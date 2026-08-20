Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199873
ИКТ 15431
Организации 11789
Ведомства 1511
Ассоциации 1114
Технологии 3582
Системы 27073
Персоны 87308
География 3120
Статьи 1582
Пресса 1327
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 895

Лоббизм Lobbying

Лоббизм - влияние на чиновников и законодателей, направленное на принятие выгодного для определённой группы решения.  Методы лоббизма могут быть как законными, так и незаконными. К первым относятся, в основном, встречи и брифинги, реже - подача петиций, массовая рассылка писем в органы власти. Незаконным средством лоббизма является коррупция. Из-за этого в ряде стран лоббизм запрещен законом.  

 

СОБЫТИЯ


20.08.2026 В России нашли группу юристов, провоцирующих у граждан ненависть к вышкам сотовой связи 1
17.04.2025 В США уничтожают крайне важный бесплатный онлайн-госсервис. Конкуренты из частного сектора потратили миллионы, чтобы он никогда не заработал 1
14.04.2025 Власти США готовятся отнять у Цукерберга Instagram** и WhatsApp*** 1
17.07.2024 Создатели детекторов оружия на ИИ из США использует лоббистов, чтобы писать под себя законы и получать гранты 1
16.04.2024 США: Зависимость от Microsoft парализует национальную безопасность страны 1
27.03.2024 Минцифры подготовило методику отбора ИТ-компаний для получения экспортной поддержки 1
06.12.2023 Власти планируют ограничить список компаний для поддержки ИТ-экспорта 1
01.11.2022 Экс-главу Google поймали на лоббировании законов, которые помогали ему набить собственные карманы 2
03.10.2022 Глава ассоциации российских электронщиков обвинил Минпромторг в поддержке картелей и ушел в отставку 1
29.07.2022 Монополизация рынка рекламы: какими будут последствия для классифайдов и их пользователей? 1
19.07.2022 Apple начинает войну против SIM-карт. Новый iPhone выйдет без слота под них 1
01.10.2021 Арестован управляющий директор ИТ-дивизиона Сбербанка 1
20.09.2021 Как все начиналось. Леонид Рейман о рождении мобильной связи в России 1
26.06.2019 Владелец «Билайна» получил 4G-лицензию без аукциона. Дело под расследованием властей 1
17.06.2019 Intel и Qualcomm просят простить Huawei. Иначе американские ИТ понесут многомиллиардные убытки 1
11.02.2019 Сотовым абонентам в Крыму возвращают деньги из-за длительного отсутствия связи 1
06.02.2019 Власти запретят в России продажу ПК и смартфонов без отечественных антивирусов, браузеров и мессенджеров 2
24.01.2019 В госкорпорации «Ростех» назначен куратор цифровых проектов 1
24.01.2019 В Ростехе назначен куратор цифровых проектов 1
30.11.2018 Семья Глазьева разработала крипторубль на американской платформе. Расследование CNews 2
05.10.2018 «Элар» потребовал обязать конкурентов считать его сканеры российскими 1
27.09.2018 В США законотворцы всех мастей «вспомнили» о защите персональных данных 1
17.09.2018 Регулирование телекома: чего мы ждем от нового министра связи. Опрос 1
14.05.2018 Как на самом деле писались программы развития интернета в России 1
23.04.2018 Как власти наводили порядок в Рунете: Хроника ключевых этапов 1
19.10.2017 Минкомсвязи натравит на «пиратские» сайты медиа- и кинолоббистов 1
18.10.2017 Евгений Касперский назвал пять причин ненависти к нему в США 2
16.06.2017 Минкомсвязи дали право внесудебной расправы с «пиратами» в Рунете 1
08.11.2016 Российской ассоциации интернета вещей не нужны бюджетные деньги 1
24.10.2014 НАИРИТ: Западные ИТ-лоббисты активизировались 2
12.03.2014 Правительство США одобрило законопроект о госзакупках открытого ПО 1
06.11.2013 Врачи против ИТ: кто победит? 1
04.07.2013 СПО в медицине: инструмент или критерий? 1
13.05.2013 Путин перетряхнул законодательство о персональных данных 1
03.12.2012 Обама против закона о грин-картах для технических специалистов 1
25.07.2012 Зачем нужен CIO? 1
10.07.2012 Россия: «Википедия» закрылась в знак протеста против закона «Об информации» 1
31.01.2012 «Астерос» меняет президента 1
30.12.2011 Alibaba готовится к приобретению Yahoo 1
21.11.2011 Американские интернет-компании выступили против антипиратских законов 1

