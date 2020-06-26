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Visa payWave


26.06.2020 Российские терминалы обеспечат прием платежей смарт-вендинга Televend 1
27.05.2019 «Первый Бит» и «Технезис» создали решение для пассажирских перевозок в рамках 192-ФЗ 1
05.04.2019 Московское метро заново закупает на 750 млн «железо» для ИТ-системы зональной оплаты проезда 1
05.02.2019 «Метрополитен» строит ИТ-систему с зональной оплатой. Где в Москве зоны будут, а где нет 1
13.11.2018 «Яндекс.Деньги» и ДИТ Москвы исследовали безналичные платежи москвичей 1
12.04.2018 Московские автобусы научились принимать оплату через смартфон 1
19.03.2018 «Лантер» оснастил автобусы Сочи оборудованием для оплаты проезда картами 1
24.04.2017 «Альфа-Банк» запускает 120 банкоматов с поддержкой Visa payWave 3
14.04.2017 Сбербанк реализовал безналичную оплату в торговых автоматах Тюмени 1
19.01.2017 Алексей Киричек возглавил департамент эквайринга ВТБ24 1
13.01.2017 Более 50% терминалов Западно-Сибирского банка Сбербанка поддерживают технологию бесконтактной оплаты 1
15.11.2016 Visa объявила о начале поддержки сервиса Apple Pay в России 2
26.10.2016 «Позитроника» подключилась к ApplePay 1
19.10.2016 «Лантер» обеспечил возможность оплаты проезда на МЦК банковской картой 2
12.10.2016 «Лантер» представил новые ИТ-решения для банков, ритейлеров и представителей транспортной сферы 1
07.10.2016 «Детский мир» запустил в розничных магазинах сервисы Apple Pay и Samsung Pay 1
05.10.2016 Билеты на «Аэроэкспресс» можно оплатить Apple Pay 1
21.09.2016 Visa: россияне доверяют картам с технологией бесконтактной оплаты 1
14.06.2016 МТС сделала мобильную связь бесплатной для владельцев карты «МТС Smart Деньги» 1
16.05.2016 ВТБ24 запустил бесконтактную оплату проезда на кольцевой станции «Проспект Мира» 2
15.04.2016 Бинбанк приступил к эквайрингу бесконтактных карт Visa и MasterCard 1
14.03.2016 Клиентам «Выборг-банка» доступен новый сервис бесконтактной оплаты с помощью смартфона 1
14.09.2015 MAYKOR оборудует валидаторами 5 тыс. автобусов Подмосковья 1
04.09.2015 Москвичам разрешили оплачивать проезд в метро с телефона 1
18.08.2015 Технология Visa payWave интегрирована в функционал кошелька Visa Qiwi Wallet 1
10.08.2015 Автобусы Санкт-Петербурга оснащают оборудованием для оплаты проезда банковскими картами 1
21.07.2015 Северо-Западный банк Сбербанка совместно с «Пассажиравтотрансом» запустил проект по оплате проезда банковскими картами 1
09.07.2015 «Инвестторгбанк» начал выпуск NFC-карт для безналичной оплаты при помощи мобильного телефона 1
01.12.2014 PASHA Bank внедрил Card Suite для эквайринга и эмиссии бесконтактных карт 1
15.05.2014 «СДМ-Банк» внедрил технологию бесконтактных платежей Visa payWave 2
22.04.2014 Лидеры мобилизации переходят к внедрению оригинальных сервисов 1
08.04.2014 Банк «Открытие» сертифицирован на проведение бесконтактных платежей по технологии Visa payWave 2
27.01.2014 Новая модель Smart PIN Pad от UCS позволяет оптимизировать учет и хранение слипов 1
19.12.2013 «Белгазпромбанк» внедрил собственный процессинговый центр на базе SmartVista 1
12.12.2013 Новый бесконтактный PIN-пад PAX S200 готов к продажам в России 2
05.12.2013 PAX поставит 150 тыс. PIN-падов в Бразилию для Cielo Mobile Solution 1
16.09.2013 Peak Systems предлагает записывать электронные билеты на банковские карты 1
20.08.2013 Кто приходит на замену Visa и MasterCard? 1
05.08.2013 «Банк Русский Стандарт» предоставил сети кулинарий-кафе «Братья Караваевы» новые PIN-пады VeriFone 1
26.07.2013 «ЮниКредит Банк» предложил клиентам дебетовые карты Visa с технологией payWave 1

Публикаций - 55, упоминаний - 75

Visa payWave упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ланит ГК 1160 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 2
Программный продукт ГК 92 2
Apple Inc - Эппл Рус 7737 2
Samsung Electronics 5730 2
Технезис 3 1
Peak Systems - Пик Системз 23 1
Терминальные Технологии - Мультипас 6 1
INPAS - ИНПАС 107 1
Крок 1221 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
Технопром Инновационная корпорация 25 1
Yandex - Яндекс 4103 1
Лантер 32 1
Zabbix SIA - Заббикс 34 1
Золотая Корона 281 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 597 1
Nginx - Энджайникс 100 1
Эвотор - Evotor 105 1
SAS Institute 597 1
HP Inc. 2937 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 4
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 3
Альфа-Банк 1127 2
ВТБ24 583 2
ЦФТ КартСтандарт - процессинговый центр 44 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Открытие ФК 538 1
Сбербанк Западно-Сибирский банк 11 1
Сбербанк Северо-Западный банк 68 1
Мострансавто 59 1
ПриватБанк 177 1
Газпромбанк - Белгазпромбанк 14 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 236 3
Мосгортранс ГУП 68 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Правительство Москвы - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы - Дептранс Москвы 41 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога 31 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 7
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 500 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 2
HCE - Host Card Emulation - Хост эмуляции платежных карт 34 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 1
LTO - Linear Tape-Open - стандарт записи на магнитную ленту - технология ленточных накопителей 20 1
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 157 7
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 4
Apple Pay 385 4
Samsung Pay 238 4
Google Pay - Google Android Pay 297 4
Apple iPhone 6 547 3
Google Android 10751 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5143 2
Стрелка - Транспортная карта 113 2
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 100 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 700 1
Apple iPad mini 375 1
Apple iPad Air - Серия планшетов 194 1
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 84 1
VK - Mail.ru Одноклассники 862 1
Intis Televend 2 1
Терминальные Технологии - Vendotek - терминалы безналичной оплаты 2 1
Qiwi Терминалы 100 1
Apple iPad Pro 226 1
MasterCard MoneySend 39 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 1
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 303 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Redis СУБД 46 1
RabbitMQ - Программный брокер сообщений на основе стандарта AMQP 23 1
Ruby - Язык программирования 92 1
VMware vSphere 281 1
Docker - Платформа распределённых приложений 146 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 99 1
Oracle JDK - Java Development Kit 64 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 482 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 1
Латыпов Роман 8 2
Кисляков Кирилл 5 1
Бутурлин Иван 17 1
Чурсин Дмитрий 7 1
Глазачев Иван 21 1
Кисляков Евгений 83 1
Ликсутов Максим 32 1
Литвиненко Дмитрий 1 1
Болтунов Дмитрий 1 1
Агафонов Андрей 19 1
Стоклицкая Анна 24 1
Короленко Александр 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 6
Россия - СФО - Новосибирск 1980 4
Европа Юго-Восточная 37 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 3
Россия - ПФО - Казань 1522 2
Казахстан - Республика 2650 2
Восточная Европа 1691 2
Украина 3398 2
Россия - КЧР - Карачаево-Черкесская Республика - Карачаево-Черкесия - Черкесск 141 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 1
Европа Западная 618 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 62 1
Москва - ТиНАО - объединение названий двух новых округов г. Москвы (Троицкого и Новомосковского административных округов) 9 1
Индия - Республика 2181 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
Россия - Сочи 913 1
Европа 3788 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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