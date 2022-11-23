Российским войскам предложили использовать на Украине уникальную технологию связи, которую нельзя взломать

Компания «Радиотехника» предложила российским войскам использовать на территории проведения СВО собственную технологию профессиональной радиосвязи, которая защищена от обнаружения противником. Использование зарубежных радиостанций в зоне боевых действий представляет опасность, предупреждают в компании.

Проблемы с обеспечением связи в войсках

Компания «Радиотехника» (торговая марка «Волновая сеть») сделала доклад для Совета Федерации относительно проблем с обеспечением Вооруженных сил России (ВС РФ) средствами профессиональной мбильной радиосвязи (ПМР) в ходе проведения специальной военной операции (СВО) на территории Украины.

Об этом гендиректор «Радиотехники» Андрей Лескин рассказал в эфире программы «Российский радиоуниверситет», выходящей на волнах «Радио России».

По данным Лескина, у ВС РФ наблюдается проблемы с использованием средств ПМР на тактическом уровне. В результате в войска поступают гражданские радиостанции от таких производителей, как американская Motorola, а также китайские Baofeng и Hytera. Однако, по мнению Лескина, это «смертельно опасно»: алгоритмы работы таких радиостанций известны спецслужбам стран НАТО, которые сотрудничают с Украиной.

Российским войскам предлагают использовать на СВО технологию профессиональной радиосвязи, защищенную от обнаружения противником

Кроме того, в каждом батальоне Вооруженных сил Украины (ВСУ) имеется комплекс радиотехнической разведки «Пластун», позволяющий перехватывать, в том числе, и защищенные армейские виды связи. Таким образом выявляются места нахождения российских войск и по ним наносятся удары, утверждает Лескин.

Особенности «Волновой сети»

В технологии «Волновая сеть», предложенной «Радиотехника», каждый абонент является ретранслятором. Соответствующие системы маломощны и асинхронны, они относятся к типам сетей MANE (системы множественного доступа с контролем несущей).

Лексин утверждает, что сигнал таких сетей сложно запеленговать из-за их малой мощности и низкой связности. «Фактически, наша сеть – это рой, где нет точной привязки к фазовому центру, - рассказал гендиректор «Радиотехнника». - Наше ноу-хау состоит в том, что разговор разбрасывается на множество кусочков, и даже сами разработчики точно не знают, как это происходит».

В то же время продукция «Радиотехника» является самой дорогой на рынке ПМР – 50-100 тыс. руб. за одну радиостанцию. Это связано с низкими объемами производства – всего лишь несколько тысяч устройств в год. Для снижения себестоимости необходим выход на производство хотя бы 15 тыс. радиостанций в год. При этом рынок устройств ПМР для государственных органов власти (МВД, Федеральная служба исполнения наказаний и т.д.) оценивается в 100–200 тыс. аппаратов в год, причем эта цифры не включает в себя потребности Минобороны.

Чем опасны импортные радиостанции

Андрей Лескин сетует, что импортозамещение в сфере профессиональной радиосвязи слабо развито. Рынок ПМР наполнен оборудованием европейского стандарта DRM и американского стандарта APCO-25. Его опасно применять в зоне СВО, а в целом такая ситуация угрожает технологическому суверенитету. Например, как утверждает гендиректор «Радиотехника», ему известен случай, когда профессионалы, понимая, как устроена сеть МВД, взломали ее и пускали ложные сигналы.

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Важной проблемой является отсутствие элементной базы. Отечественная микроэлектронная промышленность, по мнению гендиректора «Радиотехника», не может обеспечить производителей средств ПМР такими компонентами, как диоды, транзисторы, резисторы, усилители звуковой частоты и т.д.

Виной тому политика властей и лоббизм иностранных производителей, говорит Лескин. Например, в России был создан собственный ГОСТ на основе стандарта DMR – «DMR-Рус». На его основе госкорпорация «Ростех» стала выпускать собственные радиостанции. Но в них, по утверждению Лескина, используется проприетарный кодек корпорации Motorola. Соответственно, Motorola получает ройялти от «Ростеха», а отечественная микроэлектроника остается без заказа.

Кроме того, в России нет профессиональной подготовки embedded-программистов, которые работают на стыке программирования и реального железа. В результате специалистам в этой сфере приходится учиться самостоятельно, сетует Лескин.

Позиция «Ростеха»

Представители «Российской электроники» (входит в состав «Ростеха») заявили CNews, что не согласны с утверждением о том, что их политика мешает развиваться российской микроэлектронике. «Выпускающий DMR-радиостанции концерн «Созвездие» (входит в состав «Росэлектроники») ведет постоянную работу по увеличению доли отечественных микроэлектронных компонентов в составе изделий, - сообщили в «Росэлектроники» - Локализованы более половины микросхем, применяемых в радиостанциях. В DMR радиостанциях концерна «Созвездие» кодеки Motorola не используются».

Мнение эксперта

Источник CNews на рынке телекоммуникаций отмечает, что решение «Волновой сети» не идеально. Оно относится к mesh-сетям (топология сети, в которой ячейки соединяются друг с другом и могут выступать коммутатором для других ячеек) и основано на радиомодуле, предназначенном для создания устройств на базе стандарта IEEE 802.15.4.

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«Такое решение подходит для, например, подводной связи или организации локальных сетей, но в качестве стандарта профессиональной радиосвязи технология требует серьезно доработки, - рассказал собеседник издания. - Ранее в ряде силовых ведомств отказались от массового использования данного оборудования технологии, так как у него есть ограничения по мощности сигнала и соответственно дальности. Кроме того, данная технология также изначально базируется на иностранных комплектующих, хотя и намного более доступных».