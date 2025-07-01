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Федоров Максим


УПОМИНАНИЯ


01.07.2025 «Телфин» телефонизирует Cosmic Realty для работы на международном рынке 1
21.02.2024 На базе российского ПО создадут единый национальный химический информационный ресурс 1
04.02.2020 Softline и Сколтех открывают совместную лабораторию по искусственному интеллекту, машинному обучению и интернету вещей 1
31.05.2018 Philips и «Сколтех» объединяют усилия для развития медицины будущего 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Федоров Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Лаборатория Наносемантика - Синтелли 8 1
Softline - Софтлайн 3025 1
Philips 2066 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 950 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 404 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 345 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 491 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3151 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5419 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15460 2
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 517 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16347 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1629 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8962 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3336 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 797 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 683 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5915 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53679 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3466 1
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 560 1
Softline Digital - Софтлайн платформа 103 1
Кузнецов Максим 21 1
Кулешов Александр 25 1
Боровиков Игорь 132 1
Россия - РФ - Российская федерация 150328 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14286 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9176 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10262 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30490 2
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1231 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4101 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4798 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4167 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4548 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2096 1
Образование в России 2395 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24974 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11340 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53023 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8025 1
Philips Research 19 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 373 2
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 101 1
РАН - Российская академия наук 1943 1
Сколтех CDISE - Центр по научным и инженерным вычислительным технологиям 1 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 478 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 152 1
Сколтех - ЦК НТИ БСИВ - Центр компетенций НТИ по беспроводной связи и интернету вещей 3 1
Startup Village - международная стартап-конференция 61 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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