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Федоров Максим
УПОМИНАНИЯ
Федоров Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|Лаборатория Наносемантика - Синтелли 8 1
|Softline - Софтлайн 3025 1
|Philips 2066 1
|ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 950 1
|НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 404 1
|Кузнецов Максим 21 1
|Кулешов Александр 25 1
|Боровиков Игорь 132 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150328 3
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14286 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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