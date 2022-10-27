Отсрочка для ИТ-специалистов: что важно знать

Минцифры без преувеличения стало самым эффективным ведомством в решении вопроса отсрочки от мобилизации. Звучала критика в адрес Минпромторга, Центробанка, но не Минцифры. Уже через два дня после объявления частичной мобилизации Минобороны включило ИТ-специалистов в число категорий, подпадающих под отсрочку. Минцифры удается возвращать ИТ-специалистов, ошибочно отправленных военкоматами на пункты сборов. CNews пообщался с прошедшими этот путь и убедился, что отсрочка для ИТ-шников работает.

Отсрочка за 3 дня

По инициативе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ИТ-специалисты и сотрудники операторов связи могут получить отсрочку от мобилизации. Для этого надо собрать необходимые документы и подать заявление на портале «Госуслуги». Если в военкомате не подтверждают отсрочку, надо обратиться в министерство — оно решает эти вопросы в ручном режиме, а министр лично общается с военкоматами.

Тем, кто соответствует всем критериям и еще не получил повестку, необходимо оперативно подать заявление на отсрочку. Для этого надо заполнить заявление на портале «Госуслуги», прикрепив к нему форму-подтверждение от отдела кадров компании. Волонтеры, работающие в связке с Минцифры, подготовили подробную инструкцию, как это сделать.

Кто получает отсрочку от мобилизации по линии Минцифры По инициативе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ИТ-специалисты и сотрудники операторов связи могут получить отсрочку от мобилизации. Работа в ИТ-компании или операторе связи

Специалист работает в компании, включенной в Реестр аккредитованных ИТ-компаний или имеющей хотя бы одну действующую лицензию на оказание услуг связи (оператор связи). Полная занятость

Сотрудник работает полный рабочий день. Высшее образование

Работник имеет высшее образование по специальности, входящей в перечень приоритетных. Участие в ключевых процессах Сотрудник ИТ-компании занимается разработкой, развитием, внедрением, сопровождением и эксплуатацией ИТ-решений (программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов) или обеспечением функционирования информационной инфраструктуры (в качестве подтверждения необходимо предоставить справку за подписью генерального директора).

Сотрудник оператора связи задействован в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования отдельных сооружений связи, средств связи и линий связи сети связи общего пользования, а также центров обработки данных.

«В последние дни получаем много обращений о помощи следующего содержания — подал заявление на «Госуслугах» прямо перед походом в военкомат, а там приняли решение призвать уже на следующий день с вещами… На вопрос, чего ждали, отвечают — ну... не хотели проявляться, не доверяли, — написал 25 октября 2022 г. министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев в телеграм-канале, посвященном отсрочке от мобилизации для ИТ-специалистов. — Чтобы ваше заявление доехало до вашего военкомата и было включено в список, нужно не меньше трех рабочих дней. Я прошу нас тоже понять — мы не можем ничего сделать без списка. По таким обращениям Минцифры не может гарантировать в моменте положительный результат».

Если при заполнении заявки на отсрочку на портале «Госуслуги» была допущена ошибка, надо написать на error@digital.gov.ru . Минцифры отменит ранее поданное заявление и его можно будет направить его еще раз.

Сменившим место работы надо повторно отправить заявление на отсрочку на «Госуслугах» и указать данные о новой компании. Информация будет передана в Минобороны на следующий рабочий день.

Что делать тем, кто получил повестку

Те, кто соответствует всем критериям, но тем не менее получил повестку, могут обратиться в Минцифры по электронной почте. Как заверяют в ведомстве, все обращения рассматриваются быстро в ручном режиме. «Убедитесь, что заявление на портале «Госуслуги» подано или оперативно подайте его. Запишите номер заявления, его можно найти сразу после подачи в личном кабинете на «Госуслугах». Далее как можно скорее напишите на help@digital.gov.ru и приложите фото повестки», — рекомендуют в Минцифры.

Как правильно оформить письмо в Минцифры получившим повестку Тема письма: Фамилия сотрудника – Название компании – Номер заявки на Госуслугах В письме должны быть указаны: фамилия, имя, отчество сотрудника;

номер заявления на госуслугах;

название компании;

военкомат и его адрес;

адрес, по которому сотрудник может получить телеграмму для военкомата (если он еще не в воинской части).

В течение 12 часов после получения письма Минцифры направляет телеграммы с просьбой освободить сотрудника от призыва по трем адресам: в Генштаб, в военкомат и самому сотруднику по указанному в письме адресу. В телеграмме будет указан номер исходящего письма от Минцифры в Генштаб со списком, куда включен сотрудник. Телеграммы обычно приходят в течение суток. Если специалист должен лично явиться в военкомат, ему нужно будет иметь с собой телеграмму и полный комплект документов для отсрочки.

Что делать, если сотрудника уже призвали

Если сотрудник уже в воинской части, но не подавал заявление на «Госуслугах», надо как можно скорее написать на help@digital.gov.ru и приложить фото повестки. Тема письма должна быть оформлена так: «Фамилия сотрудника – Название компании – Воинская часть». К письму нужно приложить полный пакет документов для отсрочки, подписанный универсальной квалифицированной электронной подписью генерального директора. После получения таких писем Минцифры в кратчайшие сроки отправляет телеграммы в Генштаб.

