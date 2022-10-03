Глава ассоциации российских электронщиков обвинил Минпромторг в поддержке картелей и ушел в отставку

Глава ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский назвал Минпромторг импотентом. Затем он покинул свой пост и написал большую статью с критикой министерства, завершив ее предложением упразднить ведомство.

Минпромторг — импотент

Глава ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский снял с себя полномочия и раскритиковал Минпромторг. ВРИО АРПЭ стал Василь Шарифуллин, сообщил CNews Покровский.

В разговоре с редакцией он уточнил, что «не уходит из ассоциации, а временно снимает с себя полномочия ее главы». Это делается для того, чтобы «не согласовывать каждый свой шаг с его членами» и добиться изменений в отрасли. На эту деятельность Покровский выделил себе две недели, после которых он может вернуться на прежнюю должность при согласовании с членами АРПЭ.

«Минпромторг — импотент», — такой диагноз экс-глава АРПЭ поставил главному органу государственной власти, который курирует электронику в стране.

Ошибки министерства при мобилизации

В первую очередь Покровский раскритиковал действия министерства, предпринятые им после объявления частичной мобилизации в стране. Для предоставления отсрочки Минпромторг начал собирать перечень предприятий, задействованных в выполнении задач в сфере оборонно-промышленного комплекса. Составленный перечень свободно распространился в интернете и через мессенджеры, пишет он.

По мнению Покровского, таким образом все компании из этого перечня, включая их поставщиков, были скомпрометированы. Теперь на них могут быть наложены прямые или вторичные санкции и перекрыты многие каналы поставок.

При этом сотрудники компаний, которые вошли в составленный Минпромторгом перечень, не получили отсрочку. А те, кто получил повестку, были мобилизованы, подчеркивает экс-глава АРПЭ.

«Беспорядочный сбор и распространение конфиденциальных сведений, безответственность за результаты и безучастность Минпромторга по отношению к компаниям подрывает доверие людей, работающих в отрасли, не только к министерству, но и в целом ко всем органам государственной власти», — заключает Покровский.

Совсем иначе Покровский в этой связи высказался о Минцифры. Министерство, по его словам, защитило свою отрасль, не имея нормативной базы. «Руководители министерства вели чаты по мобилизации, были в курсе всех перегибов мобилизации, и сначала лично защищали своих, а затем за несколько дней создали работающую на формализованных процедурах систему», — отметил он. Об этом неоднократно писал и CNews.

Интересы «картельных» консорциумов

Еще одной претензией Покровского к Минпромторгу стала тесная работа ведомства с отраслевыми консорциумами, которые представляют собственные интересы, а не потребности отрасли. «Консорциумами называются объединения, которые по сути являются картельными», — пишет он.

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В консорциумы входят крупнейшие холдинги ИТ-рынка с годовой выручкой десятки-сотни млрд руб., в основном на импорте зарубежного оборудования, подчеркивает Покровский. «В интересах и по проектам этих компаний Минпромторг формирует нормативную базу отрасли, — продолжает он. — Вместо государственной стратегии Минпромторг обеспечивает реализацию корпоративных стратегий наиболее крупных лоббистов».

Минпромторг не нужен

В своей критике деятельности министерства Покровский обращает внимание и на механизм предоставления субсидий в отрасли. По его мнению, около 10 млрд руб. в год распределяется Минпромторгом «без стратегии, целей и приоритетов». В том числе им критикуется и стратегия развития электронной промышленности. По мнению экс-главы АРПЭ, министерство неоднократно пыталось ее разработать, но ни одна из попыток не оказалась успешной.

В заключение своей статьи Покровский поднимает вопрос о необходимости Минпромторга. В тексте он теоретизирует на тему того, как эффективно можно распределить функции министерства между другими ведомствами. Например, отсрочку от призыва для предприятий ОПК возьмет на себя Минобороны. «За разработчиков и производителей гражданской продукции вступится Минцифры», — пишет Покровский.

Стратегию развития отрасли предприятия подготовят совместно с разработчиками ПО. Доверенную информационную инфраструктуру вместе с распределением финансирования, по представлению экс-главы АРПЭ, возьмет на себя снова Минцифры. Механизмы гранатовой поддержки цифрового министерства «прозрачны, технологичны и эффективны», отмечает он.

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