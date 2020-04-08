На вендинговых аппаратах появилась оплата по QR-коду через СБП

Банк «Русский стандарт» и «Терминальные технологии» разработали и внедрили возможность оплаты по QR-коду через СБП на вендинговых аппаратах, оснащенных POS терминалами Vendotek.

Терминалы безналичной оплаты Vendotek – собственная разработка компании «Терминальные технологии». Они обеспечивают оплату покупок на вендинговых аппаратах любыми банковскими картами и мобильными устройствами. Vendotek – единственный терминал для вендинга Российской разработки и производства, сертифицированный в международных платежных системах и в российской платежной системе Мир.

Более десяти тысяч терминалов Vendotek, установленных в России и Европе, позволяют клиентам покупать напитки и снеки в вендинговых аппаратах бесконтактным способом, который набирает популярность. По статистике компании «Терминальные технологии»: каждую секунду два человека совершают покупку в вендинге через терминалы Vendotek – это более четырех миллионов покупок в месяц только в России.

Внедрение оплаты по QR-кодам через СБП поможет владельцам аппаратов снизить издержки на эквайринг, благодаря низким тарифам, установленным Банком России.

Оплата покупки очень проста: покупатель вводит номер товара на вендинговом аппарате, затем на экране терминала выбирает метод оплаты – через СБП, сканирует своим смартфоном динамический QR-код с экрана Vendotek, покупателю в мобильный банк мгновенно приходит ответ с подтверждением платежа. Банк плательщика должен быть участником СБП и поддерживать в собственном приложении оплату по QR-кодам.

Особенностью реализованного решения является возможность добавить оплату по QR-коду через СБП на любой терминал Vendotek (независимо от того, какой банк является эквайером для проведения операций по банковским картам). Таким образом, транзакции по банковским картам могут идти через один банк, а операции по СБП – через Банк «Русский стандарт».

Приём оплаты по СПБ уже доступен на терминалах Vendotek V3 и VX, готовится решение и для Vendotek Lite.