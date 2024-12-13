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Индексная книга (каталог) CNews*
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Zello

Zello


13.12.2024 В России заблокирован Viber, мессенджер с российскими корнями 1
21.03.2023 МТС запускает мессенджер для параноиков. Он защитит от недружественных спецслужб 1
25.01.2023 Выбираем кнопочный телефон с интернетом: лучшие модели 1
07.04.2022 Минцифры рассказало чиновникам, чем им заменить Chrome, Zoom, WhatsApp и GMail 1
03.02.2021 В России заблокирован свободный и открытый мессенджер 1
01.11.2018 Власти России готовы к отмене блокировок в интернете? Итоги провальной охоты на Telegram 1
25.09.2018 Блокировки в интернете: как нам жить дальше? Опрос 1
17.08.2018 Россиянам запретили ходить на культовый ресурс с бесплатными лекциями 1
28.04.2018 Как Минкомсвязи справляется с ростом аппетитов ФСБ по контролю коммуникаций граждан 1
23.04.2018 Как власти наводили порядок в Рунете: Хроника ключевых этапов 1
18.04.2018 Власти воюют с Telegram: Мессенджер работает, а другие сайты нет 1
17.04.2018 Власти объявили войну Telegram: В России заблокированы миллионы IP-адресов Amazon и Google 1
12.04.2018 В России массовая блокировка IP-адресов Google 1
03.04.2018 Amazon помогает властям России добить популярный мессенджер 3
23.03.2018 Российские власти ради эксперимента готовятся заблокировать 15 млн IP-адресов Amazon 1
26.09.2017 В России заблокировали доступ к сверхпопулярному бесплатному движку сайтов 1
11.08.2017 Что ФСБ будет знать о пользователях Рунета по «Закону Яровой». Список 1
28.06.2017 Telegram пошел на компромисс с государством 1
19.06.2017 Глава Роскомнадзора лично попросит основателя Telegram подчиниться законам России об интернете 1
14.06.2017 Депутаты начали гонения на мессенджеры в России 1
09.06.2017 Власти решили отменить «Закон о блогерах»: В нем нет смысла 1
24.05.2017 В Думу внесен закон об ограничении мессенджеров в России. Непослушным грозит «незамедлительная» блокировка 2
02.05.2017 В России заблокировали мессенджеры, не пожелавшие сотрудничать со спецслужбами 1
10.04.2017 Власти заблокировали популярное российское приложение 1
02.07.2015 Разработчик мобильных решений push-to-talk Zello выходит на российский рынок 2

Публикаций - 25, упоминаний - 29

Zello и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 1983 16
Google LLC 11775 12
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 11
Amazon Inc - Amazon.com 2998 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 8
Yandex - Яндекс 7340 5
Snapchat 129 5
Apple Inc 12101 4
Meta Platforms - Facebook 4438 4
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 4
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1573 4
Дремучий лес - хостинг-провайдер 22 4
VK - Mail.ru Group 3455 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12554 3
Ростелеком 9702 2
МегаФон 8806 2
X Corp - Twitter 2845 2
1С-Битрикс - Bitrix 579 2
DigitalOcean 25 2
Comodo Security Solutions - Sectigo 37 2
Microsoft Corporation 24625 2
Alibaba Group 422 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8745 1
Dropbox 498 1
Cloudflare 104 1
Ivideon - Мобильные видеорешения 54 1
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 139 1
GitHub 814 1
Akamai Technologies - Limelight Networks 153 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Dr.Web - Доктор Веб 1254 1
МТС Линк - Vinteo - Винтео 83 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 1
TrueConf - ТруКонф 397 1
VideoMost - ВидеоМост 274 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 231 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 391 1
LinkedIn 635 5
Флибуста 33 2
PornHub 26 2
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 76 2
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 2
Резонанс НПП 370 2
Почта России ПАО 2112 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 478 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 237 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 645 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 84 1
ЦИАН - CIAN 131 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 54 1
Uber 330 1
Россети Ленэнерго 1700 1
eBay Inc 1619 1
Gett 81 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 36 1
TDD - Typhoon Digital Development - Тайфун диджитал девелопмент 7 1
Автолига 1 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 963 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2737 22
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11627 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 7
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2887 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 4
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Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4957 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 369 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 701 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 327 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 676 2
Судебная власть - Judicial power 2311 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 258 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 574 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 90 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
Петербургский метрополитен ГУП 136 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
Минфин РФ - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 88 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 14
ЛБИ - Лига безопасного интернета 61 3
Единая Россия - Политическая партия 293 3
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 101 3
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 99 3
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 2
ЛДПР 105 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
Агора - Международная правозащитная группа - Межрегиональная правозащитная ассоциация 10 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20602 8
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Tencent WeChat - мессенджер 142 7
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Apple - App Store 2890 5
Threema - Мессенджер 18 5
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 5
Google Play - Google Store - Android Market 3291 4
Microsoft Azure 1408 4
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VK - Mail.ru Одноклассники 1789 4
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Google YouTube - Видеохостинг 2747 3
Google Android 13994 3
Microsoft Skype 2067 3
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 875 2
Google Gmail 946 2
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 169 2
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 313 2
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 102 2
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VK - Яндекс.Новости 47 2
Google Blogger - Google BlogSpot 109 2
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Microsoft Outlook 1390 2
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Discord 117 2
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Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 2
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Волин Алексей 120 3
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Лугов Андрей 32 2
Давыдов Денис 43 2
Иванов Олег 141 2
Навальный Алексей 61 2
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Дерипаска Олег 37 2
Ходорковский Михаил 43 2
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Николаев Олег 16 2
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Литреев Александр 4 1
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