Публикаций - 96, упоминаний - 103

Лоббизм и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25795 19
Google LLC 12718 15
Meta Platforms - Facebook 4622 9
Ростелеком 10965 8
IBM - International Business Machines Corp 9702 8
Apple Inc 13184 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5668 6
МегаФон 10780 6
Cisco Systems 5371 6
Amazon Inc - Amazon.com 3284 6
X Corp - Twitter 2939 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3463 6
Intel Corporation 12830 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9514 6
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1837 5
SAP SE 5604 5
Huawei 4679 5
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1917 5
Yahoo! 3727 5
AOL Inc - America Online 1883 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15816 4
Oracle Corporation 7084 4
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1272 4
Ростелеком - Связьинвест 1719 4
BSA - Business Software Alliance - Ассоциация производителей программного обеспечения - Альянс производителей ПО 226 4
Yandex - Яндекс 9254 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 3
БАРС Груп 579 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4985 3
Adobe Systems 1599 3
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 3
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 3
Ростех - РТ-ПТ - РТ-проектные технологии - РТ-Прометей 40 3
Netscape Communications Corporation 426 3
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 3
Samsung Electronics 11082 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3350 2
Alphabet 178 2
Dell EMC 5187 2
Alibaba Group 475 2
eBay Inc 1641 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8883 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1139 3
Почта России ПАО 2374 3
Резонанс НПП 407 3
РЖД - Российские железные дороги 2098 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1158 2
Microsoft - LinkedIn 702 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 2
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 93 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Ростех - Нацимбио НИК - Национальная иммунобиологическая компания 8 2
DRC - Digital Rights Center - ЦЦП - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 27 2
ОНЭКСИМ ГК 50 2
Warner 540 2
Гипротюменнефтегаз - Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И.Муравленко 12 2
Commerzbank AG - Commerzbank Group 52 1
Базелевс - Bazelevs 11 1
Ростех - РТ-капитал 10 1
Катрен НПК 21 1
ЛИНЭКС - Лига независимых экспертов 14 1
Ист Лайн Группа - East Line Group 21 1
First National Holdings 40 1
Экстролизинг 3 1
Altone Investments 5 1
Kearney - A.T. Kerney 47 1
Ярд МОООП - Межрегиональное объединение организаций в области проектирования 13 1
НСПК - Национальная система платежных карт 952 1
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 1
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 128 1
Альфа-Банк 1981 1
UPS 217 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 535 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 1
Русагро Группа Компаний 382 1
Северсталь ПАО - Severstal 633 1
Татнефть 243 1
Boeing 1031 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2792 1
Евросеть 1421 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13914 22
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3696 13
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5979 11
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 649 10
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4960 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3588 8
Судебная власть - Judicial power 2508 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3657 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3923 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6563 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3204 7
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1693 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2884 6
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1898 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2340 6
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1416 6
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 289 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2133 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5680 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3073 4
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 555 4
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1195 4
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 871 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2076 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2338 3
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 441 3
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 307 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1210 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3442 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 785 3
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 3
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 454 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3318 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1443 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1545 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5439 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 370 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6513 10
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 815 6
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 783 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 2
РосКомСвобода - Общественная организация 86 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 2
Интернет-видео - ассоциация 22 2
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 2
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 2
BCS - British Computer Society - Британское компьютерное общество 13 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1523 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 409 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 183 1
Демократическая политическая партия США 123 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
Яблоко - Российская объединённая демократическая политическая партия 1 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 155 1
TIA - Telecommunications Industry Association 91 1
WCO - World Customs Organization - ВТамО - Всемирная таможенная организация 10 1
АПКиТ - Ассоциация продюссеров кино и телевидения 4 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25905 18
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22981 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54069 16
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29735 16
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33571 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35160 14
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18083 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26362 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28339 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36335 8
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8672 8
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9508 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13167 7
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9401 7
Стандартизация - Standardization 2341 7
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9669 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22822 6
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10028 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6497 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8332 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26871 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15469 5
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7548 5
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5160 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13672 5
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7935 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11842 5
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3590 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13368 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13960 5
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6499 5
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4800 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14792 5
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3728 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13511 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9942 4
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10196 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18185 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4191 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9320 4
Microsoft Windows 16916 7
Google Android 15276 4
Linux OS 11559 4
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2038 4
Реестр добросовестных экспортеров 213 4
Google YouTube - Видеохостинг 3004 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2978 3
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3675 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
Недобросовестная конкуренция 57 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7637 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5757 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2124 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 2
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 148 2
Tencent - WeChat - мессенджер 177 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 2
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 531 2
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 2
РТС-тендер - ЕАТ - Единый агрегатор торговли - Березка 49 2
The Pirate Bay - BitTorrent-индексатор и каталог для поиска .torrent-файлов 118 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5258 2
Netscape Navigator - Netscape Communicator - браузер 114 2
ЕГАИС Алкоголь - Единая государственная автоматизированная информационная система учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 4 1
MGH - MUMPS - Massachusetts General Hospital Utility Multi-Programming System - Мульти-программная система Общеклинической больницы Массачусетса; 2 1
Google Goggles 29 1
U.S. Department of Veterans Affairs - VistA VA - Veterans Health Information System and Technology Architecture 7 1
Proxim - Tsunami MP - Tsunami MultiPoint - Tsunami QB - Tsunami QuickBridge 11 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 927 1
ByteDance - TikTok 357 1
IBM DB2 396 1
Apple iOS 8599 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3563 1
Microsoft Office 4180 1
Nokia Symbian OS 1411 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1289 1
Яндекс.Навигатор 121 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6297 1
Путин Владимир 3461 8
Никифоров Николай 1138 6
Медведев Дмитрий 1665 6
Рейман Леонид 1066 5
Щеголев Игорь 699 5
Trump Donald J. - Трамп Дональд 692 5
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 4
Чемезов Сергей 147 3
Дерипаска Олег 41 3
McCain John - МакКейн Джон 28 2
Buckley John - Бакли Джон 4 2
Davidson Alan - Дэвидсон Алан 4 2
Clinton Bill - Клинтон Билл 52 2
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 2
Сахненко Сергей 91 2
Назаров Александр 77 2
Волин Алексей 122 2
Макаров Валентин 251 2
Кудрин Алексей 125 2
Бровко Василий 60 2
Карачинский Анатолий 96 2
Евтушенков Владимир 217 2
Яровая Ирина 72 2
Козлюк Артем 39 2
Фридман Михаил 146 2
Бырдин Алексей 33 2
Фурсенко Андрей 128 2
Покровский Иван 137 2
Рахманов Максим 47 2
Миллер Сергей 43 2
Кислов Виктор 5 2
Шарифуллин Василь 2 1
Цветков Борис 1 1
Давыдов Владислав 10 1
Рабаев Геннадий 1 1
Склярова Яна 2 1
Holleyman Robert - Холлиман Роберт 13 1
Kogan Lawrence - Коган Лоуренс 1 1
Шейкин Артем 44 1
Рабаева Лиана 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166656 66
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54815 41
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47676 22
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19196 17
Европа 24981 16
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13831 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4207 10
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3139 10
Германия - Федеративная Республика 13232 9
Украина 7931 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19574 6
США - Колумбия - Вашингтон 1491 6
Земля - планета Солнечной системы 10880 5
Индия - Bharat 5880 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14820 5
Азия - Азиатский регион 5927 4
Израиль 2857 4
США - Калифорния 4832 4
Япония 13814 3
Финляндия - Финляндская Республика 3700 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3662 3
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1088 3
Бразилия - Федеративная Республика 2524 3
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Кармадонское ущелье - Геналдонское ущелье 3 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3458 2
Южная Корея - Республика 7062 2
Беларусь - Белоруссия 6306 2
Швеция - Королевство 3784 2
Европа Восточная 3139 2
Америка - Американский регион 2206 2
Канада 5085 2
США - Нью-Йорк 3183 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2610 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1096 2
Италия - Итальянская Республика 4511 2
Франция - Французская Республика 8181 2
Великобритания - Лондон 2433 2
Испания - Королевство 3842 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3416 2
Грузия 1333 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57838 59
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8859 34
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53596 20
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33851 20
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8871 18
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5119 14
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8264 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27362 12
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16123 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18208 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4437 9
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9120 9
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6580 9
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1917 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12334 8
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3994 8
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5795 8
Английский язык 7040 8
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2753 7
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5004 6
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4618 6
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1381 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11707 6
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6703 6
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7447 6
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5888 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6609 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10391 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21730 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7054 5
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 749 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10905 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4029 5
Энергетика - Energy - Energetically 5879 5
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6704 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7845 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2767 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5599 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6549 4
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3018 4
NYT - The New York Times 1102 6
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 4
Wikipedia - Википедия 652 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6102 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1342 3
WikiLeaks 120 2
Bloomberg 1633 2
Wired - Издание 276 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2440 2
AP - Associated Press 2007 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 2
TNW - The Next Web 90 1
Jerusalem Post - почта Иерусалима 10 1
TechnologyAdvice - eWeek 230 1
Times of India 40 1
The Verge - Издание 620 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1269 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11572 1
Reddit 403 1
The Register - The Register Hardware 1786 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1143 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 677 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
Рен ТВ - телеканал 82 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
TechRadar 97 1
Известия ИД 773 1
Радио России - радиостанция 49 1
The Independent 33 1
Царьград - телеканал 29 1
9to5Mac 70 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
InterNetNews - InternetNews.com 218 1
Faulkner Information Services 100 1
РС Рro 91 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Economic Times 43 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8629 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3979 7
IDC - International Data Corporation 4982 2
Gartner - Гартнер 3659 2
Conference Board - LEI - Leading Economic Indicators - Индекс опережающих индикаторов экономического развития 12 1
BMI International - BMI-TechKnowledge 4 1
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 1
Рустелеком ТК 305 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 1
Informa - Ovum - Omdia 156 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
Mobile Research Group 87 1
Gartner IT Spending and Staffing 4 1
MASMI Research Group - МАСМИ рисерч - MASMI Online the Monitor - МАСМИ Онлайн Монитор 45 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 3
U.S. Department of Energy - SLAC National Accelerator Laboratory - Stanford Linear Accelerator Center - Национальная ускорительная лаборатория 22 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 606 2
РАН - Российская академия наук 2126 2
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 65 1
МГУ - Экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 24 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1730 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 303 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 282 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 744 1
РАН ФИЦ Биотехнологии - Федеральный исследовательский центр - Фундаментальные основы биотехнологии РАН РФ - Институт биоинженерии им. К.Г. Скрябина 4 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 123 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 144 1
КФУ - Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского 5 1
Ростех - Росэлектроника - Циклон ЦНИИ 11 1
РВИ РВ - РВВКИУ РВ - Ростовский Военный институт Ракетных Войск им. Главного Маршала Артиллерии М. И. Неделина - ГОУ ВПО 3 1
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 1
НТЦ ИТ Роса - Учебный центр 1 1
FAS - Federation of American Scientists - Федерация американских ученых 59 1
Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина ФГБОУ ВО - Государственный ИРЯ им. А.С. Пушкина - ГИРЯ им.А.С.Пушкина 21 1
МВД РФ АУ - Академия управления МВД России 11 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2670 3
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2196 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1285 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 750 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
Связь-Экспокомм 276 1
День молодёжи - 27 июня 1095 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1466321, в очереди разбора - 724726.
Создано именных указателей - 199873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие инверторные кондиционеры в 2026 году: выбор ZOOM

Лучшие 65-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2026 году: выбор ZOOM

Скрытые ловушки гарантии: самые нелепые причины отказа в ремонте гаджетов

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще