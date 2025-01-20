Кудряшов Виталий
|20.01.2025
|«Райтек ДТГ» разработал ИИ-решение для оптимизации работы Service Desk 1
|20.11.2024
|«Райтек ДТГ» разработал свой первый ИИ-продукт, который сэкономит компаниям до полумиллиона рублей в месяц 1
Кудряшов Виталий и организации, системы, технологии, персоны:
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