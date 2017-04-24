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Visa payWave
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|24.04.2017
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«Альфа-Банк» запускает 120 банкоматов с поддержкой Visa payWave
енных банкоматов устройствами для поддержки операций для карт Visa с бесконтактным интерфейсом Visa payWave. Как рассказали CNews в банке, до конца 2017 года технологию Visa payWave буде
|15.04.2016
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Бинбанк приступил к эквайрингу бесконтактных карт Visa и MasterCard
Бинбанк приступил к эквайрингу бесконтактных карт Visa PayWave и MasterCard PayPass. Об этом CNews сообщили в Бинбанке. Бесконтактные платежные
|18.08.2015
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Технология Visa payWave интегрирована в функционал кошелька Visa Qiwi Wallet
па стратегического партнерства, результатом которого стала интеграция бесконтактной технологии Visa payWave в функционал кошелька Visa Qiwi Wallet. Как сообщили CNews в Qiwi, теперь пользовател
|10.08.2015
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Qiwi представила именные бесконтактные карты Qiwi Visa
й системой Visa начинает выпуск бесконтактных пластиковых карт Visa Qiwi Plastic с технологией Visa payWave. Об этом CNews сообщили в Qiwi. Теперь прямо из интерфейса электронного кошелька Visa
|16.07.2015
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«Примсоцбанк» начал выпуск карт Visa payWave по технологии НСЕ
«Примсоцбанк» приступил к эмиссии карт Visa payWave по технологии НСЕ (Host Card Emulation). Об этом CNews сообщили в группе компаний ЦФТ
|09.07.2015
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«Инвестторгбанк» начал выпуск NFC-карт для безналичной оплаты при помощи мобильного телефона
«Инвестторгбанк» выпустил NFC-карты Visa payWave по технологии HCE с возможностью безналичной оплаты при помощи мобильного телефона. О
|15.05.2014
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«СДМ-Банк» внедрил технологию бесконтактных платежей Visa payWave
ты, заключившие с «СДМ-Банком» договор эквайринга, смогут воспользоваться технологией платежей Visa payWave, позволяющей оплачивать товары и услуги при помощи бесконтактных банковских карт межд
|08.04.2014
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Банк «Открытие» сертифицирован на проведение бесконтактных платежей по технологии Visa payWave
тие» сертифицирован платежной системой Visa на проведение бесконтактных платежей по технологии Visa payWave. Об этом CNews сообщили в банке «Открытие». Технология Visa payWave позволяет
|12.12.2013
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Новый бесконтактный PIN-пад PAX S200 готов к продажам в России
кации нового бесконтактного PIN-пада S200 на соответствие требованиям MasterCard PayPass 3.0 и Visa payWave VCPS 2.1.1. Устройство, которое также имеет новый сертификат безопасности PCI PTS 3.1
|14.10.2013
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«Ашан» совместно с Visa и ВТБ24 начал прием платежей по картам Visa payWave
вместно с платежной системой Visa и банком ВТБ24 начала прием бесконтактных платежей по картам Visa payWave в гипермаркете «Ашан-Сокольники». Планируется, что к февралю 2014 г. эта услуга стане
|26.07.2013
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«ЮниКредит Банк» предложил клиентам дебетовые карты Visa с технологией payWave
«ЮниКредит Банк» предложил клиентам дебетовые карты Visa Gold нового поколения — с технологией payWave для бесконтактной оплаты. Технология Visa payWave позволяет совершать транзакц
|16.07.2013
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«Банк Русский Стандарт» провел свою первую транзакцию по технологии Visa payWave
Visa, подтверждающий, что банк успешно провел транзакцию по технологии бесконтактных платежей Visa payWave. Для осуществления оплаты с помощью данной технологии достаточно лишь поднести карту
|09.07.2013
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«Мастер-Банк» начал эмиссию карт Visa Infinite PayWave
«Мастер-Банк» приступил к эмиссии карт Visa Infinite на основе бесконтактной технологии payWave. Visa Infinite PayWave позволяет оплачивать товары и услуги в считанные секунд
|14.06.2013
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«Московский кредитный банк» внедрил бесконтактные платежи по технологиям Visa payWave и MasterCard PayPass
кредитный банк» (МКБ) прошел сертификацию услуги приема бесконтактных платежей по технологиям Visa payWave и MasterCard PayPass в платежных системах Visa и MasterCard. Устройства, поддерживающ
|17.04.2013
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«Росгосстрах Банк» начал выпуск чиповых карт Visa с технологией payWave
