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СКБ Контур Контур.Персонал

СОБЫТИЯ

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17.10.2023 Индустрия 4.0 на практике: разбираем кейсы 1
12.01.2022 В «СКБ Контур» сменились два топ-менеджера 1
17.04.2017 Госведомства превращаются в ИТ-компании, оказывающие услуги гражданам 1
01.11.2008 «Южуралзолото» автоматизирует кадровую работу на базе «Контур-Персонал» 1
24.07.2008 «СКБ Контур» анонсирует систему «Контур-Персонал» 1.5 для СМБ 1
27.12.2007 «СКБ Контур»: число абонентов «Контур-Экстерн» достигло 500 тыс. 1
25.09.2007 «Контур-Персонал» внедрили в челябинском филиале «Кредит Урал Банка» 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

СКБ Контур и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 7
Ростелеком 10948 2
9594 2
Directum - Директум 1268 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 2
Райтек - Raytec - Райтек ДТГ - Райтек-информ - Райтек-Технолоджис 18 1
НефтеТрансСервис - UMNO.digital - Умные цифровые решения 11 1
SAP SE 5601 1
Softline - Софтлайн 3743 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 1
Oracle Corporation 7074 1
Новые облачные технологии (НОТ) 485 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 1
Ростелеком - РТЛабс 210 1
Docsvision - ДоксВижн 1060 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 137 1
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Конфидент ЦЗИ - Конфидент Центр защиты информации 147 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 53 1
Открытые технологии 732 1
Flowwow - Флаувау 40 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 198 1
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 60 1
Мосавтодор ГБУ 11 1
ЮГК - Южуралзолото - МелТЭК - Сибэнергоуголь - Прокопьевский угольный разрез - Светлинский ГОК - Светлинский горно-обогатительный комбинат 3 1
Северсталь ПАО - Industrial.Market - Индастриал Маркет 1 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
Северсталь ПАО - Severstal 629 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 1
Stada 27 1
Альфа-Лизинг - Европлан - Europlan 47 1
ГПБ - КУБ АО Банк - Кредит Урал Банк 13 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
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Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 1
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 27 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 96 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 1
Правительство Приморского края - Губернатор Приморского края - органы государственной власти 31 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 7
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B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1197 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 971 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1526 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 1
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Software-Defined WAN - Программно-определяемая глобальная сеть 284 1
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 771 1
СКБ Контур - Контур.Зарплата - Учет труда и заработной платы - АМБа 6 2
Microsoft Windows 16882 2
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 2
СКБ Контур - Контур.Отчет ПФ 1 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 1
СКБ Контур - Контур.Эстамп 2 1
Много приложений - RuStore - Рустор 628 1
ТТК SDN - ТТК SD-WAN 2 1
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 86 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 1
Новые облачные технологии - МойОфис 958 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 190 1
1С:ERP Управление предприятием 841 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 1
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 64 1
СКБ Контур - Контур.ОФД 20 1
СКБ Контур - Контур.Экстерн 93 1
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка - СберБизнес Спасибо 141 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 228 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 175 1
Microsoft Access 61 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 92 1
СКБ Контур - Контур.Экстерн - Контур.Бухгалтерия 51 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Visary - Визари АИС 40 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 1
ФМБА России - АИСТ - автоматизированная информационная система трансфузиологии 4 1
Directum HR Pro КЭДО - Кадровый ЭДО 79 1
Скользкова Светлана 12 1
Батина Александра 1 1
Сабитов Антон 1 1
Гиленюк Евгения 1 1
Мураховский Эдуард 38 1
Красильников Илья 7 1
Скалецкий Егор 2 1
Кулаев Антон 3 1
Замаруев Владимир 42 1
Гирич Петр 3 1
Пирогова Анна 1 1
Морогин Данила 21 1
Репринцев Сергей 3 1
Шадаев Максут 1210 1
Кузнецов Сергей 163 1
Фишер Андрей 75 1
Бутенко Юрий 65 1
Дзвинко Роман 18 1
Лопаткин Герман 104 1
Меджитов Тимур 85 1
Фенюшин Евгений 26 1
Шаблыков Никита 29 1
Веригин Илья 38 1
Николаев Александр 45 1
Кошкин Андрей 21 1
Бублик Владимир 4 1
Энфиаджян Рубен 23 1
Рудычева Наталья 95 1
Фоменко Алексей 18 1
Махлин Дмитрий 123 1
Бублик Илья 27 1
Ложникова Анастасия 5 1
Шнырева Юлия 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 2
Европа 24964 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 630 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 656 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 1
Аренда 2687 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 522 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 1
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HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1379 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1401 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 868 1
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 301 1
Финансовый сектор - Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 459 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 123 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 188 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 413 1
Экономический эффект 1342 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 1
ЕПГУ Мультирегиональность - Федеральный проект 7 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 1
АГУ - АлтГУ - Алтайский государственный университет 48 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 45 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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