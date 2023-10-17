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СКБ Контур Контур.Персонал
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 8, упоминаний - 8
СКБ Контур и организации, системы, технологии, персоны:
|Скользкова Светлана 12 1
|Батина Александра 1 1
|Сабитов Антон 1 1
|Гиленюк Евгения 1 1
|Мураховский Эдуард 38 1
|Красильников Илья 7 1
|Скалецкий Егор 2 1
|Кулаев Антон 3 1
|Замаруев Владимир 42 1
|Гирич Петр 3 1
|Пирогова Анна 1 1
|Морогин Данила 21 1
|Репринцев Сергей 3 1
|Шадаев Максут 1210 1
|Кузнецов Сергей 163 1
|Фишер Андрей 75 1
|Бутенко Юрий 65 1
|Дзвинко Роман 18 1
|Лопаткин Герман 104 1
|Меджитов Тимур 85 1
|Фенюшин Евгений 26 1
|Шаблыков Никита 29 1
|Веригин Илья 38 1
|Николаев Александр 45 1
|Кошкин Андрей 21 1
|Бублик Владимир 4 1
|Энфиаджян Рубен 23 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Фоменко Алексей 18 1
|Махлин Дмитрий 123 1
|Бублик Илья 27 1
|Ложникова Анастасия 5 1
|Шнырева Юлия 2 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.