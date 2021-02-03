В России заблокирован свободный и открытый мессенджер

Роскомнадзор заблокировал Xabber

Роскомнадзор заблокировал доступ к серверу Xabber.com, на котором располагается одноименный клиент для мгновенного обмена сообщений. Эта информация следует из реестра проекта «Роскомсвобода».

Основанием для блокировки стало решение Таганского районного суда Москвы. Согласно тексту решения, опубликованному Telegram-каналом «Зателеком», с иском в суд к владельцу мессенджера эстонской компании Redsolution обратился сам Роскомнадзор.

В адрес Роскомнадзора поступило обращение из Федеральной службы безопасности (ФСБ) о необходимости включения Xabber в реестр Организаторов распространения информации (ОРИ). После этого Роскомнадзор направил в адрес RedSolutions уведомление о необходимости предоставить данные, необходимые для включения в реестр ОРИ, но ответа от владельцев мессенджера так и не последовало.

Это и послужило основанием для блокировки. Интересно, что в суд не пришли ни представители Роскомнадзора, ни ФСБ, ни Redsolution.

Как работает Xabber и почему от его блокировки не будет эффекта

Xabber работает на базе открытого протокола XMPP (бывшее название – Jabber). Главной особенностью XMPP является децентрализация: любой желающий может создать свой сервер на базе данного протокола, и подключившиеся к нему пользователи смогут общаться с пользователями других XMPP-серверов.

Роскомнадзор заблокировал известный Jabber-клиент Xabber, но это вряд ли скажется на работоспособности сети Jabber

Xabber – это мобильный клиент для XMPP, работающий на базе Android. Пользователи Xabber могут зарегистрироваться на сервере Redsoulution или использовать свои XMPP-аккаунты с других серверов.

Эксперт по телекоммуникациям и автор Telegram-канала «Зателеком» Михаил Климарев полагает, что блокировка Xabber не повлияет на функционирование мессенджеров, работающих по протоколу XMPP. «Это все равно, как если бы Роскомнадзор в рамках борьбы с электронной почтой заблокировал бы приложения Microsoft Outlook и The Bat», - говорит Климарев.

Как в России блокируют мессенджеры

Понятие ОРИ появилось в российском законодательстве в 2014 г. Под соответствующее определение подпадает любой сайт или сервис в сети интернет, который позволяет своим пользователям общаться друг с другом. Сначала ОРИ должны были регистрироваться в соответствующем реестре Роскмонадзора и хранить на территории России все данные о переписке российских пользователей в течение полугода.

В 2016 г. были приняты новые требования к ОРИ (так называемый «Закон Яровой»). Теперь ОРИ должны хранить на территории России всю информацию о переданных их российскими пользователями в течение года, а в течение полугода – еще и содержимое самих сообщений. Также, в случае применения пользователем мессенджера шифрования, владелец ОРИ должен предоставить спецслужбам ключи для дешифровки таких сообщений.

Первые блокировки за неисполнение соответствующих требований начались еще в 2017 г. В том числе под блокировку попала созданная российскими разработчиками онлайн-радиостанция Zello и китайский мессенджер WeChat (впоследствии WeChat был разблокирован).

Наиболее крупная блокировка была связана с мессенджером Telegram. Тогда в рамках борьбы с мессенджером Роскомнадзор на пике блокировал 19 млн IP-адресов крупных иностранных хостинг-провайдеров (Amazon Web Services, Google, Microsoft Azure), с которыми сотрудничал Telegram.

Это привело к нестабильной работе многих интернет-площадок, с которыми никак не связан Telegram. Сам Telegram, хоть и с перебоями, но продолжал работать. Через несколько месяцев Роскомнадзор значительно снизил число блокируемых в рамках борьбы с Telegram IP-адресов. В 2020 г. блокировка Telegram была окончательно отменена.