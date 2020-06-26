Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Visa payWave
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 55, упоминаний - 75
Visa payWave упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ланит ГК 1160 4
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 2
|Программный продукт ГК 92 2
|Apple Inc - Эппл Рус 7737 2
|Samsung Electronics 5730 2
|Технезис 3 1
|Peak Systems - Пик Системз 23 1
|Терминальные Технологии - Мультипас 6 1
|INPAS - ИНПАС 107 1
|Крок 1221 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
|МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
|Технопром Инновационная корпорация 25 1
|Yandex - Яндекс 4103 1
|Лантер 32 1
|Zabbix SIA - Заббикс 34 1
|Золотая Корона 281 1
|1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 597 1
|Nginx - Энджайникс 100 1
|Эвотор - Evotor 105 1
|SAS Institute 597 1
|HP Inc. 2937 1
|Латыпов Роман 8 2
|Кисляков Кирилл 5 1
|Бутурлин Иван 17 1
|Чурсин Дмитрий 7 1
|Глазачев Иван 21 1
|Кисляков Евгений 83 1
|Ликсутов Максим 32 1
|Литвиненко Дмитрий 1 1
|Болтунов Дмитрий 1 1
|Агафонов Андрей 19 1
|Стоклицкая Анна 24 1
|Короленко Александр 1 1
|CNews Analytics 1991 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru