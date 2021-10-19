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Аникин Леонид


19.10.2021 Чемпионат творческих компетенций ArtMasters использует облачные сервисы VK Cloud Solutions 1
13.09.2021 Mail.ru Cloud Solutions обеспечит Akkermann Cement стабильную ИТ-инфраструктуру 1
26.08.2021 В облаке Mail.ru Cloud Solutions будут развивать проекты в области геномных данных 1
11.08.2021 Облачная платформа Mail.ru Cloud Solutions получила сертификат соответствия стандарту безопасности платежей PCI DSS 1
19.07.2021 «Мегафон» и Mail.ru Cloud Solutions повысили надежность и удобство сервисов «Русэнергосбыт» 1
07.07.2021 Платформа Mail.ru Cloud Solutions стала технологическим партнером «Агентства стратегический инициатив» 1
30.04.2021 Mail.ru Cloud Solutions и Schneider Electric создают облачную систему энергоменеджмента Cloud PME 1
21.12.2020 «Онланта» и Mail.ru Cloud Solutions заключили соглашение о партнерстве в сфере мультиоблачных сервисов 1
27.03.2020 Качественно и недорого: как развивается отечественное производство вычислительной техники 1
05.03.2020 Конференция CNews «Импортозамещение в ИТ: драйверы и препятствия» состоится 12 марта 1
07.10.2019 Как добиться успеха в цифровой трансформации госсектора 1
16.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
12.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
09.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
20.03.2019 Импортозамещение: обязанность или новые возможности 1
08.11.2017 Одна шестая всех затрат на ИТ-инфраструктуру приходится на облака 1
12.09.2016 Российские «облака»: экономическая целесообразность победила 1
07.11.2015 SaaS: кризис не достиг нужной глубины 1
29.10.2015 Облака растут, пока ИТ-рынок стагнирует 1
24.09.2015 Промсвязьбанк с помощью облачных технологий провел конкурс на создание мобильного приложения для СМБ 1
30.04.2015 Softline разместила в «облаке» сайт Sumitomo Mitsui Rus Bank 1
24.04.2015 Softline займется распространением модульных ЦОДов GreenMDC 1
05.03.2015 В России создается «убийца» Microsoft Office и Google Docs 1
25.02.2015 Московские дата-центры Softline подтвердили соответствие требованиям стандарта PCI DSS 1
16.02.2015 Softline и Stack Data Network стали партнёрами по продвижению облачных сервисов 1
28.01.2015 Облачная инфраструктура Softline получит инвестиции от Microsoft 1
24.12.2014 Softline поможет заказчикам перенести персональные данные клиентов в Россию 1
27.11.2014 Softline перевела ИТ-ресурсы «Банки.ру» в «облако» Amazon Web Services 1
11.11.2014 Поставщики SaaS не заметили кризиса 2
29.10.2014 Привлекательность «облаков» распространилась на небезопасные решения 2
30.09.2014 Softline представила новый IaaS-продукт на базе Microsoft Windows Azure Pack 1
08.09.2014 Клиентам Softline теперь доступны облачные технологии Amazon Web Service 1
04.09.2014 Softline расширяет географию облачных площадок в России 1
25.04.2014 Softline перенесла почту «Рунако» в «облако» Microsoft Office 365 1
13.04.2014 Внедрению облаков мешает переизбыток решений 1
20.01.2014 В зарубежный хостинг уходят обезличенные персональные данные 1
19.12.2013 SaaS в 7 раз опередил рынок ИТ 2
19.07.2013 Microsoft: Технических требований к безопасности облаков пока не существует 7
04.06.2013 Microsoft дала денег российской платформе для разработки приложений под iOS и Android 1
27.03.2013 Открытые данные: Россия стоит на низком старте 1

