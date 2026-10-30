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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 203669
ИКТ 15823
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Соболев Николай

СОБЫТИЯ


30.10.2026 Производство российских умных телевизоров начато на бывшем заводе автомобилей Mazda 1
22.07.2022 «Логистика как сервис» на базе VK Cloud Solutions начала работать в Lorus SCM 1
19.09.2017 Wonderware Форум 4.0 по промышленной автоматизации и IIoT пройдет 12 октября в Москве 1
05.09.2017 12 октября в Москве состоится Wonderware Форум 4.0 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Соболев Николай и организации, системы, технологии, персоны:

Schneider Electric - Aveva - Wonderware 38 2
Schneider Electric 615 2
Klinkmann - Клинкманн 11 2
Unitronics - Юнитроникс 3 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5752 2
Logijet - Лорус Лабс 3 1
Yandex - Яндекс 9450 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 524 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5128 1
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 1
Mazda Motor Corporation 74 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9160 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37052 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27245 3
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 657 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55238 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6548 2
АСУ ТП - Информационная безопасность 76 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1216 2
Data monetization - Монетизация данных 2021 1
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 550 1
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 676 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5420 1
Оцифровка - Digitization 5306 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1500 1
HMI - Human-Machine Interface - MMI - Man-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 903 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1754 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18491 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36329 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3916 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14187 1
TMS - Transportation Managament System - Система управления транспортом - Системы диспетчеризации транспорта 76 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8461 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6377 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24943 1
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data - RESP - REdis Serialization Protocol 151 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1871 1
Schneider Electric Solution Software - Schneider Electric Industrial Software 2 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 192 1
Vanderplaetse Johan - Вандерплаетсе Йохан 28 2
Иванов Андрей 64 2
Цветков Сергей 22 2
Колтунцев Алексей 2 2
Краевски Джон 1 1
Аникин Леонид 61 1
Искаков Рустем 4 1
Шитов Константин 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 169438 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14894 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19874 2
Москва - ЦАО - Берсеневская набережная 11 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48312 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55206 1
Европа 25059 1
Франция - Французская Республика 8218 1
Науки о жизни - Life Sciences - Бионауки - крупный раздел и структурная единица естествознания 52 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3345 2
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1255 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3116 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9334 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22180 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5887 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483074, в очереди разбора - 722727.
Создано именных указателей - 203669.
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