Schneider Electric и VK Cloud Solutions помогут удаленным предприятиям экономить на ИТ-инфраструктуре

Schneider Electric в партнерстве с VK Cloud Solutions (ранее Mail.ru Cloud Solutions) запускают облачные версии продуктов Schneider Electric в области энергоменеджмента. Облака упростят доступ к технологиям для географически распределенных предприятий, а также помогут сократить затраты на развертывание и поддержку ИТ-инфраструктуры.

Schneider Electric — эксперт в управлении электроэнергией и автоматизации с подразделениями в более чем ста странах мира. В компании понимают, что облачные технологии — основа для цифровых экосистем будущего. Видя растущий спрос на такие продукты со стороны клиентов и стремясь удовлетворить их потребность в удобном формате, Schneider Electric приняли решение создать и локализовать облачные версии решений в области энергоменеджмента.

В качестве основного технологического партнера в России была выбрана VK Cloud Solutions — единственный российский вендор, который был одобрен Schneider Electric с точки зрения кибербезопасности. Партнерство с VK Cloud Solutions позволит Schneider Electric разворачивать собственные решения на готовой инфраструктуре вместо того, чтобы выстраивать ее с нуля. Schneider Electric будет предлагать отечественным клиентам облачные версии своих продуктов на базе платформы VK Cloud Solutions.

Первым облачным решением Schneider Electric, которое уже доступно российским заказчикам, стала система энергоменеджмента EcoStruxure Power Monitoring Expert in the Cloud (Cloud PME). Решение Cloud PME позволяет через отслеживание различных показателей оптимизировать использование оборудования, повысить эффективность энергоснабжения и сократить затраты на энергоресурсы и техническое обслуживание инженерной инфраструктуры. Кроме того, оно помогает снизить риск аварийных ситуаций.

Cloud PME — это готовое решение «под ключ». Клиентам не нужно разворачивать собственную ИТ-инфраструктуру и нанимать специалистов для ее обслуживания. Для использования Cloud PME достаточно иметь на объекте компьютер и доступ в сеть (простейший способ реализации такой сети — 4G/LTE маршрутизатор с обычной сим-картой любого оператора). Оно особенно востребовано в компаниях, где используется большое количество дорогого электротехнического оборудования.

В свою очередь, Schneider Electric может поставлять надежные и безопасные облачные решения российским заказчикам в полном соответствии с нормативными требованиями, в частности, 152-ФЗ о персональных данных. Управлять Cloud PME можно полностью удаленно, ПО запускается на виртуальных машинах VK Cloud Solutions, и доступность облачной инфраструктуры переходит под ответственность провайдера.

Это только первый этап сотрудничества. В перспективе Schneider Electric и VK Cloud Solutions планируют предлагать российским заказчикам совместно разработанные продукты.

«Использование облачных сервисов помогает оптимизировать процесс управления ресурсами и процессами. Так, решение Cloud PME поставляется как готовый сервис, который не нужно устанавливать и поддерживать собственными силами. Инфраструктура для обработки данных с оборудования развернута в защищенных дата-центрах VK. Клиенту достаточно подключить Cloud PME, чтобы получить доступ к мониторам с наглядными данными о потреблении энергоресурсов и начать отслеживать ситуацию на предприятии в режиме реального времени», — сказал Леонид Аникин, директор по развитию «VK цифровые технологии».

«Облака помогут нашим клиентам быстро получить доступ к ведущим решениям Schneider Electric, сократить затраты на покупку оборудования и найм специалистов. В рамках развития облачных продуктов и сервисов мы планируем максимально развивать локализацию. Сотрудничество с VK Cloud Solutions по проекту Cloud PME — лишь первый шаг на пути к выстраиванию полноценного облачного партнерства между компаниями», — отметил Михаил Чекалин, лидер по развитию цифровых продуктов в системах электроснабжения, Schneider Electric.