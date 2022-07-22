«Логистика как сервис» на базе VK Cloud Solutions начала работать в Lorus SCM

logijet и VK разработали цифровую логистическую платформу на базе облачных сервисов VK Cloud Solutions. Решение позволяет автоматизировать процессы и развивать логистику как сервис (LaaS – Logistics as a Service). Платформа помогает с минимальными вложениями оцифровать процессы доставки грузов для компаний-грузовладельцев и сократить трудозатраты на всех этапах перевозки. Сервис уже использует цифровой экспедитор Lorus SCM в своих логистических процессах. В будущем к решению смогут подключиться другие участники рынка грузоперевозок.

Облачная платформа объединяет логистические сервисы и корпоративные ИТ-системы logijet, включая финансовые инструменты, решения для документооборота и CRM-базы для управления опытом клиентов. Единая система позволяет обеспечивать надежность и актуальность данных, в режиме реального времени обновлять информацию и быстро предоставлять доступ к ней сотрудникам компании и пользователям платформы.

«Решение о внедрении платформы в наши процессы дает очень хорошие результаты: только за 2021 г. нам удалось сократить основные расходы организации и сопровождения грузоперевозок на 15%, а уровень сервиса экспедитора повысить до 97,5%. Здесь, в логистике, облачные сервисы обеспечивают самое важное: доступность, скорость и прозрачность», — сказал Николай Соболев, генеральный директор Lorus SCM.

Решение помогает планировать и мониторить грузоперевозки, разрабатывать оптимальные маршруты с учетом разных видов транспорта, поддерживать документооборот и автоматизировать целый ряд других процессов. Благодаря цифровизации всех ключевых процессов перевозчики, заказчики и подрядчики получают своевременный доступ ко всем инструментам. Такой подход не только повышает качество опыта клиентов, но и позволяет снизить нагрузку на сотрудников и риски ошибок, связанных с человеческим фактором.

«Наше партнерство с ИТ-компанией logijet вышло на принципиально новый уровень. Сначала разработчик решил собственные задачи c помощью облачной платформы VK Cloud Solutions: создал TMS-систему для автоматизации транспортной логистики. Сейчас благодаря использованию готовых облачных сервисов компания быстрее смогла создать коммерческий продукт и начинает монетизировать свою экспертизу на открытом рынке», — сказал Леонид Аникин, директор по развитию VK Cloud Solutions.

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Работа платформы строится на базе сервисов VK Cloud Solutions: управляемых базах данных PostgreSQL, MongoDB и Redis, Kubernetes как сервиса, резервного копирования, объектного хранилища S3, технологий Anti-DDoS и других.

«У VK Cloud Solutions есть все, что необходимо нам с точки зрения инфраструктуры в условиях постоянного роста нагрузки, потребностей в масштабировании и расширении функциональности, — отметил генеральный директор logijet Рустем Искаков. — Новая услуга “Логистика как сервис”, базирующаяся на облачных технологиях VK, уже отлично зарекомендовала себя в работе цифрового экспедитора Lorus SCM и обязательно будет по достоинству оценена другими участниками рынка грузоперевозок».