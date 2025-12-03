Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186442
ИКТ 14456
Организации 11220
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3536
Системы 26453
Персоны 80292
География 2981
Статьи 1571
Пресса 1262
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2741
Мероприятия 877

НефтеТрансСервис UMNO.digital Умные цифровые решения

НефтеТрансСервис - UMNO.digital - Умные цифровые решения

Дочерняя компания АО «НефтеТрансСервис», которая разрабатывает проекты для транспортных и промышленных предприятий с применением технологий индустрии 4.0: цифровые двойники предприятий, машинное обучение, промышленный интернет вещей и роботизация

 

 

 

Дмитрий Серов, Руководитель направления промышленного интернета вещей, UMNO.digital "Цифровизация производственных процессов – ключ к принятию эффективных решений", Конференция CNews Цифровизация промышленности 2023 03.10.2023

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


03.12.2025 Билайн провёл крупнейший бизнес-вечер Business Beats для партнёров 1
23.01.2024 В России внедряют промышленный интернет вещей для контроля энергопотребления и аналитики 2
19.12.2023 Цифровой двойник помогает в реконструкции цехов 1
18.12.2023 Роспатент зарегистрировал товарный знак UMNO digital 2
08.12.2023 «Умное депо» обновили – комплект дополнили дронами, профилометром и машинным зрением 2
03.11.2023 UMNO digital вступила в «Руссофт» — крупнейшее объединение разработчиков российского ПО 2
17.10.2023 Индустрия 4.0 на практике: разбираем кейсы 1
27.09.2023 Мобильное приложение для осмотра вагонов снижает затраты на 20% 3
26.04.2023 ИТ-компания Umno.digital создала цифровой двойник для обогатительной фабрики «Евраза» по заказу «Приоритилогистик» 1
27.10.2022 Отсрочка для ИТ-специалистов: что важно знать 1
25.04.2022 Цифровизация может увеличить выручку промышленного предприятия на 15% 1

Публикаций - 11, упоминаний - 17

НефтеТрансСервис и организации, системы, технологии, персоны:

DEPO Computers - Депо Электроникс 667 3
Telegram Group 2559 2
SAP SE 5424 2
8966 2
Oracle Corporation 6862 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 260 1
Biocad - Биокад 84 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 231 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1372 1
Ingenix Group 6 1
ВкусВилл - ТехВилл - Технологии ВкусВилл - ДатаЛаб - Фулстек - Автомакон - Автоматизация и Консалтинг 21 1
Айсорс - ранее Цифровые Закупочные Сервисы, ЦЗС 41 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2085 1
Райтек - Raytec - Райтек ДТГ - Райтек-информ - Райтек-Технолоджис 17 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14182 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1700 1
Газинформсервис - ГИС 408 1
Esri 171 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 280 2
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 2
Приоритилогистик 1 1
Северсталь - Industrial.Market - Индастриал Маркет 1 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 197 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 219 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 262 1
Роснефть НК - нефтяная компания 528 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 505 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 351 1
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 59 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 64 1
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 50 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 63 1
НефтеТрансСервис - НТС 7 1
РЖД - Российские железные дороги 1999 1
Северсталь ПАО - Severstal 557 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 175 1
Stada 26 1
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 57 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1288 1
ВкусВилл - Избёнка 184 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12824 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2154 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3108 1
Генпрокуратура РФ - Военная прокуратура Российской Федерации - СКР РФ ГВСУ - Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ 44 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 523 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73009 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57194 10
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1529 9
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6889 7
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 622 7
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1131 7
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5882 7
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1151 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33947 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18012 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13321 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9362 3
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1832 3
Умные платформы 1858 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23094 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3336 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7265 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11963 2
Оцифровка - Digitization 4924 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2008 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2252 2
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 422 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21963 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26047 2
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 733 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1364 1
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 285 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17120 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3051 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22991 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7395 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5590 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1897 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4650 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4823 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6142 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2685 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1477 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3540 1
PDM - Product Data Management - Управления данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 227 1
ТТК SDN 1 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 242 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1400 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2350 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 934 1
ГИИС ДМДК - Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней 20 1
Biocad Botanique 2 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 478 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 921 1
1С:ERP Управление предприятием 708 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 651 1
Microsoft Access 60 1
СКБ Контур - Контур.Персонал 7 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5816 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 926 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 204 1
Иващенко Сергей 2 2
Мураховский Эдуард 38 2
Крикля Павел 1 1
Шигапов Рамиль 1 1
Скалецкий Егор 2 1
Кулаев Антон 3 1
Замаруев Владимир 41 1
Татарский Михаил 2 1
Суятинов Максим 1 1
Марков Евгений 2 1
Пирогова Анна 1 1
Колесов Александр 60 1
Израйлев Иван 11 1
Корнеева Анжелика 10 1
Кравченко Александр 17 1
Федотов Сергей 9 1
Веселов Андрей 21 1
Туманян Давид 3 1
Бабкин Константин 6 1
Дроздова Татьяна 2 1
Бондаренко Алексей 38 1
Махалин Тимур 25 1
Онокой Андрей 1 1
Подколзин Павел 7 1
Юнусов Игорь 2 1
Юдина Ольга 9 1
Бочков Алексей 3 1
Николаев Александр 41 1
Самородов Александр 14 1
Серов Дмитрий 3 1
Шадаев Максут 1141 1
Никитин Александр 18 1
Паршин Александр 2 1
Гусев Олег 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 156582 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18539 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2906 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45654 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1688 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3175 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 144 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20348 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54945 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15087 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10260 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25929 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8107 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2588 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 810 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4242 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2277 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7786 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5504 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1536 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6778 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6326 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 993 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2583 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 924 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51210 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17383 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2064 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2498 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1426 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5276 1
Зоология - наука о животных 2790 1
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 402 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2378 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 833 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11746 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1702 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7342 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6229 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3183 1
Экономический эффект 1215 1
Аренда 2580 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9648 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2488 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8357 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31830 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3746 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2133 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1404586, в очереди разбора - 733438.
Создано именных указателей - 186442.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще