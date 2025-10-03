Разделы

Ходорковский Михаил


УПОМИНАНИЯ


03.10.2025 По подозрению в убийстве арестован владелец ИТ-компании - монополиста в сфере бронирования авиабилетов 1
22.08.2023 Вице-президента ИТ-компании посадили после пропажи миллиардов, выделенных на банковскую инфраструктуру 1
11.10.2022 Основатель Mail.ru вместе с семьей отказался от российского гражданства 1
19.02.2020 «Роснефть» получила полный контроль над ИТ-«дочкой» «Юкоса» 1
25.09.2018 Блокировки в интернете: как нам жить дальше? Опрос 1
23.04.2018 Как власти наводили порядок в Рунете: Хроника ключевых этапов 1
26.10.2017 Генпрокуратуре поручили блокировать сайты нежелательных организаций 1
26.10.2017 В России принят закон о блокировке сайтов без суда 1
18.04.2016 ЮКОС vs российского телекома: Борьба за $400 млн продолжается 1
12.11.2015 «Альфа-групп» спрятала акции Tukrcell по методу Ходорковского 1
13.11.2013 Основателя Chronopay будет защищать адвокат Ходорковского и Сердюкова 1
04.07.2012 IBS «породнился» с ИТ-аутсорсером, созданным выходцами из «Компьюлинка» 1
14.03.2012 Юрий Мильнер неожиданно покинул Mail.ru 1
07.07.2011 Chronopay нашел замену арестованному гендиректору 1
16.03.2010 Путин сократил Карачинского 1
26.08.2008 Акции: сезон ИКТ-распродаж продолжается 1
20.02.2008 «Связного» обанкротит «ликвидатор» «Юкоса» 2
10.07.2006 Сайт Ходорковского закрыли 2
01.03.2006 Кто заменит "восьмерку"? Рейтинг связистов 1
17.01.2006 Спамеры используют имя Ходорковского 1
17.01.2006 Газовый скандал определил топ-бренд Рунета 1
16.01.2006 Деньги Ходорковского предложили интернетчикам 1
08.12.2005 Ради Азии "Альфа" пожертвовала госбезопастностью 1
07.12.2005 "Голден Телеком" далеко пойдет 1
30.11.2005 Golden Telecom выхватил ценный актив у "Транстелекома" 1
18.11.2005 "Сибинтек" найдет деньги вне ЮКОСа 1
15.09.2005 "Комстар" скупает активы Ходорковского 1
21.07.2005 "Альфа-телеком" укрепилась "питерскими" и людьми Ходорковского 1
19.07.2005 Адвокат Буданова и Гусинского защитит СМАРТС 1
08.07.2005 Власти не дадут распродать телеком-активы Ходорковского 1
23.11.2004 Евгений Чичваркин: В жизни я не отправил ни одного SMS 1
13.07.2004 МВД взялось за интернет-инициативы ЮКОС 1
06.08.2003 Генпрокуратура обыскала офис «Сибинтека» 1
26.05.2003 ФКЦБ проведет расследование по рекордному росту акций "Ростелекома" 1
25.04.2003 «Глобальную энергию» получат россиянин и два американца 1
18.04.2003 «Глобальную энергию» ученые получат лично из рук Путина 1
11.04.2003 Cоздан Федеральный совет по информатизации образования 1
18.09.2001 Сегодня началась Первая Всероссийская научно-практическая конференция "Российская школа и Интернет" 1

