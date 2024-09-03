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ЛайфТелеком Телфин.Офис Виртуальная АТС


АТС «Телфин.Офис» автоматически фиксирует пропущенные звонки и перезванивает клиентам. Данные по таким вызовам и статусы дозвона отображаются в специальном журнале пропущенных вызовов. Это позволяет сформировать отчетность, сгруппировав всю  информацию в одном месте с вниманием к каждой детали, и более качественно обработать пропущенные вызовы, не упустив ни одного обращения клиентов. В результате удается повысить уровень сервиса в целом, ведь даже если абонент не дождался ответа от сотрудника фирмы, ему обязательно перезвонят. Помимо этого, осуществляется проверка непринятых звонков, что исключает дублирующий звонок в случае, если с абонентом уже связались.


03.09.2024 «Телфин» представил собственную интеграцию с Yclients

Российский провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» представил готовую интеграцию виртуальной АТС «Телфин.Офис» с CRM-системой Yclients. Об этом CNews сообщили представители «Телфин». Yclients — сервис онлайн-записи и автоматизации бизнес-процессов для компаний из сферы услуг: салонов красот
23.04.2024 «Телфин» расширяет возможности чат бота в Telegram

авлов, руководитель проектов «Телфин». Подключается чат бот бесплатно. «Телфин.Бот» работает с АТС «Телфин.Офис» и с неограниченным числом внешних номеров, подключенных к сервису. Сгенерировать
28.02.2024 Виртуальная АТС «Телфин.Офис» интегрирована с OkoCRM

Виртуальная АТС «Телфин.Офис» интегрирована с OkoCRM — сервисом для автоматизации продаж и управления клиентск
12.02.2024 Сервисы «Телфин» интегрированы с веб-аналитикой «Яндекс»

Российский провайдер коммуникационных решений «Телфин» интегрировал виртуальную АТС «Телфин.Офис» с бесплатным сервисом веб-аналитики от «Яндекс». Теперь компании могут автоматически вести учет уникальных звонков прямо в «Яндекс.Метрика». Об этом CNews сообщили представители «Т
03.10.2023 A&T Group персонализировала общение с клиентами при помощи решения «Телфин», Roistat и amoCRM

лфин» модернизировал работу специалистов инжиниринговой компании A&T Group с помощью внедрения АТС «Телфин.офис», а также интеграции телефонии с amoCRM и платформой для бизнес-аналитики Roistat
24.05.2023 «Телфин» обновил АТС «Телфин.офис»

Российский провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» обновил и расширил функциональность АТС «Телфин.офис» по контролю пропущенных звонков. Благодаря обновлению сервиса колл-центры, испол
27.04.2023 Возможности языковой модели GPT интегрированы в АТС «Телфин.офис»

Российский провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» интегрировал возможности языковой модели GPT в функциональность виртуальной АТС «Телфин.офис». Благодаря связке виртуальной АТС и языковой модели GPT абоненты «Телфин» могут не только записывать звонки и распознавать текст, но и получать краткие резюме телефонных разговоров
20.04.2023 «Телфин» обновил виртуальную АТС «Телфин.офис»

Российский провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» добавил возможности указания рабочих статусов сотрудников в функционал виртуальной АТС «Телфин.офис». Новая опция «Статусы» позволяет сотруднику вести работу более прозрачно для руководства, качественнее планировать сроки исполнения задач, устанавливая уведомление о своей загрузке
11.04.2023 Завершена интеграция АТС «Телфин.офис» с CRM-системой «Аспро.Cloud»

позиции на рынке комплексных корпоративных бизнес-решений. Компании интегрировали виртуальную АТС «Телфин.офис» с системой «Аспро.Cloud» и планируют на их базе создать полноценную омниканальну
09.12.2022 «Телфин» добавил в АТС «Телфин.офис» звонки через Telegram

гает своим клиентам новый канал для голосового общения с аудиторией через Telegram-мессенджер. Сервис расширяет портфель корпоративных омниканальных решений и интегрирует звонки через Telegram в АТС «Телфин.офис». Об этом CNews сообщили представители «Телфин». Теперь покупатели могут звонить в компании на аккаунты или номера в Telegram, как на обычные номера. При этом все вызовы через мессе
14.09.2022 Интеграция «Телфин» и «Мойсклад» ускоряет скорость обработки звонка на 30%

Интеграция АТС «Телфин.офис» российского телеком-провайдера «Телфин» с онлайн-сервисом для управления торговл
11.07.2022 Сервисы «Телфин» и EnvyCRM автоматизируют до 95% телеком-задач

Российский телеком-провайдер «Телфин» завершил интеграцию АТС «Телфин.офис» и EnvyCRM. Благодаря связке приложений корпоративные клиенты получили возможност
21.06.2022 «Телфин» увеличивает возможности базовой версии АТС «Телфин.офис»

оссийский телеком-провайдер «Телфин» расширил возможности базовой функциональности виртуальной АТС «Телфин.офис». Теперь абоненты провайдера могут иметь основной и несколько дополнительных доба
21.04.2022 «Телфин» объявил об интеграции АТС «Телфин.офис» с Synergy CRM

Российский телеком-провайдер «Телфин» объявил об интеграции АТС «Телфин.офис» с Synergy CRM. Связка АТС «Телфин.офис» и Synergy CRM — это универсальное решение, которое позволяет оценивать затраты на маркетинг и продажи, считать конверсию и эффективно
31.01.2022 «Телфин» обеспечила интеграцию виртуальной АТС «Телфин.офис» с CRM-системой Flowlu

