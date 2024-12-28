Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3378
Системы 24911
Персоны 70352
География 2711
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Лаборатория Наносемантика Синтелли

Лаборатория Наносемантика - Синтелли

«Синтелли» ‒ технологическая компания, использующая искусственный интеллект для увеличения скорости и эффективности исследований в области органической химии

В 2023 году компания получила грант Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ входит в группу ВЭБ.РФ) на доработку программного комплекса хемоинформатики для решения задач органической и медицинской химии. Проект реализуется в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика». 

«Синтелли» входит в группу компаний «Наносемантика», которая является ведущим российским производителем решений и продуктов на основе нейросетей. 

 


28.12.2024 7 главных технологических прорывов 2024 года: выбор CNews  1
09.08.2024 Компания «Синтелли» выпустила обновленную версию платформы на базе ИИ для органической и медицинской химии 1
09.04.2024 Компания «Наносемантика» синтезировала голос популярного блогера Руслана Усачева 1
21.02.2024 На базе российского ПО создадут единый национальный химический информационный ресурс 1
21.02.2024 Самые продвинутые российские сервисы на основе нейросетей: выбор ZOOM 1
24.04.2023 В России открыли первую дистанционную магистратуру по химии и ИТ 1
14.02.2022 Исследователи научили нейронную сеть распознавать химические формулы из научных статей 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Лаборатория Наносемантика и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11775 3
Yandex - Яндекс 7340 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3902 2
Telegram Group 1983 2
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 45 2
Biocad - Биокад 78 1
ESG - Enterprise Strategy Group 239 1
Уралхим ОХК ОЦО - Объединенный центр обслуживания - Уралхим Инновация - УралАйТех 16 1
Сенсорные Системы 64 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 1
OpenAI 217 1
VisionLabs - ВижнЛабс 221 1
Нейросети Ашманова - Нейронные сети Ашманова 7 1
Прогноз 1650 1
ИИ-Технологии 104 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
ВкусВилл - Избёнка 156 1
EuChemS - European Chemical Society - Европейское химическое общество 2 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 141 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 978 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 4
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5342 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1941 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1492 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1389 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1319 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 428 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2178 1
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 491 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2930 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10962 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24123 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1243 1
Умные платформы 1682 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11123 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 1
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 407 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4975 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 632 1
Google Android 13994 1
VK RuStore 327 1
Яндекс ID - Я ID - Яндекс.Паспорт 75 1
Apple iOS 7809 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 763 1
OpenAI ChatGPT 339 1
СалютДевайсы - GigaChat 190 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 148 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Apple - App Store 2890 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 198 1
ЦРТ Voice2Med 38 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
C/C++ - Язык программирования 755 1
Python - высокоуровневый язык программирования 928 1
AIRI - FusionBrain 20 1
VisionLabs Face Pay 14 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 1
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 74 1
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 433 1
Яндекс - Шедеврум - нейросеть 32 1
Midjourney - нейросеть 55 1
Nvidia Optimus 183 1
Яндекс - YandexART - Yandex AI Rendering Technology 36 1
Соснин Сергей 3 1
Скорб Екатерина 2 1
Жириновский Владимир 27 1
Федоров Максим 3 1
Иванов Илья 8 1
Левитан Юрий 5 1
Полякова Анна 3 1
Мухамеджанова Алина 1 1
Усачев Руслан 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 7
Европа 21767 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
Беларусь - Белоруссия 5638 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 5
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 4
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1979 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9786 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8648 2
Английский язык 6634 2
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 477 1
Молекула - Molecula 1065 1
Науки о жизни - Life Sciences - Бионауки - крупный раздел и структурная единица естествознания 47 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18455 1
Экзамены 428 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4949 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1207 1
Математика - Арифметика - Arithmetic 73 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2333 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 952 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 222 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 97 1
РАН - Российская академия наук 1870 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 138 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 58 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще