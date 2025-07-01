«Телфин» телефонизирует Cosmic Realty для работы на международном рынке

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» расширяет функциональные возможности телефонной сети маркетингового агентства Cosmic Realty для работы на международном рынке и повышает доверие иностранных клиентов к компании. Об этом CNews сообщили представители «Телфин».

Cosmic Realty — маркетинговое агентство в сфере недвижимости — с 2015 г. оказывает услуги продвижения агентствам и застройщикам.В числе заказчиков — более 600 организаций из России, Азии и Европы.

Для работы на международном рынке компания Cosmic Realty подключила ряд сервисов «Телфин», включая виртуальную АТС «Телфин.Офис», интеграцию с CRM и иностранный телефонный номер.

Теперь иностранные заказчики Cosmic Realty получили возможность общения напрямую с персональным англоязычным менеджером из любой точки мира, используя для связи местный телефонный номер и выгодные тарифные планы. Нет необходимости переводить вызовы внутри компании: звонки из стран Европы автоматически направляются на стационарный или мобильный номер специалиста.

Виртуальная АТС «Телфин.Офис» также была интегрирована с корпоративной системой amoCRM, что позволило компании хранить всю информацию о взаимодействии с клиентами прямо в карточках сделок. Дополнительно ведется статистика по всем обращениям иностранных заказчиков и запись телефонных звонков с возможностью прослушать разговоры и перевести их в текст для детального изучения.

«Мы имеем опыт использования IP-телефонии от разных провайдеров. Когда для развития международного направления нам потребовался европейский номер, после анализа рынка мы остановили выбор на “Телфин”. Предложение компании оказалось оптимальным по сочетанию условий и функционала. Мы получили стабильную связь и адекватные тарифы на международные звонки. Постоянный доступ к записям разговоров помогает как в контроле работы коллег, так и при анализе сделок. Это удобный и надежный инструмент, который мы успешно используем ежедневно», — сказал Максим Федоров, директор Cosmic Realty.