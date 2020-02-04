Softline и Сколтех открывают совместную лабораторию по искусственному интеллекту, машинному обучению и интернету вещей

Softline и Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) создали совместную лабораторию «Искусственный интеллект, машинное обучение и системы интернета вещей». Проект расширяет портфель консалтинговых услуг и решений Softline в области анализа данных, а также является очередным шагом компании в развитии отраслевой экспертизы. Студенты Сколтеха, которые примут участие в работе лаборатории, получат опыт решения комплексных бизнес-задач для компаний различных отраслей, что повысит их квалификацию и станет важным этапом на пути профессионального роста.

Связующим звеном между компанией и вузом выступило подразделение Softline Digital. Со стороны Сколтеха проект инициировали центр по научным и инженерным вычислительным технологиям для задач с большими массивами данных (CDISE) и непосредственно центр компетенций НТИ по беспроводной связи и интернету вещей (ЦК НТИ БСИВ). Softline – участник консорциума индустриальных компаний, координатором которого выступает ЦК НТИ БСИВ.

Популярность технологий искусственного интеллекта, машинного обучения и интернета вещей постоянно растет. Не только предприятия-флагманы отраслей, но и компании сегмента малого и среднего бизнеса остро нуждаются в высокотехнологичных решениях, позволяющих значительно повысить эффективность бизнес-процессов. Открытие совместной лаборатории позволит Softline решать задачи цифровой трансформации на новом уровне.

Еще одна цель проекта – сформировать мощную команду профессионалов в области Data Science. Именно ей предстоит воплотить в жизнь масштабные задачи: расширить портфель консалтинговых услуг и решений Softline, необходимых для анализа данных, и постоянно наращивать отраслевую экспертизу. Студенты Сколтеха, прошедшие практику в лаборатории, получат богатый опыт решения реальных бизнес-задач, поступающих от клиентов Softline из разных отраслей. Участники проекта увидят специфику работы в государственном и финансовом секторе, здравоохранении и ритейле, промышленности, телеком-отрасли и других областях экономики. В состав рабочих групп, помимо студентов, войдут представители профессорско-преподавательского состава Сколтеха и эксперты Softline. Разносторонние знания специалистов компании и вуза, а также накопленный в лаборатории опыт позволят наиболее полно удовлетворить потребности заказчиков.

Выпускникам Сколтеха, успешно прошедшим практику в лаборатории, компания Softline предложит дальнейшее сотрудничество.

«Сотрудничество со Сколтехом для нас в первую очередь – это возможность поработать вместе с инноваторами, визионерами и лидерами. Речь не только о научно-технологическом партнерстве, но и о нашем будущем вкладе в процессы трансформации бизнеса как в России, так и за рубежом. Кроме того, лаборатория, которую мы открыли, – это настоящая “кузница кадров” в области Data Science. Выпускники, прошедшие здесь практику, уже на выходе будут обладать богатым опытом реализации проектов в самых разных отраслях. Для нас это еще одно очень важное конкурентное преимущество, которое позволит Softline и дальше укреплять свои позиции на мировом ИТ-рынке», – сказал председатель совета директоров Softline Игорь Боровиков.

«Сотрудничество с Softline – это значимый для Сколтеха шаг в направлении развития экспертизы в области приложений искусственного интеллекта, машинного обучения и интернета вещей. Создание новых компетенций на стыке науки, образования и индустрии – основа цифровых преобразований, которые происходят в стране. Указанные области определяют наше будущее, и мы рассчитываем, что партнерство с Softline позволит выпускникам Сколтеха внести свой вклад в осуществление технологического прорыва в России», – отметил директор центра Сколтеха по научным и инженерным вычислительным технологиям для задач с большими массивами данных (CDISE) Максим Федоров.