Публикаций - 45, упоминаний - 54

Аникин Леонид упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11168 19
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 13
Diasoft - Диасофт 354 7
SAP SE 3220 6
Крок 1221 4
Форсайт - ранее ITG Consulting 63 4
Программный продукт ГК 92 4
Naumen - Наумен 342 4
VK - Mail.ru Group 2487 3
ActiveCloud by Softline - АктивХост РУ 97 3
Google LLC 7177 3
Т8 НТЦ 58 2
iTeco - Ай-Теко 720 2
IBM 3557 2
Samsung Electronics 5730 2
МойСклад - Логнекс 85 2
Forus - Форус 8 2
Норси-Транс (НТ) 49 2
Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 44 2
Рикор Электроникс - Rikor Electronics 24 1
Terrasoft - Террасофт 140 1
Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 82 1
Ланит ГК 1160 1
AMD - Advanced Micro Devices 1686 1
Ред Софт - Red Soft 246 1
Jolla - Sailfish Holding 58 1
Intel Corporation 4204 1
Восход ФГБУ НИИ 367 1
Центр2М - Center2М 47 1
Huawei 2733 1
Агат РТ - Агат Российские Технологии 4 1
Сервис Плюс 97 1
Рикор ИМТ 5 1
Arenadata - Аренадата Софтвер 39 1
GitHub 412 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
GS Group - General Satellite 146 1
Рикор Холдинг - Rikor 70 1
Онланта 75 1
Сухой - Авиационный холдинг 65 2
Казахмыс - Kazakhmys 24 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Газпром ПАО 524 1
Аэрофлот 493 1
Вертолеты России 114 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 4
Правительство Тюменской области - Центр информационных технологий Тюменской области 22 4
Главгосэкспертиза России ФАУ 38 4
Рослесинфорг ФГБУ - Федеральное агентство лесного хозяйства 18 4
Федеральное казначейство России 766 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 4
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 3
Правительство Московской области 48 3
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 3
Правительство Москвы - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы - Москомархитектура 21 3
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 20 3
ГИВЦ Минкультуры России - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ 15 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 2
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 62 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
Правительство РФ 2208 1
Ространсмодернизация ФКУ - Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры 5 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 8
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 6
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 4
Kubernetes 307 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 3
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 3
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
Big Data - Большие данные 1136 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 222 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics 30 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
ОСРВ - Операционная система реального времени - RTOS - Real Time Operating System 35 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов 19 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 486 1
DBaaS - Database as a service - Облачное хранение и управление структурированными данными 54 1
BMC - Baseboard Management Controller 46 1
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 346 1
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 241 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 1
NAND flash memory - Флеш-память 206 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 287 1
НИР - Научно-исследовательская работа 115 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
Java - Язык программирования 1180 4
Apple iOS 5742 4
Google Android 10751 4
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 3
Diasoft Database Adapter 12 3
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
Microsoft Windows 10 6676 2
Diasoft Legacy Renovation 4 2
Минприроды РФ - ГИС Леса России 3 2
Microsoft Windows 8 1228 2
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 2
Linux OS 4276 2
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 84 1
Apple macOS X 907 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 347 1
Red Hat RPM - Package Manager 61 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
Top Systems T-Flex Docs 4 1
Aerodisk АИСТ 14 1
ФГИС Росаккредитации - федеральная государственная информационная система 11 1
Aerodisk vAIR 15 1
Xelent MultiCloud 8 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 48 1
FreeRTOS - многозадачная операционная система реального времени (ОСРВ) 11 1
HP TouchPad - серия планшетов 22 1
МЦСТ - Эльбрус-16С 19 1
АСУ ТК - Информационно-аналитическая система регулирования на транспорте 5 1
КСК.ИК - КСК.Интеллектуальный конвейер 3 1
Ланит Урал - КИПАРИС - Методология планирования и реализации проектов импортозамещения ПО и СВТ 5 1
Транспорт 72 1 1
VK - Mail.Ru Cloud Managed Kubernetes 3 1
SugarCRM 28 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
Онланта OnCloud.ru 34 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Ред ОС 239 1
Microsoft Skype 1477 1
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 1
Microsoft PowerPoint 400 1
Microsoft Exchange 684 1
Гребенщиков Дмитрий 22 7
Лагода Георгий 51 4
Кузьмичева Анастасия 4 4
Локоть Андрей 8 4
Бутурлин Иван 17 4
Усманов Артур 24 4
Горбунов Алексей 16 4
Касаткин Алексей 9 4
Гвоздева Наталья 13 4
Рустамов Рустам 169 4
Хайруллин Айрат 39 4
Краснов Александр 48 3
Песчанских Георгий 38 3
Наумов Олег 15 3
Селина Анна 3 3
Пущаков Сергей 10 3
Зубанов Андрей 9 3
Семенова Марина 9 3
Горский Николай 9 3
Горбунов Сергей 12 3
Исаев Алексей 12 3
Четвернин Алексей 651 3
Белов Кирилл 14 3
Фридштанд Андрей 11 3
Минаков Артем 2 2
Истомин Владимир 2 2
Клейменова Елена 3 2
Степанов Антон 56 2
Климов Иван 10 2
Изумрудов Олег 16 2
Буланов Константин 3 2
Гревцев Александр 28 2
Степнов Александр 2 2
Матвеева Татьяна 83 2
Катамадзе Анна 72 2
Печенин Алексей 12 2
Бутенко Юрий 64 2
Горобцов Алексей 14 2
Костерева Катерина 10 1
Ляшков Игорь 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 38
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 3
Россия - ПФО - Казань 1522 3
Арктика 141 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 2
Казахстан - Республика 2650 2
Россия - СФО - Новосибирск 1980 2
Япония 2811 2
Европа 3788 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Великобритания - Кембридж 71 1
Россия - Арзамас 57 1
Индия - Республика 2181 1
Россия - Ноябрьск 63 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Бразилия - Федеративная Республика 1131 1
Россия - Курганская область 261 1
Россия - Кемеровская область 470 1
Россия - Челябинская область 661 1
Россия - Тюменская область 589 1
Россия - Ульяновская область 354 1
Россия - Тюмень 499 1
Россия - Свердловская область 807 1
Земля - планета Солнечной системы 881 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 4
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 455 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1435 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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