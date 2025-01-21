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Транстелематика Сервисный центр Терминальные Технологии Vendotek терминалы безналичной оплаты

Транстелематика Сервисный центр - Терминальные Технологии - Vendotek - терминалы безналичной оплаты


21.01.2025 ГК «Терминальные Технологии» создала российский считыватель карт для банкоматов Vendotek EMV Reader 2
01.03.2024 Производимые в Москве устройства для безналичной оплаты попали в реестр Минпромторга России 1
06.10.2020 ГК «Терминальные технологии» успешно прошла аудит Mastercard Terminal Quality Management 1
26.06.2020 Российские терминалы обеспечат прием платежей смарт-вендинга Televend 2
08.04.2020 На вендинговых аппаратах появилась оплата по QR-коду через СБП 3

Публикаций - 5, упоминаний - 9

Транстелематика Сервисный центр и организации, системы, технологии, персоны:

Транстелематика Сервисный центр - Терминальные Технологии - Мультипас 13 5
SAGA Technologies - САГА Технологии 13 1
TÜV 57 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
Русский стандарт Банк 441 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 215 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 978 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Моспром 11 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 234 1
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Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 889 3
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 376 2
Торговля - RetailTech - Вендинг - Vending - Вендинговый автомат - Торговый автомат - Торгомат 71 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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