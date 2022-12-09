«Телфин» добавил в АТС «Телфин.офис» звонки через Telegram

Российский провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» предлагает своим клиентам новый канал для голосового общения с аудиторией через Telegram-мессенджер. Сервис расширяет портфель корпоративных омниканальных решений и интегрирует звонки через Telegram в АТС «Телфин.офис». Об этом CNews сообщили представители «Телфин».

Теперь покупатели могут звонить в компании на аккаунты или номера в Telegram, как на обычные номера. При этом все вызовы через мессенджер обрабатываются по той же схеме, что и телефонные обращения: ведется статистика, запись разговоров, маршрутизация и т.д. Новый канал для голосового общения позволяет клиентам «Телфин» расширять аудиторию, предоставляя более современный и удобный способ коммуникаций.

Еще в 2019 г. Deloitte отмечал, что россияне стали чаще звонить через мессенджеры, чем через мобильную связь. В марте 2022 г. позиция Telegram была зафиксирована как лидирующего мессенджера в России с долей 63% в общем объеме мобильного трафика. Telegram как канал для голосовой коммуникации постепенно вытесняет классическую мобильную и IP-телефонию. Особенно этот тренд касается молодежи, которая предпочитает все коммуникации вести «в одном окне» мессенджера — и переписки, и звонки.

Проанализировав новую тенденцию и запрос аудитории на звонки через мессенджеры, «Телфин» добавил в перечень услуг новый сервис для голосового общения через Telegram. Расширяя пакет омниканального решения по связи, кроме стандартной телефонии и чатов «Телфин» предоставляет возможность общения через Telegram с полным функционалом виртуальной АТС «Телфин.офис».

Наравне со стабильной и удобной связью пользователи Telegram-вызовов получают все функции виртуальной АТС. Например, как и при классических вызовах на IP-телефонию, звонки могут записываться и сохраняться в АТС «Телфин.офис» с пометкой, что звонок был совершен через мессенджер. В журнале звонков ведется статистика обращений, запись и хранение телефонных разговоров. Благодаря возможности интеграции с CRM легко настроить динамическую маршрутизацию вызовов, назначать персональных менеджеров.

Для крупного бизнеса, использующего региональные номера и номер 8800, прием звонков через Telegram — это очередной шаг в сторону повышения клиентоориентированности и расширения каналов связи для современной аудитории. Для малого и среднего бизнеса, которые по статистике «Телфин» являются основными потребителями услуги 8800, это еще и существенная экономия. Компании могут сократить расходы на связь, используя новый сервис в качестве альтернативного канала связи, звонки не тарифицируются ни для клиентов, ни для компаний.

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«Мы уверены, что уже через пару лет коммуникации через мессенджеры займут свое законное место среди стандартов делового общения. Темпы, с которыми сегодня трафик перетекает из обычной телефонии в мессенджеры, наглядно демонстрируют нам тренд в развитии коммуникаций. Следуя ему, мы создаем сервисы связи реально востребованные и удобные для конечных пользователей.», — сказал Александр Красников, технический директор «Телфин».

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«Телфин» — российский поставщик индивидуальных решений для корпоративной связи. Среди сервисов «Телфин» — облачная телефония для бизнеса, виртуальная АТС «Телфин.офис», программный телефон «Телфин.софтфон». Компания предоставляет виртуальные номера 73 городов России и 38 стран мира. По данным CNews, «Телфин» входит в топ-5 провайдеров IP-телефонии 2022.