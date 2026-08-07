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Науки о жизни Life Sciences Бионауки крупный раздел и структурная единица естествознания

СОБЫТИЯ


07.08.2026 Более 30 миллионов россиян отлучат от мессенджеров и соцсетей по требованию властей. Операторы связи в бешенстве 1
24.11.2025 Новый инструмент для адаптивной глубокой стимуляции мозга сделает терапию при болезни Паркинсона безопаснее 1
21.10.2025 Россияне собрали робота-химика для проведения химических экспериментов 1
09.07.2025 ТГУ и «Институт AIRI» открыли лабораторию искусственного интеллекта в химии и молекулярной инженерии 1
20.03.2025 АО «МЦД» и университет «Сириус» начнут подготовку востребованных промышленных специалистов 1
27.12.2024 В 2024 г. ДВФУ направил более 1 млрд руб. на решение задач технологического лидерства России 1
14.10.2024 Топ-10 сфер, в которых применяется генеративный ИИ 1
02.07.2024 Тактильное воображение приводит к росту возбудимости 1
22.05.2024 «Лаборатория Касперского» заключила соглашение о сотрудничестве с Государственным биологическим музеем им. К. А. Тимирязева 1
06.05.2024 «Сколтех» примет участие в открытии центра передовых компетенций в Узбекистане 1
26.04.2024 ИТМО подготовит учителей для первой петербургской ИТ-школы 1
25.03.2024 Группа ученых разработала метод для изучения сложных твердых веществ с помощью машинного обучения 1
20.02.2024 Ученые с помощью ИИ определили, как может измениться плодородие почв к 2050 году 1
08.02.2024 Ученые создали алмазную подложку, покрытую пленкой карбида ниобия, для сверхпроводящих детекторов 1
09.11.2023 Новое приложение позволит управлять музыкой и менять известные композиции голосом и жестами 1
16.10.2023 Новый алгоритм поможет контролировать качество электроэнергии в системах распределенной генерации 1
17.07.2023 Пользователи «Вконтакте» смогут подтвердить своё образование с помощью NFT-дипломов 1
11.01.2023 VR-тренажер вернет контроль над обездвиженными инсультом ногами 1
01.11.2022 Исследование VK и ИТМО: количество образовательных программ в геймдеве за год увеличилось в полтора раза 1
12.10.2022 Российские ученые превратили борщевик в материал для батарей в зеленой энергетике 1
05.07.2022 Государство выделит инвесторам технологических стартапов вузов 3 млрд рублей 1
30.06.2022 Исследователи из Сколтеха и МГУ установили механизмы хранения заряда для NiBTA 1
19.05.2022 Нейросеть поможет экологам, лесникам и операторам ЛЭП померить таежные деревья со спутника 1
14.02.2022 Исследователи научили нейронную сеть распознавать химические формулы из научных статей 1
20.11.2020 AMD выпустила ускоритель HPC для научных исследований 1
10.09.2020 Intel AI усовершенствовала технологию Samsung Medison для ультразвукового обследования при беременности 1
04.12.2019 Сергей Брин и Ларри Пейдж больше не президент и гендиректор Google 1
12.10.2017 Wonderware Форум 4.0 1
19.09.2017 Wonderware Форум 4.0 по промышленной автоматизации и IIoT пройдет 12 октября в Москве 1
05.09.2017 12 октября в Москве состоится Wonderware Форум 4.0 1
13.02.2017 Huawei выступила генеральным партнёром церемонии вручения Золотой медали РАН за популяризацию науки 1
02.02.2017 Бизнес-ангел Александр Румянцев профинансирует проекты GenerationS 1
14.11.2016 KamaFlow инвестирует до $100 тыс. в стартапы GenerationS 1
21.10.2016 «Гарс Телеком» стал партнером стартап-акселератора GenerationS 1
10.10.2016 До окончания приема заявок на участие в GenerationS остается неделя 1
15.09.2016 Более 2 тыс. стартапов подали заявки в GenerationS 1
08.09.2016 Финтех-стартапы акселератора GenerationS получат поддержку ВТБ24 1
02.09.2016 Райффайзенбанк поддержит финтех-стартапы акселератора GenerationS 1
25.07.2016 Заявки в GenerationS подали уже больше 1000 стартапов 1
18.09.2015 IBM представила новые сервисы для сферы здравоохранения на платформе Watson Health Cloud 1

Публикаций - 52, упоминаний - 52

Науки о жизни и организации, системы, технологии, персоны:

