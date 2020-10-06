ГК «Терминальные технологии» успешно прошла аудит Mastercard Terminal Quality Management

Платежные терминалы, разработанные и произведенные ГК «Терминальные технологии», в очередной раз успешно прошли аудит платежной системы Mastercard. Электроника для транспорта и вендинга модельного ряда Т2100 в очередной раз подтвердила соответствие требованиям Terminal Quality Management (TQM).

Соответствие массовой электронной продукции высоким стандартам качества является неотъемлемым требованиям международных платежных систем. Цель программы TQM, разработанной и поддерживаемой компанией Mastercard, состоит в постоянном поддержании качества платежных терминалов. Двести, две тысячи и двести тысяч устройств должны быть столь же качественными, как и первое изделие, прошедшее углубленное функциональное тестирование по стандарту EMV.

ГК «Терминальные технологии» не в первый раз проходит проверку Mastercard TQM, ранее сертифицировались производство в Латвии и завод компании-партнера в Калуге. В этот раз для аудита было представлено собственное производство в России и выпущенные на нем терминалы модельного ряда Т2100.

Пандемия COVID-19 наложило свой отпечаток на процесс проверки. Компания TÜV SÜD из Великобритании (Хемпшир) проводила весь аудит удаленно, с соблюдением ограничений по коронавирусу. Аудиторы провели детальный анализ производства, контроля качества и управленческих процессов, сформулировали рекомендации по улучшению производственных процессов. ГК «Терминальные технологии» успешно прошла все этапы аудита, подтвердив соответствие требованиям TQM.

«ГК “Терминальные технологии” – единственный российский разработчик и производитель POS-терминалов и валидаторов для бесконтактных платежей, успешно экспортирующий продукцию в Европу и Азию. Несмотря на пандемию, мы прошли сложный аудит TÜV SÜD согласно требованиям Mastercard TQM. Наши POS-терминалы VENDOTEK, валидаторы VALITEK, считыватели для турникетов TRANSITEK вновь подтвердили безопасность и соответствие международным стандартам качества», – сказал Игорь Сухоставский, генеральный директор ГК «Терминальные технологии».