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Если и телеграмма не помогает оперативно решить проблему, в Минцифры рекомендуют написать письмо на sos@digital.gov.ru, указав данные о сотруднике, а также приложив все документы.

Минцифры своих не бросает

Примеров, когда благодаря вмешательству Минцифры удалось вернуть домой ошибочно мобилизованных ИТ-специалистов, очень много. «Сотрудники ИТ- и телеком-компаний, которые подают заявления на «Госуслугах» и соответствуют всем критериям, получают отсрочку. Если повестка вам все же пришла, не нужно паниковать, действуйте согласно нашей инструкции: соберите все необходимые документы для отсрочки, — прокомментировали CNews в Минцифры. — Случаи призыва таких специалистов единичны, но, если такое происходит, вернуть их можно и из воинской части. В таком случае главное обратиться к нам. Министерство решает подобные вопросы в ручном режиме. При этом очень важно заранее подать заявление на «Госуслугах» — это железный аргумент для военкомата. Чтобы заявление дошло до военкомата и было включено в список, нужно не меньше трех рабочих дней».

Глава Минцифры Максут Шадаев лично общается с военкоматами по поводу ошибочно мобилизованных ИТ-специалистов

Из 60 получивших повестку сотрудников IBS были призваны лишь четверо. Трое из них не соответствовали необходимым для получения отсрочки критериям: у двоих не было высшего образования, а у третьего образование было непрофильное. Четвертый сотрудник сам принял решение пойти на службу и не использовал возможность получить отсрочку. Все остальные сотрудники благополучно получили отсрочку: они заранее подали заявление через форму на портале «Госуслуги» и действовали согласно инструкциям Минцифры.

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«В начале октября один из наших ИТ-специалистов, который оформил право на отсрочку через «Госуслуги», был мобилизован и отправился на полигон для прохождения учений, — рассказали CNews в «Авито». — Мы обратились в Минцифры с просьбой о помощи. Коллеги из министерства и лично Максут Шадаев подключились к решению вопроса и помогли нам оперативно подтвердить, что сотрудник имеет право на отсрочку. Сейчас он вернулся домой и может продолжать работать. В настоящий момент, когда необходимо стремиться к импортонезависимости на рынке технологий, для ИТ-компаний особенно важно сохранить штат высококвалифицированных специалистов. Мы благодарны Минцифры за внимание к отрасли и каждому ее сотруднику. То, что лично делает министр, — бесценно».

Начальник отдела в компании «Умные цифровые решения» Александр Никитин собрал все документы, подал заявление на отсрочку на портале «Госуслуги» и получил телеграмму от Минцифры о том, что внесен в списки. «Мне пришла повестка, я взял все необходимые документы и пошел в военкомат. Однако там документы проигнорировали и отправили меня в воинскую часть», — рассказал он. Александр Никитин написал о своей ситуации в Минцифры. Благодаря вмешательству министерства его и еще пятерых ИТ-шников спустя неделю отпустили домой.

ИТ-специалист компании «Газинформсервис» Олег Гусев собрал необходимые документы, подал заявку на отсрочку от мобилизации на портале «Госуслуги» и на следующий день, 4 октября, отправился в военкомат, чтобы получить разрешение на выезд в отпуск с семьей. Единственное, чего у него не было, — это телеграммы от Минцифры. В военкомате Олегу выдали повестку, и 6 октября он отправился на полигон. Телеграмма об отсрочке пришла в этот день вечером. «Я написала жалобы в администрацию Московского района Санкт-Петербурга, губернатору, в военкомат и военную прокуратуру, подала заявление в суд, — рассказывает жена Олега Александра Гусева. — Из всех инстанций мне пришел ответ, что мужа мобилизовали законно, потому что на момент мобилизации его не было в списках получивших отсрочку». Она обратилась за помощью в Минцифры. В результате 23 октября Олег Гусев вернулся домой.

Александр Паршин, инженер Центра технической поддержки сети департамента магистральной и мультисервисной сетей технического блока МТС, узнав об отсрочке, собрал все нужные документы, 2 октября заполнил форму на портале «Госуслуги», 3 октября получил оповещение, что услуга оказана и повестка не придет. Он не имеет боевого опыта, срочную службу проходил в 2010 г. Но несмотря на это, ему пришла повестка, и 11 октября он отправился на сборы. «Все 12 дней, которые я провел в палаточном лагере, меня не покидала надежда, что в военкомате разберутся с тем, что я имею право на отсрочку, хотя многие ребята, которые были там со мной, уже не надеялись вернуться домой, — рассказал Александр Паршин. — Мы были приятно удивлены, когда узнали, что лично министр связи занимался нашим вопросом и приезжал в военкомат. Я хочу выразить огромную благодарность и Максуту Игоревичу лично, и всей его команде, и вообще всем-всем, кто помогал: заместителям, директорам департаментов, юристам, водителям, которые возили юристов и всем причастным. Я желаю нашему министру крепкого здоровья и очень долго оставаться на своем посту».

Точное количество ошибочно мобилизованных ИТ-специалистов и сотрудников операторов связи Минцифры не раскрывает, но в ведомстве сообщили, что министерство несколько раз в день уточняет местонахождение ошибочно мобилизованных специалистов и возвращает их домой — даже из зоны СВО.