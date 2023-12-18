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Роспатент зарегистрировал товарный знак UMNO digital

Федеральная служба по интеллектуальной собственности приняла решение о государственной регистрации товарного знака UMNO digital. ИТ-компания создает продукты для цифровизации транспортной отрасли и промышленности. Об этом CNews сообщили представители UMNO digital.

Компания патентует инновации на базе RFID-технологий, машинного зрения, промышленного интернета вещей, искусственного интеллекта и предиктивной аналитики. Продукты UMNO digital тестируют и внедряют предприятия в России и зарубежом.

Флагманские продукты компании «Умное депо» и «Осмотр вагонов» имеют также свидетельства о государственной регистрации интеллектуальной собственности в «Роспатенте». Помимо этого, система «Умное депо» входит в единый реестр российского ПО Минцифры.

«Мы работаем на конкурентном ИТ-рынке, дорожим именем и репутацией. Товарный знак поможет нам защитить бренд и инвестиции в его продвижение», – сказал начальник управления маркетинга и коммерческого развития UMNO digital Сергей Иващенко.

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UMNO digital (ООО «Умные цифровые решения») – ИТ-компания, предлагает умные цифровые решения для промышленных предприятий и транспортной отрасли. UMNO digital реализует проекты, направленные на цифровизацию вагоноремонтных предприятий, автоматизацию транспортной инфраструктуры промышленных площадок и оптимизацию бизнес-процессов любой сложности. В сфере интересов компании технологии индустрии 4.0цифровые двойники предприятий, машинное обучение, промышленный интернет вещей, роботизация.

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