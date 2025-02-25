Московский производитель выпустил считыватель карт для банкоматов и систем самообслуживания

Столичный производитель выпустил аналог зарубежного считывателя банковских карт для банкоматов, терминалов и систем самообслуживания. Разработка позволяет принимать все виды бесконтактных карт и платежи смартфонами с NFC-метками. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Свыше 370 компаний в столице производят высокотехнологичную продукцию — от терминалов и банкоматов до системных плат и микросхем. Например, одно из предприятий запустило в производство новый считыватель банковских карт для банкоматов, терминалов и систем самообслуживания. Преимущество разработки в том, что она поддерживает прием всех типов бесконтактных карт и проводит оплату через смартфоны с функцией NFC. Развитый в столице благоприятный инвестиционный климат позволяет компаниям работать в кооперации и сокращать производственные издержки — считыватель уже используется другим столичным предприятием при производстве банкоматов», – сказал Анатолий Гарбузов.

Первые модели банкоматов с использованием считывателя от московского производителя «Терминальные Технологии» уже выпускаются компанией «САГА Технологии», чьи производственные мощности расположены в особой экономической зоне «Технополис Москва». Новая разработка позволила снизить санкционные риски и предотвратить проблемы с техподдержкой, которые могут быть у иностранных аналогов. Считыватель поддерживает режим эмуляции карты, он позволяет принимать платежи со смартфона по NFC.

«Сегодня наши платежные устройства принимают бесконтактные платежи более чем в 20 странах мира, в том числе на турникетах Московского метрополитена. Начали выпуск считывателя банковских карт для банкоматов Vendotek EMV Reader. Новинка отличается высокой скоростью приема карт и надежностью. Благодаря партнерству с «САГА Технологии» российские банки получат отечественные банкоматы, исключив влияние со стороны зарубежных производителей и выполняя задачи по импортозамещению», – сказал генеральный директор предприятия Игорь Сухоставский.