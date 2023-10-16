Российское решение для онлайн-торговли нового поколения презентовали на Ecom Retail Week 2023

10 октября 2023 года в Москве в рамках ежегодного Международного форума электронной коммерции и ритейла Ecom Retail Week состоялась презентация российского микросервисного headless-решения для онлайн-торговли нового поколения — DC Commerce.

Презентация прошла в рамках секции «Продавать больше и быстрее: как автоматизировать e-comm в 2024 году», на которой приняли участие спикеры из компаний Simple, «Снежная Королева», «Северсталь», «Барьер».

Эксперты в формате дискуссии обсудили вопросы:

Как правильно масштабировать е-comm процессы и разработку при кратном росте бизнеса.

Как повысить предсказуемость сроков и качества поставки функциональности.

Как модернизировать архитектуру e-commerce платформы, «не замораживая» бизнес-процессы.

Организатором секции выступила компания Digital Chief — эксперты в е-commerce разработке полного цикла. В 2023 году компания представила на рынок российское микросервисное headless-решение нового поколения для электронной коммерции — DC Commerce, которое позволяет:

Импортозамещать платформы иностранных производителей, такие как SAP Hybris, Magento (Adobe Commerce), Oracle ATG Commerce.

Запускать новые цифровые бизнесы и масштабировать существующие.

Ускорять и внедрять ключевые процессы: промомеханики, корзину, чекаут, продуктовый каталог, рейтинги и отзывы, IoT, управление заказами и другие.

Использовать современные технологии для масштабирования.

«Гибкая архитектура DC Commerce обеспечивает поэтапный переход с монолитных решений на микросервисную архитектуру. Это позволяет компаниям, которым необходимы отечественные аналоги, бесшовно перейти на современное и гибкое решение», — комментирует запуск инновационного решения CTO Digital Chief Сергей Кунцевич.

Микросервисное решение разработано с учётом 20-летнего опыта специалистов Digital Chief в электронной коммерции и реализации масштабных проектов для таких компаний, как Castorama France, SEPHORA USA, «М.Видео», «Л’Этуаль», «Фосагро», «БВТ Барьер» и других.

«Эффективность DC Commerce подтверждена кейсами внедрений в крупном ритейле, где экспертиза нашей команды и использование лучших международных практик позволили достичь кратного увеличения онлайн-продаж наших заказчиков в этом сегменте», — отметил коммерческий директор Digital Chief Вячеслав Телицын.