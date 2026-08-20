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Лоббизм Lobbying
Лоббизм - влияние на чиновников и законодателей, направленное на принятие выгодного для определённой группы решения. Методы лоббизма могут быть как законными, так и незаконными. К первым относятся, в основном, встречи и брифинги, реже - подача петиций, массовая рассылка писем в органы власти. Незаконным средством лоббизма является коррупция. Из-за этого в ряде стран лоббизм запрещен законом.
СОБЫТИЯ
Лоббизм и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3461 8
|Никифоров Николай 1138 6
|Медведев Дмитрий 1665 6
|Рейман Леонид 1066 5
|Щеголев Игорь 699 5
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 692 5
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 4
|Чемезов Сергей 147 3
|Дерипаска Олег 41 3
|McCain John - МакКейн Джон 28 2
|Buckley John - Бакли Джон 4 2
|Davidson Alan - Дэвидсон Алан 4 2
|Clinton Bill - Клинтон Билл 52 2
|Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 2
|Сахненко Сергей 91 2
|Назаров Александр 77 2
|Волин Алексей 122 2
|Макаров Валентин 251 2
|Кудрин Алексей 125 2
|Бровко Василий 60 2
|Карачинский Анатолий 96 2
|Евтушенков Владимир 217 2
|Яровая Ирина 72 2
|Козлюк Артем 39 2
|Фридман Михаил 146 2
|Бырдин Алексей 33 2
|Фурсенко Андрей 128 2
|Покровский Иван 137 2
|Рахманов Максим 47 2
|Миллер Сергей 43 2
|Кислов Виктор 5 2
|Шарифуллин Василь 2 1
|Цветков Борис 1 1
|Давыдов Владислав 10 1
|Рабаев Геннадий 1 1
|Склярова Яна 2 1
|Holleyman Robert - Холлиман Роберт 13 1
|Kogan Lawrence - Коган Лоуренс 1 1
|Шейкин Артем 44 1
|Рабаева Лиана 1 1
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