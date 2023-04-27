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Возможности языковой модели GPT интегрированы в АТС «Телфин.офис»

Российский провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» интегрировал возможности языковой модели GPT в функциональность виртуальной АТС «Телфин.офис».

Благодаря связке виртуальной АТС и языковой модели GPT абоненты «Телфин» могут не только записывать звонки и распознавать текст, но и получать краткие резюме телефонных разговоров и просматривать их в интерфейсе виртуальной АТС. Это обеспечивает простоту контроля и прозрачность работы сотрудников. Теперь абоненты «Телфин» могут получать сжатую информацию по каждому разговору, которая является объективным комментарием к звонку, что позволяет быстро анализировать поведение и потребности клиентов, а также повышать качество телефонного обслуживания.

Также новые возможности АТС «Телфин.офис» можно применять для изучения коммуникаций между сотрудниками разных отделов, офисов и подразделений компании. Это позволяет не только оперативно решать спорные вопросы, но и повышать уровень дисциплины коммуникаций. Дополнительно для более детальной оценки ситуаций и контроля соблюдение стандартов телефонного обслуживания эксперты «Телфин» рекомендуют подключать сервис речевой аналитики.

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«Использование искусственного интеллекта для изучения и обработки звонков — это следующий шаг в развитии сервисов по контролю и улучшению качества телефонного обслуживания. Мы уже на практике оценили удобство и важность применения GPT в бизнесе. Уверены, что использование подобных решений может помочь автоматизировать рутинные задачи по анализу звонков, улучшить внутренние бизнес-процессы и повысить производительности компании в целом», — сказал Александр Красников, технический директор «Телфин».

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