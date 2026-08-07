Индексная книга (каталог) CNews*
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Науки о жизни Life Sciences Бионауки крупный раздел и структурная единица естествознания
СОБЫТИЯ
Публикаций - 52, упоминаний - 52
Науки о жизни и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
|IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 19 1
|Forbes - Форбс 1002 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
|Bloomberg 1627 2
|IEEE Access 20 2
|The Register - The Register Hardware 1784 1
|CNBC - Consumer News and Business Channel 242 1
|NYT - The New York Times 1100 1
|23ABC News 183 1
|Известия ИД 770 1
|NBC News 188 1
|Scientific Reports - Nature Scientific Reports 32 1
|Gartner - Гартнер 3658 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.