Публикаций - 44, упоминаний - 46

Ходорковский Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 907 8
Ростелеком 10144 6
Раском - Rascom 48 6
Ростелеком - Связьинвест 1708 5
Meta Platforms - Facebook 4503 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2068 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4388 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13814 4
Metrocom - Метроком 89 4
Роснефть НК - Сибинтек ИК - Сибирская интернет компания 115 3
МегаФон 9648 3
X Corp - Twitter 2899 3
Snapchat 136 3
Google LLC 12109 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9074 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5712 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1823 3
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 3
Альфа-Телеком ГК - Megacom 227 3
Питерская группа связистов 435 3
Магистраль-Телеком 8 3
Alibaba Group 443 2
Yandex - Яндекс 8181 2
Apple Inc 12462 2
Telegram Group 2427 2
Zello 25 2
Lenovo Motorola 3511 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1681 2
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 857 2
Microsoft Corporation 25077 2
Киевстар - Kyivstar 551 2
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 328 2
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 177 2
Ростелеком - Макомнет - Macomnet 36 2
Миранда-Медиа - МирТелеКом 50 2
VK - Mail.ru Group 3509 2
VK - Mail.ru Group - Port.ru 91 2
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 256 2
Zynga Game Network 132 2
Amazon Inc - Amazon.com 3091 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 163 28
Менатеп - Menatep 39 11
Газпром ПАО 1393 6
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 321 5
Роснефть НК - нефтяная компания 525 4
РЖД - Российские железные дороги 1976 4
Альфа-Групп 723 4
Газпромнефть - Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 40 3
Альфа-Банк 1834 3
Microsoft - LinkedIn 674 2
Флибуста 34 2
PornHub 26 2
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 83 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 2
Связной ГК 1379 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1754 2
Северсталь ПАО - Severstal 547 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 980 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 841 2
Assist - Ассист 213 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 192 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 618 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 732 2
Резонанс НПП 379 2
NanduQ - Qiwi 1001 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 262 2
DST Global - Digital Sky Technologies 221 2
Naspers 83 2
Алферовский фонд 4 2
VK - Mail.ru Group - netBridge 36 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 502 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 259 1
BP - British Petroleum 182 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 133 1
DRC - Digital Rights Center - ЦЦП - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 27 1
Евросеть 1414 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 498 1
Транснефть 317 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 350 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 431 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4728 7
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 815 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3307 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2894 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3483 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12612 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5698 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 725 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6212 4
Судебная власть - Judicial power 2376 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3413 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1444 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5159 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3075 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 332 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 386 2
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 143 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 740 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1017 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 718 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 433 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 603 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 302 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 333 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2228 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 606 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 415 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 297 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2103 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1888 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1429 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 759 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1034 1
Петербургский метрополитен ГУП 142 1
Минфин РФ - Гохран России - Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации - Роскомдрагмет 28 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 229 1
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 51 1
LCIA - the London Court of International Arbitration - Лондонский Суд Международного арбитража 26 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 5
РосКомСвобода - Общественная организация 86 3
ЛБИ - Лига безопасного интернета 62 2
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 8 2
Единая Россия - Политическая партия 310 2
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 104 2
Организация черноморского экономического сотрудничества - Черноморский фонд регионального сотрудничества 2 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 103 2
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 8 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21630 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71197 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22201 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28676 5
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4213 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25303 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4811 4
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4374 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11133 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33190 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11076 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3911 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8808 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5234 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30667 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16842 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55625 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8089 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7125 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4611 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13206 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4300 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8389 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3395 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13385 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5694 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22502 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5742 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3027 2
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1745 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8485 2
Новостной агрегатор - Агрегатор СМИ 91 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3057 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7870 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5283 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9979 2
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1622 2
Электроэнергетика - Парогазовая установка - Combined Cycle Gas Turbine, CCGT 5 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12820 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1292 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 59 4
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 881 4
VK - Mail.ru Одноклассники 1881 3
Microsoft Windows 2000 8664 3
Google YouTube - Видеохостинг 2856 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1183 2
Tencent WeChat - мессенджер 156 2
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 107 2
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 567 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 643 2
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 31 2
VK - Яндекс.Новости 49 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 114 2
Google Blogger - Google BlogSpot 112 2
NoName-club - Торрент-трекер 10 2
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 217 2
Google Play - Google Store - Android Market 3396 1
Rakuten Viber 641 1
Apple - App Store 2978 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 277 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1184 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 174 1
BlackBerry Messenger - BBM and Social Communities - мессенджер - BBM Chat - BBM Groups - BBM Channels - BBM Video - BBM Voice 59 1
Apple iPod 1549 1
Яндекс.Видео 36 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1532 1
Embarcadero Delphi - Borland Delphi - CodeGear Delphi - язык программирования 162 1
Nokia 3310 68 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 378 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1761 1
Nokia 7610 33 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 893 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5020 1
Comodo Internet Security SSL 12 1
IBS GAS ИАСУ 5 1
Московская Биржа - ММВБ-Телекоммуникации - MOEXTL 57 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1059 1
Microsoft Windows 16160 1
FreePik 1314 1
Путин Владимир 3309 6
Чубайс Анатолий 215 5
Миллер Алексей 21 4
Алфёров Жорес 57 4
Невзлин Леонид 4 4
Рейман Леонид 1053 3
Щеголев Игорь 698 3
Козлюк Артем 39 3
Дерипаска Олег 37 3
Овчинников Борис 129 3
Филиппов Владимир 32 3
Лебедев Платон 3 3
Soros George - Сорос Джордж 50 3
Лугов Андрей 32 2
Дуров Павел 303 2
Жаров Александр 177 2
Никифоров Николай 1136 2
Яровая Ирина 71 2
Навальный Алексей 61 2
Ющенко Александр 26 2
Карачинский Анатолий 94 2
Резникович Алексей 59 2
Врублевский Павел 100 2
Фридман Михаил 140 2
Николаев Олег 16 2
Шалманов Сергей 201 2
Жданов Сергей 38 2
Фортов Владимир 16 2
Усманов Алишер 302 2
Винчер Михаил 4 2
Мильнер Юрий 135 2
Месяц Геннадий 14 2
Кабановский Александр 3 2
Фингер Грегори 13 2
Достанко Анатолий 3 2
Фаворский Олег 3 2
Ходорковская Лейла 2 2
Швыткин Юрий 2 2
Малофеев Константин 116 1
Давыдов Денис 44 1
Россия - РФ - Российская федерация 153796 38
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45142 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18315 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53059 10
Финляндия - Финляндская Республика 3644 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2881 5
Украина 7741 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14391 4
Европа 24540 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17872 3
Германия - Федеративная Республика 12868 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1782 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3305 3
Великобритания - Виргинские Острова 240 3
Россия - СФО - Новосибирск 4573 3
Швеция - Королевство 3661 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13494 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7966 2
Великобритания - Лондон 2400 2
Евразия - Евразийский континент 623 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1602 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1544 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1047 2
Украина - Киев 1137 2
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 377 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4056 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2520 2
Испания - Королевство 3747 2
Нидерланды 3596 2
Бельгия - Брюссель 236 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5314 2
Беларусь - Белоруссия 5970 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2056 2
Чёрное море - Черноморский бассейн - Черноморское побережье - Причерноморье 257 2
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 831 2
Россия - ЮФО - Астраханская область 697 1
Россия - ЦФО - Костромская область 428 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1314 1
Нигерия - Федеративная Республика 326 1
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 272 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54124 17
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2559 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50469 13
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31245 9
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8208 8
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7249 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17139 7
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6267 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8428 6
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 604 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2975 5
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6442 5
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1793 5
Энергетика - Energy - Energetically 5420 5
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 726 4
Физика - Physics - область естествознания 2786 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3621 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6556 3
Аренда 2551 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7726 3
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2038 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1857 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7220 3
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 788 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2894 3
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 230 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4864 2
Федеральный закон 264-ФЗ - О праве на забвение - Right to be forgotten 14 2
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1614 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11320 2
Федеральный закон 244-ФЗ - О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр - В том числе "Налог на Google" - обязанность уплаты НДС иностранными компаниями, оказывающими электронные услуги покупателям в России 29 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4845 2
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 480 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5401 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5174 2
Английский язык 6832 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25499 2
Лоббизм - Lobbying 95 2
Кремний - Silicium - химический элемент 1654 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3569 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11370 3
Wikipedia - Википедия 561 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1057 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2097 2
Известия ИД 688 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5989 1
Bloomberg 1372 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 496 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
Комсомольская правда ИД 68 1
AP - Associated Press 2006 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 1
Forbes - Форбс 895 1
Ведомости 1168 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1093 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8310 7
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1044 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3685 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 199 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
UK Royal Society of London for Improving Natural Knowledge - Лондонское королевское общество - Proceedings of the Royal Society 60 2
НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 58 2
Swedish Academy - Kungliga Vetenskapsakademien - Royal Swedish Academy of Sciences - Шведская королевская академия наук 12 2
UPM - Universidad Politécnica de Madrid - Technical University of Madrid - Мадридский политехнический университет 6 2
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 71 1
ГАУ ДПО СО ИРО Институт развития образования - Самарский институт повышения квалификации работников образования 1 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 375 4
Global Energy Prize - Глобальная энергия - Международная премия 25 4