о начале выпуска чиповых пластиковых карт платежной системы Visa с технологией бесконтактной оплаты payWave. На первом этапе снабдить чипами предполагается карты категорий Visa Gold и выше. Вып
|03.04.2013
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«Аэроэкспресс» начал прием карт с технологией Visa payWave
есс» и платежная система Visa объявили о начале приема карт с технологией бесконтактной оплаты Visa payWave. Все кассы «Аэроэкспресс» и автоматы по продаже билетов оборудованы терминалами для п
|19.03.2013
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«Банк Кредит Днепр» запустил Visa payWave с помощью «БПЦ Банковских Технологий»
вские Технологии», поставщик платежных решений для мировой финансовой индустрии, сообщила о запуске payWave технологий в «Банке Кредит Днепр» (Украина). Теперь клиенты банка смогут в полной мер
|22.01.2013
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«Сбербанк» начал прием бесконтактных карт Visa payWave
«Сбербанк» объявил о начале эквайринга карт Visa payWave. Технология Visa payWave позволяет оперативно оплачивать покупки и услуги на к
|14.01.2013
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«НоваКард» прошел сертификацию на производство бесконтактных карт Visa payWave
й платежной системы Visa об успешном прохождении сертификации бесконтактных карт по технологии Visa payWave, производимых «НоваКард» на чипе мирового разработчика Oberthur Technologies. «Теперь
|24.08.2012
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Банк «Санкт-Петербург» приступит к эмиссии и эквайрингу карт Visa payWave
ообщил об успешном прохождении сертификации платежной системы Visa на эмиссию и эквайринг карт Visa payWave. Массовые эмиссия и эквайринг карт Visa payWave банком «Санкт-Петербург» начну
|13.08.2012
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«Ощадбанк» сертифицировал эквайринг бесконтактных карт payWave и PayPass
арт и электронных денег, успешно завершил проект по сертификации эквайринга бесконтактных карт Visa payWave и MasterCard PayPass. По данным банка, проект был завершен в рекордные сроки — кейс с
|17.07.2012
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Банк «Возрождение» и Visa приступили к эмиссии карт Visa с технологией бесконтактной оплаты payWave
Компания Visa и банк «Возрождение» объявили о начале эмиссии карт Visa, оснащенных технологией payWave для осуществления бесконтактных операций. Первые дебетовые и кредитные карты Visa
|05.07.2012
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ВТБ выступил эквайером по проекту бесконтактных платежей payWave в магазинах «Седьмой Континент»
атежной системой Visa и сетью супермаркетов «Седьмой Континент» запустил проект по приему карт Visa payWave в магазинах сети ритейлера. Первой торговой точкой, которая приступила к обслуживанию
|01.11.2011
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«БПЦ Банковские Технологии» внедрили бесконтактную платежную технологию PayWave в «Альфа-Банке»
рии, сообщила о завершении первого в России проекта по внедрению бесконтактной платежной технологии PayWave, ставшего заключительным этапом масштабного процесса перехода «Альфа-Банка» на чиповы
Visa payWave и организации, системы, технологии, персоны:
|Parker Steven - Паркер Стивен 17 6
|Агафонов Андрей 19 5
|Киричек Алексей 66 4
|Латыпов Роман 9 3
|Глотова Майя 11 3
|Попов Алексей 339 2
|Ликсутов Максим 245 2
|Стоклицкая Анна 24 2
|Акиниязов Рустам 8 2
|Torre Andrew - Торре Эндрю 5 2
|Глазачев Иван 27 2
|Петелина Екатерина 13 2
|Hughes Oliver - Хьюз Оливер 23 1
|Криворучко Алексей 7 1
|Иванов Святослав 5 1
|Дарёшин Максим 13 1
|Курдюков Дмитрий 20 1
|Дегтярев Юрий 3 1
|Гнедин Евгений 12 1
|Меднов Сергей 124 1
|Ложкин Сергей 49 1
|Маринин Сергей 3 1
|Литвиненко Дмитрий 1 1
|Болтунов Дмитрий 1 1
|Киселева Надежда 10 1
|Колов Денис 9 1
|Легезо Денис 40 1
|Иссопов Эдуард 15 1
|Дегтярев Алексей 58 1
|Ozolins Maris - Озолиньш Марис 32 1
|Зайцев Александр 29 1
|Короленко Александр 1 1
|Прокудин Аркадий 9 1
|Сухоставский Игорь 6 1
|Астахов Константин 23 1
|Пустовой Максим 36 1
|Сидоров Константин 15 1
|Алексеев Михаил 29 1
|Григорьев Василий 21 1
|Мелузов Андрей 15 1
|Мобильные системы 118 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
|CNews - ZOOM.CNews 1866 1
|Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
|IDC - International Data Corporation 4975 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
|Gartner - Гартнер 3658 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
|Newcastle University - Ньюкаслский университет - Университет Ньюкасла - Университет Ньюкасла-апон-Тайн 18 1
|Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
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