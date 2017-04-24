«Альфа-Банк» запускает 120 банкоматов с поддержкой Visa payWave енных банкоматов устройствами для поддержки операций для карт Visa с бесконтактным интерфейсом Visa payWave. Как рассказали CNews в банке, до конца 2017 года технологию Visa payWave буде

Бинбанк приступил к эквайрингу бесконтактных карт Visa и MasterCard Бинбанк приступил к эквайрингу бесконтактных карт Visa PayWave и MasterCard PayPass. Об этом CNews сообщили в Бинбанке. Бесконтактные платежные

Технология Visa payWave интегрирована в функционал кошелька Visa Qiwi Wallet па стратегического партнерства, результатом которого стала интеграция бесконтактной технологии Visa payWave в функционал кошелька Visa Qiwi Wallet. Как сообщили CNews в Qiwi, теперь пользовател

Qiwi представила именные бесконтактные карты Qiwi Visa й системой Visa начинает выпуск бесконтактных пластиковых карт Visa Qiwi Plastic с технологией Visa payWave. Об этом CNews сообщили в Qiwi. Теперь прямо из интерфейса электронного кошелька Visa

«Примсоцбанк» начал выпуск карт Visa payWave по технологии НСЕ «Примсоцбанк» приступил к эмиссии карт Visa payWave по технологии НСЕ (Host Card Emulation). Об этом CNews сообщили в группе компаний ЦФТ

«Инвестторгбанк» начал выпуск NFC-карт для безналичной оплаты при помощи мобильного телефона «Инвестторгбанк» выпустил NFC-карты Visa payWave по технологии HCE с возможностью безналичной оплаты при помощи мобильного телефона. О

«СДМ-Банк» внедрил технологию бесконтактных платежей Visa payWave ты, заключившие с «СДМ-Банком» договор эквайринга, смогут воспользоваться технологией платежей Visa payWave, позволяющей оплачивать товары и услуги при помощи бесконтактных банковских карт межд

Банк «Открытие» сертифицирован на проведение бесконтактных платежей по технологии Visa payWave тие» сертифицирован платежной системой Visa на проведение бесконтактных платежей по технологии Visa payWave. Об этом CNews сообщили в банке «Открытие». Технология Visa payWave позволяет

Новый бесконтактный PIN-пад PAX S200 готов к продажам в России кации нового бесконтактного PIN-пада S200 на соответствие требованиям MasterCard PayPass 3.0 и Visa payWave VCPS 2.1.1. Устройство, которое также имеет новый сертификат безопасности PCI PTS 3.1

«Ашан» совместно с Visa и ВТБ24 начал прием платежей по картам Visa payWave вместно с платежной системой Visa и банком ВТБ24 начала прием бесконтактных платежей по картам Visa payWave в гипермаркете «Ашан-Сокольники». Планируется, что к февралю 2014 г. эта услуга стане

«ЮниКредит Банк» предложил клиентам дебетовые карты Visa с технологией payWave «ЮниКредит Банк» предложил клиентам дебетовые карты Visa Gold нового поколения — с технологией payWave для бесконтактной оплаты. Технология Visa payWave позволяет совершать транзакц

«Банк Русский Стандарт» провел свою первую транзакцию по технологии Visa payWave Visa, подтверждающий, что банк успешно провел транзакцию по технологии бесконтактных платежей Visa payWave. Для осуществления оплаты с помощью данной технологии достаточно лишь поднести карту

«Мастер-Банк» начал эмиссию карт Visa Infinite PayWave «Мастер-Банк» приступил к эмиссии карт Visa Infinite на основе бесконтактной технологии payWave. Visa Infinite PayWave позволяет оплачивать товары и услуги в считанные секунд

«Московский кредитный банк» внедрил бесконтактные платежи по технологиям Visa payWave и MasterCard PayPass кредитный банк» (МКБ) прошел сертификацию услуги приема бесконтактных платежей по технологиям Visa payWave и MasterCard PayPass в платежных системах Visa и MasterCard. Устройства, поддерживающ

«Росгосстрах Банк» начал выпуск чиповых карт Visa с технологией payWave о начале выпуска чиповых пластиковых карт платежной системы Visa с технологией бесконтактной оплаты payWave. На первом этапе снабдить чипами предполагается карты категорий Visa Gold и выше. Вып

«Аэроэкспресс» начал прием карт с технологией Visa payWave есс» и платежная система Visa объявили о начале приема карт с технологией бесконтактной оплаты Visa payWave. Все кассы «Аэроэкспресс» и автоматы по продаже билетов оборудованы терминалами для п

«Банк Кредит Днепр» запустил Visa payWave с помощью «БПЦ Банковских Технологий» вские Технологии», поставщик платежных решений для мировой финансовой индустрии, сообщила о запуске payWave технологий в «Банке Кредит Днепр» (Украина). Теперь клиенты банка смогут в полной мер

«Сбербанк» начал прием бесконтактных карт Visa payWave «Сбербанк» объявил о начале эквайринга карт Visa payWave. Технология Visa payWave позволяет оперативно оплачивать покупки и услуги на к

«НоваКард» прошел сертификацию на производство бесконтактных карт Visa payWave й платежной системы Visa об успешном прохождении сертификации бесконтактных карт по технологии Visa payWave, производимых «НоваКард» на чипе мирового разработчика Oberthur Technologies. «Теперь

Банк «Санкт-Петербург» приступит к эмиссии и эквайрингу карт Visa payWave ообщил об успешном прохождении сертификации платежной системы Visa на эмиссию и эквайринг карт Visa payWave. Массовые эмиссия и эквайринг карт Visa payWave банком «Санкт-Петербург» начну

«Ощадбанк» сертифицировал эквайринг бесконтактных карт payWave и PayPass арт и электронных денег, успешно завершил проект по сертификации эквайринга бесконтактных карт Visa payWave и MasterCard PayPass. По данным банка, проект был завершен в рекордные сроки — кейс с

Банк «Возрождение» и Visa приступили к эмиссии карт Visa с технологией бесконтактной оплаты payWave Компания Visa и банк «Возрождение» объявили о начале эмиссии карт Visa, оснащенных технологией payWave для осуществления бесконтактных операций. Первые дебетовые и кредитные карты Visa

ВТБ выступил эквайером по проекту бесконтактных платежей payWave в магазинах «Седьмой Континент» атежной системой Visa и сетью супермаркетов «Седьмой Континент» запустил проект по приему карт Visa payWave в магазинах сети ритейлера. Первой торговой точкой, которая приступила к обслуживанию