринг карт Visa payWave. Массовые эмиссия и эквайринг карт Visa payWave банком «Санкт-Петербург» начну
13.08.2012 «Ощадбанк» сертифицировал эквайринг бесконтактных карт payWave и PayPass

арт и электронных денег, успешно завершил проект по сертификации эквайринга бесконтактных карт Visa payWave и MasterCard PayPass. По данным банка, проект был завершен в рекордные сроки — кейс с
17.07.2012 Банк «Возрождение» и Visa приступили к эмиссии карт Visa с технологией бесконтактной оплаты payWave

Компания Visa и банк «Возрождение» объявили о начале эмиссии карт Visa, оснащенных технологией payWave для осуществления бесконтактных операций. Первые дебетовые и кредитные карты Visa

05.07.2012 ВТБ выступил эквайером по проекту бесконтактных платежей payWave в магазинах «Седьмой Континент»

атежной системой Visa и сетью супермаркетов «Седьмой Континент» запустил проект по приему карт Visa payWave в магазинах сети ритейлера. Первой торговой точкой, которая приступила к обслуживанию
01.11.2011 «БПЦ Банковские Технологии» внедрили бесконтактную платежную технологию PayWave в «Альфа-Банке»

рии, сообщила о завершении первого в России проекта по внедрению бесконтактной платежной технологии PayWave, ставшего заключительным этапом масштабного процесса перехода «Альфа-Банка» на чиповы

Публикаций - 78, упоминаний - 124

Visa payWave и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13156 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 6
Ланит - Лантер 37 6
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 263 4
Samsung Electronics 11065 4
БПЦ - Банковский производственный центр - БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты - БПС Инновационные программные решения - БПС Процессинг 146 3
Verifone 62 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 3
TietoEVRY - Tieto 145 3
ITG Group - INPAS - ИНПАС 131 3
PAX Technology - PAX Global Technology 28 2
МегаФон 10742 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 2
Крок - Croc 1964 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 2
Capgemini Consulting 131 1
Сбер - Расчетные решения АО 29 1
Транстелематика Сервисный центр - Терминальные Технологии - Мультипас 15 1
Сбер - Сбербанк Деловая среда 102 1
OpenWay Group - OpenWay Systems - OpenWay Service 58 1
Peak Systems - Пик Системз 26 1
Advent International - IDEMIA - OT-Morpho - Oberthur Technologies - Safran Identity & Security - Sagem Orga - Morpho Systems - GE Homeland Protection - Sagem Sécurité - Sagem Défense Sécurité - ORGA Kartensysteme GmbH - Morpho Systèmes 64 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 1
NovaCard - НоваКард 20 1
iiii Tech - Форайз - ex-TietoEVRY Russia - Tieto Россия 28 1
TietoEVRY - Tieto Financial Services 15 1
CyberSource - PaylinX 24 1
Rosan Finance - Розан Файнэнс - Экспресс Кард 16 1
АйТи - Центр компетенции информационной безопасности 13 1
Cielo Mobile Solution 1 1
Ростелеком 10948 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
SAP SE 5601 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 1
InfoWatch - Инфовотч 1185 1
Softline - Софтлайн 3743 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1
HP Inc. 5883 1
Visa International 1993 54
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 26
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 10
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 156 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
Альфа-Банк 1979 5
NanduQ - Qiwi 1013 5
ВТБ - ВТБ24 671 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 3
Русский стандарт Банк 509 3
ЦФТ КартСтандарт - процессинговый центр 49 3
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 3
Новосибирский метрополитен 17 2
Московский Зоопарк - Московский государственный зоологический парк 28 2
Мострансавто 69 2
Седьмой Континент 65 2
Мастер-Банк 35 2
Почта России ПАО 2370 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
American Express - Amex 338 2
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 111 2
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 125 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 2
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 59 1
Ощадбанк - Державний ощадний банк України - Государственный сберегательный банк Украины 20 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
ГПБ - КУБ АО Банк - Кредит Урал Банк 13 1
Сбер - Сбербанк Западно-Сибирский банк 25 1
Сбер - Сбербанк Сибирский банк 59 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 105 1
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 153 1
ЦФТ - Платежный Центр РНКО - Платежный Центр Расчетная небанковская кредитная организация 56 1
Ant Financial Services Group 5 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 1
ПриватБанк - PrivatBank 197 1
ВТБ Азербайджан 3 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 10
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 4
Мосгортранс ГУП 139 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Администрация Краснодарского края 64 1
Администрация города-курорта Сочи - органы государственной власти 27 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Федеральное казначейство России 1949 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 68
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1425 33
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 32
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 24
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1657 24
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 23
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 21
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 438 13
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1250 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 12
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 10
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 8
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2316 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 7
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1602 6
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 6
FinTech - HCE - Host Card Emulation - Хост эмуляции платежных карт 43 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 5
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2245 5
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 5
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 977 5
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1842 4
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 4
Бесконтактный датчик - Бесконтактная карта - Сенсорный выключатель - Proximity sensor, card - Проксимити карты 216 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 4
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 4
Валидатор - valid - устройство для проверки документов на электронных носителях 101 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 3
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 179 47
Apple Pay 519 13
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 644 10
Google Android 15244 9
Samsung Pay 296 8
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 427 6
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 5
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 577 5
Visa Gold 21 4
Apple iOS 8583 4
Apple iPhone 6 4861 4
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 4
БПЦ - SmartVista - СмартВиста 107 3
Visa VisaNet - Visa Money Transfer 31 3
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 3
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 195 3
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 168 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 2
Visa Platinum 23 2
ITG Group - INPAS UniPOS Terminal 10 2
NXP Mifare - торговая марка семейства бесконтактных смарт-карт 91 2
NanduQ - Qiwi Терминалы - Qiwi Аренда - Qiwi Маркет - Qiwi Касса - Qiwi Кассир 115 2
БПЦ - SmartIssuer 5 2
Apple iPad 4012 2
Samsung Galaxy Note 702 2
Microsoft Azure 1526 2
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 2
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 2
Apple Touch ID 298 2
ТТК - ЕТК - Единая транспортная карта 189 2
Google App Engine 36 1
Intis Televend 2 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
СКБ Контур - Контур.Эльба 87 1
Visa Infinite 8 1
Транстелематика Сервисный центр - Терминальные Технологии - Vendotek - терминалы безналичной оплаты 6 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
ЕПБ - Единый проездной билет 71 1
РЖД Ласточка - ЭС1, ЭС1П, ЭС2Г, ЭС2ГП - семейство пассажирских электропоездов на основе платформы Siemens Desiro 40 1
Parker Steven - Паркер Стивен 17 6
Агафонов Андрей 19 5
Киричек Алексей 66 4
Латыпов Роман 9 3
Глотова Майя 11 3
Попов Алексей 339 2
Ликсутов Максим 245 2
Стоклицкая Анна 24 2
Акиниязов Рустам 8 2
Torre Andrew - Торре Эндрю 5 2
Глазачев Иван 27 2
Петелина Екатерина 13 2
Hughes Oliver - Хьюз Оливер 23 1
Криворучко Алексей 7 1
Иванов Святослав 5 1
Дарёшин Максим 13 1
Курдюков Дмитрий 20 1
Дегтярев Юрий 3 1
Гнедин Евгений 12 1
Меднов Сергей 124 1
Ложкин Сергей 49 1
Маринин Сергей 3 1
Литвиненко Дмитрий 1 1
Болтунов Дмитрий 1 1
Киселева Надежда 10 1
Колов Денис 9 1
Легезо Денис 40 1
Иссопов Эдуард 15 1
Дегтярев Алексей 58 1
Ozolins Maris - Озолиньш Марис 32 1
Зайцев Александр 29 1
Короленко Александр 1 1
Прокудин Аркадий 9 1
Сухоставский Игорь 6 1
Астахов Константин 23 1
Пустовой Максим 36 1
Сидоров Константин 15 1
Алексеев Михаил 29 1
Григорьев Василий 21 1
Мелузов Андрей 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 50
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 28
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 10
Европа Юго-Восточная 62 6
Россия - СФО - Новосибирск 4876 6
Европа 24964 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 4
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 3
Европа Восточная 3138 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 3
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 2
Казахстан - Республика 6048 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Африка - Африканский регион 3641 2
Украина 7928 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 2
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 133 1
Москва - Новая Москва - ТиНАО - объединение названий двух новых округов г. Москвы (Троицкого и Новомосковского административных округов) 36 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия - Черкесск 86 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
Россия - Рощино 26 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Выборг - Выборгское городское поселение 157 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Швеция - Королевство 3782 1
Сингапур - Республика 1953 1
Индия - Bharat 5870 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 1
США - Нью-Йорк 3180 1
Ближний Восток 3154 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 1
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
Великобритания - Лондон 2432 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 57
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 33
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 22
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 18
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 14
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 611 8
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 6
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 5
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 4
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 3
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1243 3
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1195 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 2
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 396 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 2
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1799 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 2
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 661 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 2
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 289 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1201 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 836 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1128 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
Мобильные системы 118 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
Gartner - Гартнер 3658 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Newcastle University - Ньюкаслский университет - Университет Ньюкасла - Университет Ньюкасла-апон-Тайн 18 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
День молодёжи - 27 июня 1087 1
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FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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