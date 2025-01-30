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Кулаев Антон



30.01.2025 «Райтек ДТГ» озвучил тренды в автоматизации производства на 2025 год 1
20.11.2024 «Райтек ДТГ» разработал свой первый ИИ-продукт, который сэкономит компаниям до полумиллиона рублей в месяц 1
17.10.2023 Индустрия 4.0 на практике: разбираем кейсы 2

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Кулаев Антон и организации, системы, технологии, персоны:

Райтек - Raytec - Райтек ДТГ - Райтек-информ - Райтек-Технолоджис 16 2
НефтеТрансСервис - UMNO.digital - Умные цифровые решения 10 1
8231 1
SAP SE 5279 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2041 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 132 1
Stada 25 1
Северсталь - Industrial.Market - Индастриал Маркет 1 1
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 49 1
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 1
РЖД - Российские железные дороги 1904 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10206 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30757 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13454 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66194 2
MDM - Master Data Management - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 459 1
Инжиниринг - Реинжиниринг - Re-Engineering 208 1
БТиЭ - Сушильная машина - Сушка - Drying Machine 141 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network 652 1
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 376 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1066 1
PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 299 1
Аналоговые технологии 2770 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1897 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 889 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19371 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2194 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5359 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 736 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 752 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2242 1
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 233 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5720 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3753 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6045 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1081 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4490 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8570 1
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 650 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50571 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12541 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4015 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20642 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15913 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24164 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6676 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 456 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 780 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9381 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1205 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1097 1
СКБ Контур - Контур.Персонал 7 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 451 1
Microsoft Access 60 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 169 1
ТТК SDN 1 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 882 1
1С:ERP Управление предприятием 553 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 565 1
Самородов Александр 13 1
Николаев Александр 33 1
Пирогова Анна 1 1
Кудряшов Виталий 2 1
Замаруев Владимир 40 1
Серов Дмитрий 3 1
Мураховский Эдуард 38 1
Скалецкий Егор 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144552 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2945 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13532 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24124 1
Экономический эффект 1067 1
Аренда 2423 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 667 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3044 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10952 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6954 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5769 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2008 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337715, в очереди разбора - 771852.
Создано именных указателей - 167214.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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