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Magento Inc

СОБЫТИЯ

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25.09.2026 По приказу на китайском ИИ-агенты похитили 600 тыс. банковских карт через теги Google 1
05.09.2024 Интернет-магазин Cisco воровал номера банковских карт посетителей. Виновато ПО, написанное создателями Photoshop 1
22.08.2024 Исследование Positive Technologies: киберпреступники атакуют жертв руками их коллег 1
02.04.2024 Крупный ритейл переходит на российские платформы электронной коммерции 1
29.03.2024 Киберпреступная группировка Magnet Goblin с помощью уязвимостей «нулевого дня» взламывает сервера под Linux и Windows 1
30.01.2024 6 шагов, как перевести e-commerce платформу с монолита на микросервисы 1
21.12.2023 От монолитов к микросервисам: как эволюционировали e-commerce решения 1
16.10.2023 Российское решение для онлайн-торговли нового поколения презентовали на Ecom Retail Week 2023 1
19.07.2023 RTM Group: сайты российских ИТ-компаний содержат уязвимости 1
06.06.2023 Компания Compo Soft вошла в состав группы компаний Globus IT 1
05.05.2023 Хакерская программа с обширной биографией успешно атакует криптокошельки и сервисы Microsoft, Google, WordPress 1
26.10.2022 Globus IT и Compo Soft объявили о партнерстве 1
19.03.2021 Twitter позволяет прятать вирусы в публикуемых картинках 1
18.03.2021 Cappasity меняет качество визуализации товаров на маркетплейсах 1
12.02.2021 Хакеры активно захватывают ПК пользователей через Adobe Acrobat Reader и Photoshop 1
08.06.2020 Началась ковровая атака перебором паролей против WordPress, MySQL и PostgreSQL 1
30.04.2020 «Корус консалтинг» пополнил линейку решений для электронной коммерции платформой Magento 1
03.04.2019 Вредоносы, которым не придавали значения, приносят хозяевам сотни тысяч долларов ежемесячно 1
15.03.2019 Предустановленные пароли в Windows и Linux абсолютно бессильны перед атакой редкого типа 1
07.12.2018 Хакеры нацелились на праздники 1
09.07.2018 «Информзащита» сертификацировала X-Cart Payments для Qualiteam Software 1
22.05.2018 Adobe совершила крупнейшую покупку за 10 лет 1
16.01.2018 Симбирская Долина. Как в Ульяновске создали с нуля и развивают ИТ-отрасль мирового уровня 1
25.05.2017 «Атол» запустил сервис по аренде онлайн-касс 1
09.01.2017 В PHP найдены «дыры», позволяющие захватывать серверы 1
19.08.2016 Самораспространяющийся троян для Linux организует ботнеты 1
12.11.2015 Троян-шифровальщик Linux.Encoder.1 атаковал порядка 2 тыс. сайтов 1
11.09.2015 «Заказная разработка интернет-магазинов: как устроен рынок и к чему все идет». Исследование 1
24.04.2015 Check Point обнаружил критическую уязвимость в платформе электронной коммерции Magento 1
16.09.2014 Онлайн-сервисы платежных систем начали движение в сторону мобильной коммерции 1
01.09.2014 Завершен первый этап проекта внедрения SAP for Retail в Next Solutions 1
23.07.2014 eBay и «Почта России» договорились об ускоренной доставке посылок 1
22.07.2014 eBay обеспокоена призывом своих сотрудников в армию Украины 1
07.03.2013 Вышла новая версия облачного ERP-решения Acumatica на базе Windows Azure 1
26.09.2011 eBay и Facebook объявят о масштабном партнерстве 1
08.06.2011 eBay покупает открытую платформу для создания электронных магазинов 1
27.05.2011 «ElbuzGroup» выпустила новую редакцию программы для обработки прайсов поставщиков интернет-магазина 1
29.03.2011 Немецкий разработчик электронных торговых платформ GfIU доверил «Рексофту» разработку интернет-магазинов 1

Публикаций - 38, упоминаний - 38

Magento Inc и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1706 6
SAP SE 5627 6
Google LLC 12781 5
Adobe Systems 1605 5
PayPal 675 5
Amazon Inc - Amazon.com 3303 4
1С-Битрикс - Bitrix 680 4
Globus IT - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 55 3
Shopify 37 3
PimCore 13 3
Digital Chief - Диджитал шеф 5 3
Yandex - Яндекс 9352 3
9689 3
Check Point Software Technologies 835 3
Oracle Corporation 7104 3
Robokassa - Робокасса 54 2
Stripe 34 2
Globus IT - Compo Soft - Компо Софт 13 2
Akeneo 2 2
Dr.Web - Доктор Веб 1295 2
X Corp - Twitter 2942 2
Microsoft Corporation 25858 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 960 2
Magecart - Хакерская группировка 9 2
NetCAT - НетКэт 42 2
Verisign 362 1
Newegg 25 1
Zimbra - LiquidSys 45 1
RBK Money - RUpay - Электронный платежный сервис, ЭПС НКО - РБК Банк - Бург Капитал Банк - Капиталъ-Экспресс 101 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 117 1
Zoho Corporation 23 1
Монолит-Инфо 138 1
АИС Город 2 1
Simtech Development - Симтек Девелопмент 6 1
Akamai Technologies - Akamai Systems - Limelight Networks 173 1
Элком-Электро 4 1
Сбер - Сбер2В - InSales - Инсейлс 77 1
Программные технологии 88 1
Qualiteam Software Limited 1 1
X-Cart - X-Payments 6 1
eBay Inc 1642 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1815 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9007 3
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 104 2
NBC Universal Media - USA Network - Ticketmaster - Ticketmaster Entertainment - Ticketmaster Online-CitySearch - TicketWeb 53 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2991 2
Альфа-Банк 1988 2
Северсталь ПАО - Severstal 640 2
British Airways - British Midland International 127 2
Barclays 122 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 205 1
Starbucks 91 1
PornHub 26 1
Снежная Королева - СК Трейд 63 1
Верный - торговая сеть 329 1
Uber 365 1
Worldpay Group - RBS WorldPay - Bibit Global Payment Services - платежная процессинговая компания 16 1
WMG - Warner Music Group 210 1
Flashpoint VC - Flashpoint Venture Capital - Buran Venture Capital 44 1
Cathay Pacific - гонконгская авиакомпания 12 1
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 90 1
ПриватБанк - PrivatBank 197 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Авиастар - Ульяновском авиационном заводе 23 1
Helly Hansen - Хелли Хансен 1 1
Ростех - Техмаш - Завод имени Серго Производственное объединение ФГУП - ПОЗиС - Pozis - Свияга, Мир 11 1
Schibsted Media Group - Schibsted ASA 5 1
Saxo Bank 9 1
NanduQ - Qiwi Venture - Qiwi Universe - Qiwi Investments 12 1
Kering - Yves Saint Laurent, YSL - Kering Eyewear - Gucci - Дом моды Гуччи - Bottega Veneta - Alexander McQueen - Balenciaga - Boucheron - Lanvin - Pinault-Printemps-Redoute, PPR 59 1
Samsonite - Самсонайт - Чемодан Про 16 1
Sotheby's - Сотбис 29 1
Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson 2 1
Уралэнерго 3 1
Naspers - Prosus Ventures - OLX Group 18 1
БВТ Барьер Рус 1 1
Почта России ПАО 2389 1
Permira 21 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 547 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 501 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 96 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 412 1
Судебная власть - Judicial power 2522 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1702 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13846 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3350 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1543 1
ФРИТ - Фонд развития интернет-технологий 3 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13781 25
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35711 18
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33873 14
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7737 11
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14413 11
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 855 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54644 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26278 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24695 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13798 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5344 6
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18325 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12416 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36686 6
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8758 6
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6424 6
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4691 5
Script - Скрипт - Shell Scripting - Shell-скрипт 632 5
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5334 5
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3430 5
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Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2884 4
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Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4931 4
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3869 4
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ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 399 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4599 3
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Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4913 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12330 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27099 3
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 1006 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28522 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17091 3
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1413 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5724 3
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 687 11
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MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5835 8
Microsoft Windows 16994 6
SAP C/4HANA - SAP Hybris 96 6
Drupal - CMS-система 83 5
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1834 5
Linux OS 11638 5
Oracle Java - язык программирования 3494 5
Simtech CS-Cart CMS 14 4
OpenCart - Maxistore - CMS 14 4
Joomla CMS 89 3
SAP Commerce - SAP Hybris Commerce Suite - SAP Hybris Commerce Cloud - SAP Hybris B2C Commerce Accelerator 40 3
