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ГПБ КУБ АО Банк Кредит Урал Банк
«Кредит Урал Банк» (Акционерное общество) — универсальный банк, оказывающий спектр услуг как юридическим лицам, так и частным клиентам. С 2007 г. Банк «КУБ» (АО) входит в группу «Газпромбанк» (Акционерное общество). Банк внедряет банковские продукты для бизнеса и создает digital-среду для клиентов по всей России в рамках экосистемы группы «ГПБ» (АО).
СОБЫТИЯ
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ГПБ и организации, системы, технологии, персоны:
|Адеев Николай 15 1
|Хренов Денис 4 1
|Шайхутдинов Рамиль 3 1
|Воскобойников Александр 8 1
|Журавлев Михаил 5 1
|Швецов Олег 3 1
|Огурцов Сергей 2 1
|Кривошея Егор 2 1
|Лазуткин Александр 4 1
|Голубев Артем 2 1
|Кирсанова Светлана 70 1
|Новиков Павел 113 1
|Гостев Дмитрий 23 1
|Тулубьев Павел 25 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11535 1
|РЭШ - Российская электронная школа 30 1
|РЭШ - Российская экономическая школа 14 1
|РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 598 1
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