ESG - Enterprise Strategy Group 264 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 4
Умник 37 3
Ростелеком 10948 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Schneider Electric 614 3
Schneider Electric - Aveva - Wonderware 38 3
Google LLC 12688 3
Alphabet 177 2
Apple Inc 13154 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 2
Klinkmann - Клинкманн 11 2
X Development LLC - Google X - Alphabet X - The Moonshot Factory 36 2
Unitronics - Юнитроникс 3 2
ТГУ - ИХТЦ - Инжиниринговый химико-технологический центр 5 1
Лаборатория Наносемантика - Синтелли - Syntelly 13 1
getads - гетэдс - GetShopTV 6 1
Samsung Electronics 11064 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 1
Dell EMC 5180 1
Huawei 4675 1
Intel Corporation 12811 1
AMD - Advanced Micro Devices 4641 1
McKinsey & Company Int 293 1
Salesforce 498 1
HP - Hewlett-Packard 3662 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 1
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 1
Supermicro 135 1
KUKA Robotics 41 1
Промобит - Bitblaze - Promobit 102 1
MainsGroup - Mains Insurance Brokers & Consultants - МСБК - Мэйнс Страховые Брокеры И Консультанты - MAINS Lab - Мэйнс Лаборатория 16 1
Agilent Technologies 132 1
МЦД - Моделирование и цифровые двойники - CADFEM - CADFEM Digital - КАДФЕМ Си-Ай-Эс - КАДФЕМ Диджитал - Фабрика Цифровой Трансформации (ФЦТ) 44 1
Гарс Телеком - Gars Telecom 66 1
Oracle Siebel Systems 519 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 242 1
АФК Система - Sistema Smarttech - Directual 4 1
НИИ-Тантал 15 1
РВК - Российская венчурная компания 571 8
РФПИ - РВК - GenerationS - корпоративный акселератор 23 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 6
Vilnius Tech Park 3 3
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
NanduQ - Qiwi 1013 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 3
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 3
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 3
ВТБ - ВТБ24 671 3
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго - Востсибуголь - Иркутскэнерготрейд ТД - Иркутская электросетевая компания, ИЭСК - Иркутская ГЭС - Красноярская ГЭС - Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС им. 50-летия Великого Октября 83 3
ЭФКО ГК 31 3
Мортон 26 3
Красцветмет - Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова - 30 3
MSKCC - Memorial Sloan Kettering Cancer Center - Мемориальный онкологический центр имени Слоуна - Кеттеринга 10 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 2
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 2
Google Ventures - GV 37 2
Google Capital 7 2
СГМУ ФГБОУ ВО - Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского - НИИТОН СГМУ - СарНИИТО - НИИ травматологии и ортопедии 2 1
Государственный биологический музей имени К. А. Тимирязева 2 1
Visa International 1993 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 1
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 161 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 1
Промтех ГК - Промышленные технологии 75 1
Уральская сталь УК - Уральская Сталь АО 24 1
Kama Flow - КФ Венчурс 32 1
101Hotels.com 456 1
EuChemS - European Chemical Society - Европейское химическое общество 2 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 3
РНФ - Российский научный фонд 201 2
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 72 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Совет при президенте Российской Федерации 205 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 1
Роснано - ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 67 1
Правительство Приморского края - Губернатор Приморского края - органы государственной власти 31 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 89 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 19 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22556 23
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2487 15
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 546 15
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RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Risk Management - Риск-менеджмент 1013 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1678 2
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MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 2
On-demand - "по требованию" 194 2
BCI - Brain-Computer Interface Technology - НКИ - Нейрокомпьютерный интерфейс - Нейроинтерфейсы между мозгом и машиной - мозг-компьютер 93 2
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 831 2
Clone - Клонирование 540 2
Google YouTube - Видеохостинг 3002 2
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 111 2
IBM Municipal Scorecard Blueprint 1 1
Минобрнауки РФ - Платформа университетского технологического предпринимательства - Федеральный проект 5 1
Schneider Electric Solution Software - Schneider Electric Industrial Software 2 1
Google Chrome - браузер 1701 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 166 1
Google Android 15243 1
Intel x86 - архитектура процессора 2151 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 1
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 276 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 1
Google TensorFlow 100 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 151 1
AMD Radeon Instinct MI - Серия видеокарт 23 1
Ростех - МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 146 1
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 310 1
Python PyTorch 67 1
AMD Infinity Fabric - специализированный высокоскоростной интерконнект - высокоскоростная внутренняя шина 15 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 1
AMD ROCm - программная платформа для ускорения вычислений 7 1
OpenCV - библиотека алгоритмов компьютерного зрения 36 1
IBM Cognos TM1 - IBM Cognos Planning - IBM Cognos Consolidation - IBM Cognos Financial - IBM Planning Analytics - Applix TM1 - Sinper TM/1 105 1
VK ID - VK OnePass - VK Бизнес ID - Mail.ru ID - Центр безопасности VK 86 1
