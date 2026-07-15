Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 197820
ИКТ 15257
Организации 11715
Ведомства 1508
Ассоциации 1104
Технологии 3585
Системы 26983
Персоны 86246
География 3103
Статьи 1578
Пресса 1306
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2816
Мероприятия 895

Егоров Ярослав

СОБЫТИЯ


15.07.2026 «Телфин» и «Аспро.Cloud»: в 2026 году омниканальные коммуникации станут источником данных для аналитики и управления процессами 1
16.01.2018 Симбирская Долина. Как в Ульяновске создали с нуля и развивают ИТ-отрасль мирового уровня 1
26.04.2013 В Ульяновской области создается ИТ-кластер 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Егоров Ярослав и организации, системы, технологии, персоны:

Shopify 35 1
Simtech Development - Симтек Девелопмент 6 1
MediaSoft - МедиаСофт 6 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1751 1
9536 1
Sony 6726 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2690 1
SimbirSoft - СимбирСофт 124 1
Magento Inc 37 1
АИС Город 2 1
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 76 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Авиастар - Ульяновском авиационном заводе 23 1
Ростех - Техмаш - Завод имени Серго Производственное объединение ФГУП - ПОЗиС - Pozis - Свияга, Мир 11 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2788 1
Renault Groupe 166 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 140 1
Судебная власть - Judicial power 2485 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13699 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1590 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 96 1
ФРИТ - Фонд развития интернет-технологий 3 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1249 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2661 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1268 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18260 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16045 1
Индустрия красоты - Товары для красоты, ухода за собой и здоровья - BeautyTech - Гаджеты красоты - Техника для индивидуального ухода - Beauty and health products - Beauty gadgets - Equipment for individual care 392 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3222 1
Транспорт - Автомобилестроение - внедорожники - off-road vehicle - внедорожные транспортные средства 195 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1393 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9860 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4851 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1649 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64574 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7823 1
Cleantech - Greentech - Чистые технологии - экологически чистые технологии - Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика - Зелёные технологии - Безотходное производство 348 1
G2C - Government-to-Citizen - Правительство для гражданина 44 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16935 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13551 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25394 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4223 1
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-124 Руслан - транспортный самолет-гигант 69 1
Simtech CS-Cart CMS 14 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7594 1
Microsoft Windows 16834 1
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 331 1
Морозов Сергей 61 2
Вильянов Сергей 23 1
Гончаров Иван 2 1
Каштанкин Илья 13 1
Ярушкина Надежда 1 1
Пугачев Емельян 1 1
Гайдар Аркадий 4 1
Кушниренко Алексей 1 1
Шишкин Вадим 1 1
Керенский Федор 1 1
Насочевский Виктор 1 1
Путин Владимир 3449 1
Опенышева Светлана 64 1
Суворов Александр 21 1
Мальков Павел 2 1
Гавришин Артем 1 1
Ульянов Александр 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 165184 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47395 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3447 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3030 2
Россия - СФО - Новосибирск 4851 2
Россия - ПФО - Ульяновская область 673 2
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 263 1
Нидерланды - Эйндховен 37 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54572 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13782 1
Земля - планета Солнечной системы 10841 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3129 1
Дания - Королевство 1332 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19439 1
Индия - Bharat 5851 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4462 1
Израиль 2849 1
Германия - Федеративная Республика 13176 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1090 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1510 1
Чехия - Чешская Республика 1349 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2816 1
США - Калифорния 4819 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 927 1
Нидерланды 3733 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 530 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 760 1
Литва - Литовская Республика 672 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 411 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 497 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 399 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 667 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Симбирск 3 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Димитровград 68 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57362 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3011 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3040 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11663 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 595 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15944 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3810 1
Английский язык 7015 1
Физика - Physics - область естествознания 2927 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1702 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53176 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33526 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5579 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7448 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6146 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6528 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3140 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2095 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1710 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1111 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4628 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1480 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1276 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1084 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1543 1
Увлечения и хобби - Hobbies 393 1
Информатика - computer science - informatique 1184 1
Пропаганда и агитация 198 1
Электронная демократия - облачная демократия 98 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1391 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3843 1
Гражданская война 169 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11532 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5658 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3940 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7743 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 658 1
Налогообложение - ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 82 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5735 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9091 1
NBC News 188 1
Известия ИД 759 1
УлГУ - Ульяновский государственный университет 14 1
УлГТУ ФГБОУ ВО - Ульяновский государственный технический университет 10 1
УлГПУ им. И.Н. Ульянова ВО ФГБОУ - Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова 4 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 642 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 180 1
День молодёжи - 27 июня 1075 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457563, в очереди разбора - 727930.
Создано именных указателей - 197820.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Как умные часы следят за здоровьем: битва флагманских моделей 2026

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H16 Pro Steam: теперь с паром

Лучшие вертикальные беспроводные пылесосы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли
Показать еще