ГПБ - КУБ АО Банк - Кредит Урал Банк

«Кредит Урал Банк» (Акционерное общество) — универсальный банк, оказывающий спектр услуг как юридическим лицам, так и частным клиентам. С 2007 г. Банк «КУБ» (АО) входит в группу «Газпромбанк» (Акционерное общество). Банк внедряет банковские продукты для бизнеса и создает digital-среду для клиентов по всей России в рамках экосистемы группы «ГПБ» (АО).