Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 203017
ИКТ 15763
Организации 11929
Ведомства 1509
Ассоциации 1135
Технологии 3588
Системы 27073
Персоны 88549
География 3161
Статьи 1595
Пресса 1345
ИАА 759
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2865
Мероприятия 896

Joomla CMS

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


26.09.2017 В России заблокировали доступ к сверхпопулярному бесплатному движку сайтов

Joomla недоступна для россиян Пользователи Рунета стали жаловаться на недоступность серверов обновления CMS-системы Joomla Об этом сообщил ресурс «Роскомсвобода». Joomla - популярное ПО для управления содержимым веб-сайтов, распространяемое по принципам open source. Согласно рейтингу SEO Auditor, в ян
02.03.2015 Платежный модуль W1 встроен в Joomla Ksenmart

Команда российских разработчиков совместно с Wallet One представили новый платежный модуль для Joomla Ksenmart. Об этом CNews сообщили в платежной системе Wallet One. Ksenmart — это компон
15.11.2011 Joomla остается самой популярной бесплатной CMS

-Битрикс». За ним традиционно следует NetCat с результатом 14,36%. Третье и четвертое места занимают HostCMS (10,83%) и UMI.CMS (8,11%). Самая распространенная система в рейтинге бесплатных CMS – это Joomla (38,95%), за ней следует WordPress c 31,52%. Тройку лидеров замыкает DataLife Engine - 10,16%. Общее число платных CMS составляет примерно 12,91% от общей доли обнаруженных CMS для зоны

09.08.2011 WordPress обогнала Joomla в рейтинге бесплатных CMS

40%, вновь стал «1С-Битрикс». За ним следует NetCat с результатом 16,46%. Третье и четвертое места занимают HostCMS (11,05%) и UMI.CMS (7,89%). Интересное событие произошло в рейтинге бесплатных CMS. Joomla (32,05%), лидировавшая на протяжении второго полугодия 2010 г., уступила первое место WordPress (38,70%). Как отмечают специалисты iTrack, это связано с каникулами в школах и ВУЗах. Бесп
15.10.2010 eBay будет использовать свободную CMS Joomla для внутренней социальной сети

Компания eBay планирует создать внутреннюю аналитическую интранет-систему для 16400 сотрудников на базе свободной системы управления контентом (CMS) Joomla. Joomla позволит eBay создать внутреннюю социальную сеть с группами, сообществами, возможностью слежения за сообщениями аналитиков, функциями создания личных веб-страниц, организа
24.01.2008 Joomla! 1.5: бесплатное средство для создания и поддержки веб-сайтов

мощное средство для управления контентом на веб-сайтах (Content Management System, CMS). С помощью Joomla! можно не только управлять сайтами, но и создавать их. При этом область применения про

Публикаций - 90, упоминаний - 123

Joomla CMS и организации, системы, технологии, персоны:

