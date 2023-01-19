«Гринатом» запустил обучающую платформу для ИТ-специалистов атомной отрасли в облаке VK Cloud

«Гринатом» при поддержке VK запустил программу повышения квалификации для ИТ-специалистов атомной отрасли. Обучающая платформа разработана на базе облачных сервисов VK Cloud, что помогло быстро запустить первый практикоориентированный курс по DevOps. Главная цель инициативы – помочь сотрудникам управлять ИТ-инфраструктурой и процессами разработки цифровых сервисов. Первый поток обучения уже завершился. Об этом CNews сообщили представители VK.

Конкурсный отбор показал высокий интерес к программе: на участие претендовали более 18 человек на место. Программа ориентирована на практические навыки и выполнение заданий на платформе. На ней участники разворачивают виртуальные машины, проводят эксперименты с новыми технологиями и разрабатывают цифровые продукты. Программа помогает повысить компетенции в разработке. Например, слушатели курса могут научиться использовать актуальные фреймворки, готовые компоненты и популярные методы автоматического развертывания программ, а также методологии гибкой и безопасной разработки.

Эксперты курса обучают участников работать с востребованными на рынке инструментами, в том числе облачными сервисами, управлять инфраструктурой и ПО с помощью востребованных инструментов на базе открытого кода. В дальнейшем программа расширится курсами по системному администрированию, разработке, работе с сетями и другим направлениям ИТ.

«Качественное обучение ИТ-навыкам напрямую связано с соответствующей инфраструктурой – облачными решениями, развернутыми виртуальными машинами и стендами, тренажерами. Очень вдохновляет, что сейчас мы можем проводить полноценное обучение в таких областях как DevOps и сетевое и системное администрирование, используя российскую инфраструктуру, которая не только не уступает, а по ряду параметров и превосходит аналоги», — сказал Денис Баринов, руководитель проектного офиса по развитию ИТ-сообществ «Гринатома».

«Процессы разработки неразрывно связаны с облачными технологиями. Навыки использования их для решения ИТ-задач — одни из ключевых для ИТ-специалистов промышленных и производственных компаний. Участие в программе повышения квалификации Гринатома позволит сотрудникам улучшить свои компетенции, в том числе в работе с облачными сервисами, которые уже широко используются компаниями и будут только наращивать популярность на рынке», — отметил Леонид Аникин, директор по развитию VK Сloud.

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Платформа VK Cloud помогает компаниям перевести ИТ-инфраструктуру в публичное или частное облако. Она объединяет решения из разных сегментов ИТ: инструменты для хранения и обработки данных, микросервисной разработки, работы с моделями машинного обучения и интернетом вещей.