Российский телеком-провайдер «Телфин» обеспечил интеграцию виртуальной АТС «Телфин.офис» с CRM-системой Flowlu. Партнерство позволит пользователям онлайн-сервиса Flowlu эффективнее управлять продажами и клиентами в режиме одного окна. Flowlu — онлайн-сервис для комплек
21.12.2021 «Клиентикс CRM» интегрирована с виртуальной АТС «Телфин.офис»

«Клиентикс CRM», предоставляющая CRM-систему по модели SaaS, объявила об интеграции с виртуальной АТС «Телфин.офис». Благодаря сотрудничеству с «Телфин» компания получила ряд решений, которые помогают значительно сэкономить время и ресурсы клиентов. У «Клиентикс CRM» более 400 инсталляций: больш
22.03.2017 АТС «Телфин.Офис» пополнилась новым сервисом «Мониторинг»

Компания «Телфин», один игроков рынка интернет-телефонии в России, расширила возможности АТС «Телфин.Офис», подключив услугу «Мониторинг». Новый сервис позволяет вести статистику звонков в режиме «одного окна», упрощая процесс контроля и анализа данных по вызовам за установленный период
08.12.2016 Виртуальная АТС «Телфин.Офис» интегрирована с «Битрикс24»

В ноябре была реализована прямая интеграция виртуальной АТС «Телфин.Офис» с CRM-системой «Битрикс24». Модуль доступен в интерфейсе «Битрикса24». Подключение бесплатно, абонентская плата до 1 февраля 2017 г. составит 0 руб., сообщили CNews в компании «Тел
06.07.2016 «Телфин» подарит 6 месяцев бесплатного использования АТС

В рамках предложения «Скидка за доверие» при подключении и оплате 6 месяцев пользования АТС «Телфин.Офис» до 31 июля компании получат полгода бесплатной работы с сервисом. По данным «Тел
18.11.2015 Число подключений АТС «Телфин.Офис» за январь-октябрь 2015 г. выросло вдвое

ого года деятельности «Телфин» позволяют констатировать позитивные изменения ключевых показателей компании. Так, за прошедший год произошло повышение спроса на виртуальную АТС. Число подключений АТС «Телфин.Офис» за январь-октябрь 2015 г. выросло вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За последний год абоненты «Телфин» говорили в среднем по 17,7 млн минут в месяц — это на

06.07.2015 По итогам 1 полугодия 2015 г. число подключений АТС «Телфин.Офис» увеличилось в 2 раза

«Телфин» подвел предварительные итоги первого полугодия 2015 г. Так, число подключений АТС «Телфин.Офис» увеличилось в 2 раза, а рост числа подключений виртуальных номеров составил 26%.
13.04.2015 Число подключений АТС «Телфин.Офис» увеличилось в 2 раза

«Телфин», российский провайдер интернет-телефонии, подвел итоги первого квартала 2015 г. По данным компании, за три месяца количество подключений АТС «Телфин.Офис» увеличилось в 2 раза. Рост числа подключений виртуальных городских номеров составил 18%. Лидерами по числу подключений остаются номера Москвы и Санкт-Петербурга. Сегодня «Телфин» п
28.01.2015 Число подключений АТС «Телфин.Офис» в 2014 г. увеличилось более чем на 30%

Компания «Телфин» подвела итоги 2014 г. и сообщила о планах развития на 2015 г. Число подключений АТС «Телфин.Офис» в прошлом году по сравнению с 2013 г. увеличилось более чем на 30%. Рост подключений виртуальных номеров составил 25%. В 2014 г. список городов, виртуальные номера которых предоста
03.12.2014 Рост числа подключений АТС «Телфин.Офис» в 2014 г. составил 30%

Компания «Телфин» сообщила о росте числа подключений АТС и подвела промежуточные итоги 2014 г. «Телфин» увеличил объем продаж виртуальной АТС «Телфин.Офис»: в 2014 г. число подключений возросло на 30% по сравнению с прошлым годом. Список городов, виртуальные номера которых предоставляет «Телфин», также пополнился в 2014 г. новыми насе
05.08.2014 «Телфин» увеличил число подключений виртуальной АТС «Телфин.Офис» на 45%

Компания «Телфин» сообщила об увеличении спроса на АТС «Телфин.Офис», спровоцированного первыми результатами подключений нового сервиса колл-трекинг.
10.07.2014 АТС «Телфин.Офис» интегрирована с системой автоматизации бизнеса «Мегаплан»

Компания «Телфин», провайдер облачной телефонии, сообщила об интеграции решений «Телфин» и «Мегаплан». Облачная АТС «Телфин.Офис» и система автоматизации бизнеса «Мегаплан» интегрированы на базе сервиса «Простые звонки», говорится в заявлении «Телфин», поступившем в редакцию CNews. Теперь пользователи «Мегапл
19.01.2012 Виртуальной АТС «Телфин.Офис» можно будет управлять голосом

бен не только в значительной степени улучшить качество и эффективность бизнес-процессов, но и сформировать имидж клиентоориентированной компании. Как отмечают в «Телфин», новая опция виртуальной АТС «Телфин.Офис» станет еще одной из возможностей, которая позволит клиентам компании создать наиболее совершенную корпоративную телефонную сеть, отвечающую всем современным требованиям в области т

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ЛайфТелеком и организации, системы, технологии, персоны:

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