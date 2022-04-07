Минцифры рассказало чиновникам, чем им заменить Chrome, Zoom, WhatsApp и GMail

Минцифры направило в госорганы письмо с перечнем рекомендованных отечественных ИТ-решений для замены иностранного софта в повседневной деятельности. Опрошенные CNews эксперты считают, что предложенные разработки способны эффективно выполнять свои функции.

Рекомендации по импортозамещению

Глава Минцифры Максут Шадаев разослал сотрудникам российских госорганов письмо, где напомнил о необходимости активного импортозамещения цифровых решений и продуктов. К сообщению он приложил перечень рекомендованных отечественных решений для замены иностранных в повседневной деятельности.

По данным ресурса D-Russia, письмо направлено полномочным представителям Президента России в федеральных округах, руководителям федеральных органов исполнительной власти, высшим должностным лицам субъектов.

В своем письме Минцифпры напоминает, что при министерстве существует Единый реестр отечественного ПО. В настоящее время он включает более 12 тыс. наименований. Кроме того, ассоциацией разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» ведется перечень отечественных решений, включенных в реестр, в сопоставлении с иностранными аналогами.

Что на что можно заменить

Минцифры предлагает отечественную замену зарубежным соцсетям и мессенджерам, ВКС-программам, антивирусам, редакторам документов, электронным почтовым сервисам, платформам онлайн-переводов, веб-браузерам, веб-аналитике, образовательным курсам, картографическим сервисам, онлайн-площадкам поиска сотрудников, площадкам электронной коммерции, сервисам бронирования жилья, а также сервисам такси и заказа авиабилетов.

Минцифры в письме за подписью Максута Шадаева рекомендовало госорганам, чем им заменить сервисы Google, Microsoft , Amazon и Booking

Минцифры обращает особое внимание на недопустимость использования госорганами иностранных решений и программ для организации видеоконференций, в том числе Zoom, Zello, Webex, Discord, Microsoft Teams, Skype. На замену предлагаются «Сферум», «Звонки Mail.ru», «Видеозвонки VK», «Яндекс.телемост», «Вебинар.ру», решения TrueConf, IVA Technologies и др.

«Google документы», «Google таблицы» и «Google презентаций» рекомендовано заместить решениями «Моего офиса», «Р7-офиса», продуктом «Яндекс 360».

Зарубежную почту Gmail и Microsoft Outlook предлагается заменить почтой Mail.ru и «Моего офиса». В качестве аналога зарубежных соцсетей и мессенджеров, в частности WhatsApp, Минцифры предлагает использовать «Вконтакте», «Одноклассники», Yappy, Telegram, TamTam, ЯRus, TenChat, «Мой мир», ICQ и Frisbee.

Вместо покинувших российский рынок антивирусов предлагается воспользоваться Kaspersky и DR.Web. Google Chrome можно заменить «Яндекс.браузером», а Google Maps — «Яндекс.картами». Вместо Ebay и Amazon предлагается использовать Wildberries, Ozon, «Яндекс.маркет» и др. Airnb и Booking.com заменят «Циан», «Островок», Tutu.ru и пр. Вместо Uber и Gett можно использовать «Яндекс.такси», «Автолигу», «Везет» и др.

Стоит отметить, что сводная таблица Минцифры, разосланная в госорганы, не содержит множества классов системного и специализированного ПО, в частности, ОС и СУБД.

Комментарии разработчиков

Президент объединения разработчиков программного обеспечения «Руссофт» Валентин Макаров сказал CNews, что его организация использует решения «Труконф» уже несколько лет, и с их помощью проводит общие собрания членов партнерства. «Руссофт» также использует и другие отечественные решения в сегменте ВКС — компаний IVA Technologies, Vinteo, «Видеомост» и СПО-решение компании Linagora.

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«Надо сказать, что в период пандемии отечественные решения видеоконференцсвязи сильно выросли в функциональности и в объемах продаж, — говорит Макаров. — И в этом залог повышения качества их услуг. В “Руссофте” есть комитет по импортозамещению, и ведется свой каталог импортозамещающих продуктов, включая системное и прикладное ПО».

При этом ассоциация не предлагает замену отдельных блоков в действующем программном стеке предприятия или организации. «Как правило, это создает проблемы совместимости с существующим стеком ПО и снижает его эффективность», — поясняет Макаров. «Руссофт» предлагает комплексное решение, включающее анализ существующего стека, подбор замещающих блоков и разработку ПО, обеспечивающего их совместимость со всем стеком ПО при сохранении эффективности работы информационной системы в целом и оптимизации расходов на импортозамещение.

Директор по продуктовому маркетингу «Моего офиса» Петр Щеглов сказал CNews, что в мире не так много стран, в которых сектор разработки ПО обеспечивает и создание операционных систем, и системных компонентов, и тем более прикладного офисного ПО. По его словам, отечественные решения успешно заменяют иностранный софт как на мобильных, так и на настольных системах.

Более широкому распространению российского ПО способствует то, что отечественные разработчики программного обеспечения могут гарантировать функциональное развитие решений и оперативное устранение уязвимостей, считает Щеглов.

«Отечественная продукция обеспечит должную защиту не только от несанкционированного воздействия на системы, но и устранит зависимость от политической конъюнктуры, — говорит эксперт. — Переход на отечественное ПО приведет к формированию доверенной среды и повысит уровень безопасности функционирования критических информационных инфраструктур».

Кроме того, сотрудники технической поддержки, расположенной в России, а не просто состоящей из русскоговорящих специалистов, могут оказать действительно квалифицированную консультацию с учетом местной специфики, уверен Щеглов.