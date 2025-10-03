Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ходорковский Михаил
УПОМИНАНИЯ
Ходорковский Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3309 6
|Чубайс Анатолий 215 5
|Миллер Алексей 21 4
|Алфёров Жорес 57 4
|Невзлин Леонид 4 4
|Рейман Леонид 1053 3
|Щеголев Игорь 698 3
|Козлюк Артем 39 3
|Дерипаска Олег 37 3
|Овчинников Борис 129 3
|Филиппов Владимир 32 3
|Лебедев Платон 3 3
|Soros George - Сорос Джордж 50 3
|Лугов Андрей 32 2
|Дуров Павел 303 2
|Жаров Александр 177 2
|Никифоров Николай 1136 2
|Яровая Ирина 71 2
|Навальный Алексей 61 2
|Ющенко Александр 26 2
|Карачинский Анатолий 94 2
|Резникович Алексей 59 2
|Врублевский Павел 100 2
|Фридман Михаил 140 2
|Николаев Олег 16 2
|Шалманов Сергей 201 2
|Жданов Сергей 38 2
|Фортов Владимир 16 2
|Усманов Алишер 302 2
|Винчер Михаил 4 2
|Мильнер Юрий 135 2
|Месяц Геннадий 14 2
|Кабановский Александр 3 2
|Фингер Грегори 13 2
|Достанко Анатолий 3 2
|Фаворский Олег 3 2
|Ходорковская Лейла 2 2
|Швыткин Юрий 2 2
|Малофеев Константин 116 1
|Давыдов Денис 44 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1387632, в очереди разбора - 729615.
Создано именных указателей - 184022.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.