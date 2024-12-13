Zello
Zello и организации, системы, технологии, персоны:
|Дуров Павел 291 9
|Жаров Александр 174 8
|Козлюк Артем 39 8
|Яровая Ирина 71 6
|Никифоров Николай 1136 5
|Кулин Филипп 51 5
|Климарев Михаил 48 4
|Щеголев Игорь 698 3
|Волин Алексей 120 3
|Ющенко Александр 25 3
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 3
|Путин Владимир 3171 2
|Рейман Леонид 1049 2
|Лугов Андрей 32 2
|Давыдов Денис 43 2
|Иванов Олег 141 2
|Навальный Алексей 61 2
|Дарбинян Саркис 37 2
|Дерипаска Олег 37 2
|Ходорковский Михаил 43 2
|Озеров Виктор 29 2
|Николаев Олег 16 2
|Гаврилов Алексей 2 1
|Малофеев Константин 115 1
|Матвиенко Валентина 112 1
|Демидов Александр 20 1
|Артемьев Игорь 91 1
|Бортников Александр 24 1
|Литреев Александр 4 1
|Лесин Михаил 28 1
|Кобзев Владимир 2 1
|Булгак Владимир 19 1
|Хомак Дмитрий 2 1
|Ситников Сергей 78 1
|Медведев Дмитрий 1654 1
|Кудрявцев Максим 41 1
|Рыжак Николай 10 1
|Ксензов Максим 14 1
|Луговой Андрей 15 1
|Шадаев Максут 1009 1
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 115 1
|Usher2.club - Мониторинг реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора 5 1
|ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 192 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 137 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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