1С-Битрикс - Bitrix 682 31
Microsoft Corporation 25893 15
Google LLC 12830 11
NetCAT - НетКэт 42 10
Amazon Inc - Amazon.com 3311 7
Meta Platforms - Facebook 4638 7
Oracle Corporation 7116 7
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 964 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5104 7
Yandex - Яндекс 9422 6
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 6
IBM - International Business Machines Corp 9721 5
9743 5
Zello 25 4
Ecwid - Эквид 35 4
CleanTalk 6 4
Softline - Софтлайн 3826 4
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 391 4
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 522 4
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 583 4
Alfresco Software 156 3
X Corp - Twitter 2943 3
Telegram Group 3028 3
Magento Inc 38 3
Дремучий лес - хостинг-провайдер 22 2
Robokassa - Робокасса 54 2
Shadow Brokers - Хакерская группировка 28 2
Comodo Security Solutions - Sectigo 38 2
Сбер - Сбер2В - InSales - Инсейлс 77 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Infobox - Национальные коммуникации 57 2
Softline - Belitsoft - Белитсофт 6 2
LifeRay 15 2
SoftClub - СофтКлуб 160 2
Softline Holding - Noventiq Holding - Noventiq Merger 72 2
Webasyst - ВебАсист 4 2
Wix.com 15 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1708 2
Dr.Web - Доктор Веб 1297 2
Western Digital Corporation - WDC 590 2
Apple Inc 13317 2
eBay Inc 1642 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3986 2
Wallet One - Единая Касса 37 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1854 2
NanduQ - Qiwi 1014 2
Visa International 1998 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 370 2
Runa Capital 158 2
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 83 1
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 61 1
Сургутнефтегаз - СНГ 289 1
Equifax - Американское бюро кредитных историй 33 1
Starbucks 91 1
Яндекс - Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 66 1
PornHub 26 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МДТЗК - Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс - Ticketland.ru 60 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 265 1
Газпром Инвест - Газпром инвестхолдинг 26 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 278 1
Транснефть - Диаскан ЦТД/НТЦ - Центр технической диагностики 4 1
Транснефть Балтика 4 1
Белорусский ПВТ - Парк высоких технологий - Белорусский технопарк 51 1
Ру-Веб. Инвестиции 15 1
Тетис Кэпитал - Tethys 32 1
iTech Capital 17 1
101Hotels.com 456 1
Транснефть Телеком - Связьтранснефть 29 1
Селигдар - Золото Селигдара 15 1
Demis Group - Дэмис Групп 4 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9128 1
Почта России ПАО 2401 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1918 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1564 1
Microsoft - LinkedIn 709 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 273 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 540 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2796 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 229 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1798 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 496 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3100 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3367 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6717 3
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 284 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6033 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13963 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5878 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2906 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5483 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2149 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 500 2
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 45 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 81 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 144 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3704 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 92 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4997 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2354 1
Федеральное собрание Российской Федерации 318 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2915 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 792 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 882 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 93 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1071 4
Apache Software Foundation - ASF 233 3
Linux Foundation - Free Standards Group 209 2
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
ASA - Association of National Advertisers - Ассоциация национальных рекламодателей США 9 1
Движение первых - Российское движение детей и молодежи 11 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 857 51
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34078 33
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8820 24
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24880 24
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18448 23
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3277 19
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36154 17
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13853 14
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5942 11
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14491 11
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11989 11
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7806 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55081 10
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3285 9
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5429 9
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4626 8
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4949 8
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18538 8
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1773 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28653 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36945 8
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10201 8
Web development - Веб-разработка 315 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13355 7
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3440 7
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 981 7
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1117 7
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4540 7
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 895 6
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22861 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18371 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13687 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12415 5
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3904 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10373 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26553 5
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7536 5
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 8057 5
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2890 5
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2900 4
WordPress Foundation - WordPress 258 63
Drupal - CMS-система 83 39
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 691 15
Microsoft Windows 17050 11
phpBB - PHP Bulletin Board 17 10
Linux OS 11695 9
UMI - UMI.CMS 43 8
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5899 8
Wikipedia - Mediawiki 25 7
Apache HTTP Server - Apache Web Server 638 7
Microsoft Azure 1534 7
Python Software Foundation - PSF - Python - высокоуровневый язык программирования 1342 6
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 820 6
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1521 6
VirtueMart - mambo-phpShop 8 5
Google Android 15393 5
Microsoft Visual Studio 433 4
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  391 4
Amiro CMS 7 4
Хостмэйк - HostCMS 5 4
Apple iOS 8667 4
Apple Mac - Apple Macintosh 3128 4
Apple - App Store 3155 4
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1035 4
Oracle Java - язык программирования 3506 4
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1814 4
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 860 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 702 3
Node.js Foundation - Node JS framework - Node.js - программная платформа - Express.js 163 3
openSUSE - SUSE Linux Enterprise Server - SLES 225 3
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 228 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1062 3
Tilda Publishing - Тильда Паблишинг 32 3
OpenCart - Maxistore - CMS 14 3
Google YouTube - Видеохостинг 3021 3
Apple iPad 4028 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3594 3
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 715 3
JavaScript - JS - язык программирования 1456 3
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 79 3
Фазлыев Руслан 7 3
Иванов Олег 160 3
Рыжиков Сергей 112 2
Иванова Елена 83 2
Курьянов Сергей 162 2
Боровиков Игорь 137 2
Колесникова Мария 9 2
Королюк Алексей 87 2
Кулин Филипп 53 2
Stallman Richard - Столлман Ричард 76 2
Аникин Леонид 61 2
Дергилёв Никита 44 1
Козлюк Артем 39 1
Салов Антон 38 1
Богаткин Алексей 32 1
Braiden Simon - Брайден Саймон 1 1
Sarno Joe - Сарно Джо 8 1
Колмыков Александр 9 1
Меркухин Алексей 1 1
Гаврилов Алексей 2 1
Никитин Максим 28 1
Килюшева Екатерина 10 1
Рушайло Владимир 4 1
Васильев Дмитрий 79 1
Левиков Дмитрий 4 1
Киселев Сергей 70 1
Магдануров Гайдар 23 1
Терехов Андрей 40 1
Houdini Harry - Гудини Гарри 4 1
Ибрагимов Камиль 7 1
Dovey Max - Довей Макс 1 1
Дуров Никита 4 1
Cassini Filippo - Кассини Филиппо 2 1
Dinkin Noah - Динкин Ноа 1 1
Курашев Дмитрий 60 1
Ермаков Антон 13 1
Смирнова Ева 19 1
Бахтиаров Алексей 21 1
Ложечкин Александр 34 1
Демидов Михаил 134 1
Россия - РФ - Российская федерация 169064 45
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55157 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48221 7
Германия - Федеративная Республика 13314 5
Европа 25041 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13880 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14880 4
Казахстан - Республика 6140 3
Япония 13867 3
Беларусь - Белоруссия 6374 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19832 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19430 2
Польша - Республика 2044 2
Европа Восточная 3140 2
Канада 5098 2
Франция - Французская Республика 8214 2
Украина 7973 2
Испания - Королевство 3856 2
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 539 2
США - Флорида 789 1
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 302 1
Великобритания - Кембридж 264 1
США - Вашингтон - Редмонд 238 1
США - Калифорния - Сан-Диего 371 1
США - Массачусетс 520 1
США - Флорида - Орландо 132 1
Аргентина - Буэнос-Айрес 68 1
США - Джорджия - Атланта 266 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4246 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1478 1
Земля - планета Солнечной системы 10924 1
Дания - Королевство 1346 1
Финляндия - Финляндская Республика 3709 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8707 1
Россия - УФО - Свердловская область 2014 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3393 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3677 1
Польша - Варшава 111 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1379 1
Израиль 2876 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58660 11
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3826 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16412 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54278 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11790 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34423 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27764 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18471 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6647 5
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1652 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9295 4
Аренда 2728 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5864 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12467 4
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5173 3
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 1012 3
Юриспруденция - юридическая консультация - юридические услуги 9015 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8933 3
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1910 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2536 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5876 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6252 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2330 2
Английский язык 7089 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7593 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11546 2
DNS - Регистратор доменов - Регистратор доменных имён - Domain Name Registrar 142 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1671 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6713 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6905 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 237 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 294 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3824 2
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1397 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9167 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 758 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1398 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 498 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6643 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1256 1
За Телеком - telegram-канал 42 3
Wikipedia - Википедия 660 2
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
Rusbase 16 1
РБК Инновации 47 1
CMS Magazine 20 1
TNW - The Next Web 90 1
AllThingsDigital - AllThingsD - All Things Digital 201 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11615 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6135 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1324 1
IDC - International Data Corporation 5001 2
Gartner - Гартнер 3678 2
Forrester Research 837 2
Microsoft Research 145 2
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 59 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8691 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4286 1
Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1746 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 298 2
TED Talks 36 1
MACS - Школа новой экономики 7 1
РАН МИАН - Математический институт имени В.А. Стеклова Российской академии наук 32 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2701 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7634 2
CeBIT 614 1
Fortinet Security Day 9 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 99 1
Google Highly Open Participation Contest - Гран-При конкурса юных программистов 1 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480840, в очереди разбора - 724454.
Создано именных указателей - 203017.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Что умеют флагманские смарт-часы: битва лидеров

Видеорегистратор или экшн-камера: что удобнее использовать в автомобиле

Как правильно почистить монитор компьютера и телевизор: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще