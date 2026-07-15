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Аспро Cloud

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


15.07.2026 «Телфин» и «Аспро.Cloud»: в 2026 году омниканальные коммуникации станут источником данных для аналитики и управления процессами 1
11.04.2023 Завершена интеграция АТС «Телфин.офис» с CRM-системой «Аспро.Cloud» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Аспро Cloud и организации, системы, технологии, персоны:

Аспро 3 1
ЛайфТелеком - Телфин 287 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12859 1
MarTech - Sales management - Sales Funnel - Воронка продаж - marketing funnel - маркетинговая воронка - повторные продажи - вторичные продажи 387 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3100 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1301 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8191 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9959 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35936 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12149 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17915 1
ЛайфТелеком - Телфин.Офис Виртуальная АТС 174 1
Галямов Сергей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 165184 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457563, в очереди разбора - 727930.
Создано именных указателей - 197820.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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