Samsung Medison BiometryAssist 1 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 207 1
IBM Watson Health - Merge Healthcare - IBM Health Integration Framework 20 1
IBM Cognos Workforce Analytics - IBM Cognos Workforce Performance - IBM Smarter Workforce 5 1
IBM Banking Industry Framework - IBM Banking Data Warehouse 9 1
VK Play - VK Play Cloud - VK Play Live - VK Play Store - VK Play Games Center - VK Play Media 90 1
Microsoft Corporation - GitHub Copilot 41 1
VK NFT 5 1
FreePik 1841 1
Биккулова Гульнара 24 7
Vanderplaetse Johan - Вандерплаетсе Йохан 28 3
Taira Kazunari - Тайра Казунари 4 2
Summerlin William - Саммерлин Уильям 2 2
Blumenthal David - Блюменталь Давид 2 2
Юшкин Николай 2 2
Квашнин Александр 9 2
Платэ Николай 4 2
Pichai Sundar - Пичаи Сандар 80 2
Brin Sergey - Сергей Брин 193 2
Larry Page - Ларри Пейдж 197 2
Иванов Андрей 61 2
Цветков Сергей 22 2
Колтунцев Алексей 2 2
Григорьев Анатолий 7 2
Засурский Ясен 4 2
Шипунов Аркадий 2 2
Соболев Николай 3 2
Woo-suk Hwang - Во-сук Кванг 8 2
Каган Юрий 3 2
Шапеев Александр 4 1
Rhodin Michael - Родин Майкл 1 1
Морозова Марина 2 1
Ниненко Иван 1 1
Гойко Вячеслав 28 1
Евлашин Станислав 5 1
Бондарева Юлия 1 1
Федоров Федор 2 1
Kovac Caroline - Ковач Каролин 2 1
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Кудратов Лазиз 1 1
Рябоконь Игорь 1 1
Лаптев Арсений 1 1
Боровик Илья 1 1
Яковлев Лев 1 1
Джалолов Фаридун 1 1
Мерзиеев Шавкат 1 1
Насибуллина Айгуль 1 1
Шкеть Андрей 1 1
Веретенников Илья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166166 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47599 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54746 6
Европа 24963 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 5
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 4
Москва - ЦАО - Берсеневская набережная 11 3
Южная Корея - Республика 7051 3
Япония 13807 3
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 3
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Германия - Федеративная Республика 13221 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Литва - Литовская Республика 673 2
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1027 2
США - Массачусетс 517 2
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 263 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19137 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1832 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 1
Россия - СФО - Новосибирск 4875 1
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 1
Узбекистан - Республика 2005 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1035 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 1
Австрия - Австрийская Республика 1357 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 467 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 815 1
Южная Корея - Сеул 375 1
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 288 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33756 27
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 10
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 115 8
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 7
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 591 7
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10344 5
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 5
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1289 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 4
Химическая промышленность - Chemical industry 309 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 3
Физика - Physics - область естествознания 2940 3
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Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 3
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ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 2
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1534 2
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 2
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 930 2
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Финансовые показатели - Financial indicators 2893 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3303 2
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 729 2
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 486 2
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1329 2
Forbes - Форбс 1002 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
Bloomberg 1627 2
IEEE Access 20 2
The Register - The Register Hardware 1784 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 1
NYT - The New York Times 1100 1
23ABC News 183 1
Известия ИД 770 1
NBC News 188 1
Scientific Reports - Nature Scientific Reports 32 1
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РАН - Российская академия наук 2122 3
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Сколково Открытый университет - ОтУС 14 3
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UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 156 2
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VK Education - VK Образование - ВК Образование 62 2
РАН ИВМ - Институт вычислительной математики им. Г. И. Марчука Российской академии наук 13 1
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 41 1
Yonsei University - Университет Йонсей - Университет Ёнсе 8 1
РАН ИГ - ИГРАН - Институт географии РАН 6 1
ТГУ - Институт анализа больших данных и искусственного интеллекта (ИИ и Big Data) 12 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
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ТГУ - Томский государственный университет 233 1
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РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 1
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Сколтех ЦНН - Центр нейробиологии и нейрореабилитации имени Владимира Зельмана 5 1
РАН ИППИ - Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН ФГБУН 32 1
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