Magento CMS - eCommerce-платформа 5 3
Globus IT - Compo Soft - Compo Platform - Compo PIM 13 3
Digital Chief - DC Commerce - платформа для электронной коммерции 5 3
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 164 3
JavaScript - JS - язык программирования 1448 3
Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm 412 2
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 394 2
JQuery 43 2
Adobe Illustrator 136 2
Amiro CMS 7 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 634 2
Google Android 15345 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 712 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 660 2
Adobe Photoshop 808 2
Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 155 2
RabbitMQ - Программный брокер сообщений на основе стандарта AMQP 76 1
Cisco IOS - Cisco IOS-XE - Операционная система на базе Linux 25 1
Google Analytics - Google Universal Analytics 110 1
Oracle Commerce 16 1
Google AngularJS - JavaScript-фреймворк с открытым исходным кодом 82 1
АТОЛ FPrint ПТК - АТОЛ Ф - АТОЛ ФС - онлайн-кассы 93 1
UMI - UMI.CMS 43 1
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 107 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1019 1
SAP BW - SAP Business Warehouse - SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 172 1
PayOnline - электронная платёжная система 60 1
Зайцев Михаил 349 4
Кунцевич Сергей 5 3
Долгов Владимир 60 2
Телицын Вячеслав 3 2
Морозов Сергей 61 1
Опенышева Светлана 64 1
Бар-Бирюкова Мария 106 1
Соколов Артем 57 1
Захаров Юрий 15 1
Пятков Иван 31 1
Суворов Александр 21 1
Мальков Павел 2 1
Гавришин Артем 1 1
Ульянов Александр 1 1
Мулин Александр 1 1
Попов Константин 21 1
Урбанский Владимир 37 1
Пучков Дмитрий 71 1
Егоров Ярослав 3 1
Вильянов Сергей 24 1
Гончаров Иван 3 1
Кальченко Павел 1 1
Каштанкин Илья 18 1
Ярушкина Надежда 1 1
Пугачев Емельян 1 1
Гайдар Аркадий 4 1
Кушниренко Алексей 1 1
Шишкин Вадим 1 1
Lavelle Mark - Лавелл Марк 2 1
Klijnsma Yonathan - Клинсма Йонатан 1 1
Керенский Федор 1 1
Bittner Mike - Биттнер Майк 1 1
Rencher Brad - Ренчер Брэд 2 1
Cashdollar Larry - Кэшдоллар Ларри 2 1
de Groot Willem - де Грот Виллем 4 1
Носова Юлия 13 1
Ларичев Юрий 16 1
Наумкин Максим 6 1
Карпман Ольга 9 1
Стрельцов Дмитрий 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 168054 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55031 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47993 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13864 4
Израиль 2870 3
Германия - Федеративная Республика 13290 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19334 2
Европа 25018 2
Земля - планета Солнечной системы 10900 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19731 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4537 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1093 2
Россия - СФО - Новосибирск 4929 2
Украина 7952 2
Россия - ПФО - Ульяновская область - Симбирск 3 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Димитровград 69 1
Палестина 95 1
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 264 1
Нидерланды - Эйндховен 37 1
Япония 13846 1
Беларусь - Белоруссия 6346 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3157 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1887 1
Дания - Королевство 1339 1
Индия - Bharat 5903 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3499 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3374 1
США - Нью-Йорк 3191 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1099 1
Африка - Африканский регион 3648 1
Ближний Восток 3168 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1831 1
Франция - Французская Республика 8198 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3069 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1531 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14851 1
Чехия - Чешская Республика 1352 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2906 1
Испания - Королевство 3848 1
США - Калифорния 4841 1
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16308 4
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58325 2
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Английский язык 7068 2
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11932 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1784 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3815 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7094 2
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 635 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5154 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 248 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 353 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1134 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 595 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2769 1
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