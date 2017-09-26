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Joomla CMS
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|26.09.2017
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В России заблокировали доступ к сверхпопулярному бесплатному движку сайтов
Joomla недоступна для россиян Пользователи Рунета стали жаловаться на недоступность серверов обновления CMS-системы Joomla Об этом сообщил ресурс «Роскомсвобода». Joomla - популярное ПО для управления содержимым веб-сайтов, распространяемое по принципам open source. Согласно рейтингу SEO Auditor, в ян
|02.03.2015
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Платежный модуль W1 встроен в Joomla Ksenmart
Команда российских разработчиков совместно с Wallet One представили новый платежный модуль для Joomla Ksenmart. Об этом CNews сообщили в платежной системе Wallet One. Ksenmart — это компон
|15.11.2011
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Joomla остается самой популярной бесплатной CMS
-Битрикс». За ним традиционно следует NetCat с результатом 14,36%. Третье и четвертое места занимают HostCMS (10,83%) и UMI.CMS (8,11%). Самая распространенная система в рейтинге бесплатных CMS – это Joomla (38,95%), за ней следует WordPress c 31,52%. Тройку лидеров замыкает DataLife Engine - 10,16%. Общее число платных CMS составляет примерно 12,91% от общей доли обнаруженных CMS для зоны
|09.08.2011
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WordPress обогнала Joomla в рейтинге бесплатных CMS
40%, вновь стал «1С-Битрикс». За ним следует NetCat с результатом 16,46%. Третье и четвертое места занимают HostCMS (11,05%) и UMI.CMS (7,89%). Интересное событие произошло в рейтинге бесплатных CMS. Joomla (32,05%), лидировавшая на протяжении второго полугодия 2010 г., уступила первое место WordPress (38,70%). Как отмечают специалисты iTrack, это связано с каникулами в школах и ВУЗах. Бесп
|15.10.2010
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eBay будет использовать свободную CMS Joomla для внутренней социальной сети
Компания eBay планирует создать внутреннюю аналитическую интранет-систему для 16400 сотрудников на базе свободной системы управления контентом (CMS) Joomla. Joomla позволит eBay создать внутреннюю социальную сеть с группами, сообществами, возможностью слежения за сообщениями аналитиков, функциями создания личных веб-страниц, организа
|24.01.2008
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Joomla! 1.5: бесплатное средство для создания и поддержки веб-сайтов
мощное средство для управления контентом на веб-сайтах (Content Management System, CMS). С помощью Joomla! можно не только управлять сайтами, но и создавать их. При этом область применения про
Joomla CMS и организации, системы, технологии, персоны:
|Фазлыев Руслан 7 3
|Иванов Олег 160 3
|Рыжиков Сергей 112 2
|Иванова Елена 83 2
|Курьянов Сергей 162 2
|Боровиков Игорь 137 2
|Колесникова Мария 9 2
|Королюк Алексей 87 2
|Кулин Филипп 53 2
|Stallman Richard - Столлман Ричард 76 2
|Аникин Леонид 61 2
|Дергилёв Никита 44 1
|Козлюк Артем 39 1
|Салов Антон 38 1
|Богаткин Алексей 32 1
|Braiden Simon - Брайден Саймон 1 1
|Sarno Joe - Сарно Джо 8 1
|Колмыков Александр 9 1
|Меркухин Алексей 1 1
|Гаврилов Алексей 2 1
|Никитин Максим 28 1
|Килюшева Екатерина 10 1
|Рушайло Владимир 4 1
|Васильев Дмитрий 79 1
|Левиков Дмитрий 4 1
|Киселев Сергей 70 1
|Магдануров Гайдар 23 1
|Терехов Андрей 40 1
|Houdini Harry - Гудини Гарри 4 1
|Ибрагимов Камиль 7 1
|Dovey Max - Довей Макс 1 1
|Дуров Никита 4 1
|Cassini Filippo - Кассини Филиппо 2 1
|Dinkin Noah - Динкин Ноа 1 1
|Курашев Дмитрий 60 1
|Ермаков Антон 13 1
|Смирнова Ева 19 1
|Бахтиаров Алексей 21 1
|Ложечкин Александр 34 1
|Демидов Михаил 134 1
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