«Умное депо» обновили – комплект дополнили дронами, профилометром и машинным зрением

UMNO digital представила новую версию продукта «Умное депо». Разработчики реализовали систему поиска, сканирование территории антеннами и дронами. В результате пользователи видят в режиме реального времени местоположение деталей на виртуальной карте предприятия, фиксируют все стадии ремонта тележек и колесных пар, а также автоматически получают данные с профилометра и других приборов в учетные системы. Дополнительной особенностью стала интеграция данных и автоматическое заполнение журналов. Обновлениями могут пользоваться любые предприятия, даже те, где не внедрены учетные системы. Об этом CNews сообщили представители UMNO digital.

«Умное депо» помогает организовать учет, сократить сроки и автоматизировать инвентаризацию, свести к минимуму ошибки из-за человеческого фактора и бумажный документооборот. При внедрении технологии и автоматизации процессов освобождаются ресурсы, снижается количество ошибок, претензий и штрафов. Основные инструменты: магнитные RFID-метки, которые монтируются на колесные пары, а также считыватели – с их помощью находят деталь и передают в учетные системы информацию о ремонте.

На поиск нужной колесной пары тратится много человеческого ресурса. В компании уверены, что новые настройки «Умного депо» сделают его удобнее и быстрее. Разработчики настроили считыватель для работы по принципу «горячо-холодно». Мастер получает сигнал, чем он интенсивнее, тем ближе находится деталь. Поиск работает на расстоянии 5–10 метров.

«Умное депо» обновили – комплект дополнили дронами, профилометром и машинным зрением

Пользователям технологии стали доступны дроны и антенны для сканирования территории. Дрон программируют на ежедневные полеты по одному и тому же маршруту на высоте 10–12 метров. Он автоматически собирает данные и обновляет информацию о местоположении деталей. Благодаря стационарным антеннам, которые непрерывно сканируют территорию, диспетчеры видят детали на виртуальной карте и отслеживают их перемещение по цехам и открытым площадкам.

Среди дополнительного оборудования, которое используют в «Умном депо», лазерные профилометры. Они считывают полный профиль колеса и передают информацию в систему. Возможно также применение технологии машинного зрения для распознавания номера деталей на бирках и осях.

Другое обновление – «Умное депо» теперь оцифровывает не только ремонт колесных пар, но и комплектацию всей тележки. Помимо этого, при внедрении продукта эксперты ИТ-компании создают технологическую карту предприятия. Заказчик получает как сам софт, так и описание процессов с рекомендациями.

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Разработчики технологии усовершенствовали учет. Электронный журнал теперь формируется сразу в интерфейсе «Умного депо». Он заполняется автоматически по мере того, как детали проходят этапы ремонта. При необходимости сотрудники выгружают и подписывают печатную форму журнала. Компания продолжает развивать продукт – в 2024 г. появятся электронные подписи в журнале и другие полезные функции.

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UMNO digital (ООО «Умные цифровые решения») – ИТ-компания, предлагает цифровые решения для промышленных предприятий и транспортной отрасли. UMNO. digital реализует проекты, направленные на цифровизацию вагоноремонтных предприятий, автоматизацию транспортной инфраструктуры промышленных площадок и оптимизацию бизнес-процессов любой сложности. В сфере интересов компании технологии индустрии 4.0: цифровые двойники предприятий, машинное обучение, промышленный интернет вещей, роботизация.