Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Аникин Леонид
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 45, упоминаний - 54
Аникин Леонид упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Гребенщиков Дмитрий 22 7
|Лагода Георгий 51 4
|Кузьмичева Анастасия 4 4
|Локоть Андрей 8 4
|Бутурлин Иван 17 4
|Усманов Артур 24 4
|Горбунов Алексей 16 4
|Касаткин Алексей 9 4
|Гвоздева Наталья 13 4
|Рустамов Рустам 169 4
|Хайруллин Айрат 39 4
|Краснов Александр 48 3
|Песчанских Георгий 38 3
|Наумов Олег 15 3
|Селина Анна 3 3
|Пущаков Сергей 10 3
|Зубанов Андрей 9 3
|Семенова Марина 9 3
|Горский Николай 9 3
|Горбунов Сергей 12 3
|Исаев Алексей 12 3
|Четвернин Алексей 651 3
|Белов Кирилл 14 3
|Фридштанд Андрей 11 3
|Минаков Артем 2 2
|Истомин Владимир 2 2
|Клейменова Елена 3 2
|Степанов Антон 56 2
|Климов Иван 10 2
|Изумрудов Олег 16 2
|Буланов Константин 3 2
|Гревцев Александр 28 2
|Степнов Александр 2 2
|Матвеева Татьяна 83 2
|Катамадзе Анна 72 2
|Печенин Алексей 12 2
|Бутенко Юрий 64 2
|Горобцов Алексей 14 2
|Костерева Катерина 10 1
|Ляшков Игорь 3 1
|CNews Analytics 1991 4
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 3
|Gartner 2197 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru