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ГПБ КУБ АО Банк Кредит Урал Банк

ГПБ - КУБ АО Банк - Кредит Урал Банк

«Кредит Урал Банк» (Акционерное общество) — универсальный банк, оказывающий спектр услуг как юридическим лицам, так и частным клиентам. С 2007 г. Банк «КУБ» (АО) входит в группу «Газпромбанк» (Акционерное общество). Банк внедряет банковские продукты для бизнеса и создает digital-среду для клиентов по всей России в рамках экосистемы группы «ГПБ» (АО). 

СОБЫТИЯ

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02.09.2022 UnionPay присоединяется к санкциям против России 1
29.03.2021 Минэкономразвития сформирован список банков на участие в программе льготного кредитования ФОТ 3.0 1
09.12.2020 Решение резидента «Сколково» запущено в Кредит Урал Банке 1
23.04.2018 «СКБ Контур» создал банк для предпринимателей 1
26.12.2017 Samsung и Сбербанк предоставили Samsung Pay Web Checkout для оплаты онлайн-покупок 1
25.03.2015 «Кредит Урал Банк» перевел обслуживание карт MasterCard в НСПК 1
25.03.2013 Сайты российских банков протестированы на доступность 1
31.01.2013 По итогам 2012 г. число банков-клиентов «МультиКарты» превысило 60 1
14.05.2012 «Кредит Урал Банк» и компания «МультиКарта» запустили сервис кросс-продаж на банкоматах 3
17.09.2010 «Кредит Урал Банк» внедряет Directum 3
25.09.2007 «Контур-Персонал» внедрили в челябинском филиале «Кредит Урал Банка» 1
29.05.2006 Visa запустила в России уникальную услугу 2

Публикаций - 13, упоминаний - 18

ГПБ и организации, системы, технологии, персоны:

ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 263 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1324 2
Artsofte - Abanking - Акоммерс - Артсофт 36 1
Compass Plus - Компас плюс - Процессинговый центр - ПЦ 60 1
Простые решения 1 1
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МегаФон 10588 1
Yandex - Яндекс 9084 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15530 1
APIBank - ЦБП - Цифровые банковские платформы 21 1
Directum - Директум 1244 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 396 1
Google LLC 12591 1
ГПБ - Газпромбанк 1261 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8728 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3129 3
ВТБ - Почта Банк 512 3
МКБ - Московский кредитный банк 648 3
Альфа-Банк 1965 3
Visa International 1989 3
ПСБ - Промсвязьбанк 953 3
Ак Барс Банк 283 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 617 3
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 206 3
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 107 2
Центр-инвест КБ 64 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1494 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 585 2
Совкомбанк ПАО 315 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 388 2
Русский стандарт Банк 503 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1927 2
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 90 2
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 2
Петропавловск Финанс - АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 59 2
Челябинвестбанк - Акционерный Челябинский Инвестиционный банк 26 2
Банк Казани - КБЭР - Коммерческий Банк Экономического Развития 22 1
ВБРР - Всероссийский банк развития регионов 34 1
ВТБ Азербайджан 3 1
ВТБ Украина 3 1
Сургутнефтегаз - СНГБ - Сургутнефтегазбанк - Нефтегазбанк 22 1
Инго Банк - Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 67 1
ПримСоцБанк СКБ Приморья - Социальный коммерческий банк Приморья 20 1
Хлынов АКБ - Банк Хлынов 14 1
Стройкредит АКБ 35 1
НБД-Банк 4 1
Енисейский Объединенный банк АИКБ 4 1
Левобережный Банк 8 1
Алмазэргиэнбанк АКБ 18 1
Восточный Банк - Юниаструм Банк 55 1
Кубань Кредит Банк - Инвестиционный Банк Кубани - Кубаньбанк 42 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3408 2
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СКБ Контур - Контур.Эльба 87 1
U.S. Department of Energy - ORNL Frontier - суперкомпьютер 87 1
Samsung Galaxy Gear 154 1
МегаФон Visa - онлайн банковская карта 5 1
СКБ Контур - Контур.Персонал 8 1
NCR APTRA - программный комплекс для банкоматов 12 1
Samsung Galaxy S6 - смартфон 150 1
Samsung Galaxy S8 - смартфон 122 1
Samsung Galaxy S7 - смартфон 136 1
СКБ Контур - Контур.Зарплата - Учет труда и заработной платы - АМБа 6 1
Samsung Checkout - Samsung Pay Web Checkout 2 1
Google Android 15140 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 330 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 937 1
Samsung Galaxy Note 701 1
Samsung Pay 296 1
Apple iPhone 6 4861 1
Tencent - WeChat Pay 22 1
Alibaba Group - AliPay 85 1
Visa payWave 78 1
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Directum СЭД - ECM-система 304 1
Адеев Николай 15 1
Хренов Денис 4 1
Шайхутдинов Рамиль 3 1
Воскобойников Александр 8 1
Журавлев Михаил 5 1
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Огурцов Сергей 2 1
Кривошея Егор 2 1
Лазуткин Александр 4 1
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Кирсанова Светлана 70 1
Новиков Павел 113 1
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Тулубьев Павел 25 1
Россия - РФ - Российская федерация 164403 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19360 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47249 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3308 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54423 2
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11535 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 143 1
РЭШ - Российская электронная школа 30 1
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РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 598 1
Directum Grant 5 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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