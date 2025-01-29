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Кунцевич Сергей



29.01.2025 Совместимость DC Commerce и Nova Container Platform поможет повысить эффективность разработки цифровых решений для электронной торговли 1
30.01.2024 6 шагов, как перевести e-commerce платформу с монолита на микросервисы 1
Рынок ИТ-решений в e-commerce 2023 1
21.12.2023 От монолитов к микросервисам: как эволюционировали e-commerce решения 1
16.10.2023 Российское решение для онлайн-торговли нового поколения презентовали на Ecom Retail Week 2023 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Кунцевич Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Digital Chief - Диджитал шеф 5 5
SAP SE 5279 3
Oracle Corporation 6694 3
Magento Inc 37 3
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 173 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2897 1
Amazon Inc - Amazon.com 3000 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 791 1
1С-Битрикс - Bitrix 580 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 1
Монолит-Инфо 121 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2355 2
Северсталь ПАО - Severstal 478 2
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 97 2
ФосАгро 126 1
LVMH Sephora - Парфюмерно-косметическая сеть 15 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 132 1
Снежная Королева - СК Трейд 55 1
Castorama - Касторама 31 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 969 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50549 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66168 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12037 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19359 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10201 3
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 534 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3859 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5784 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15738 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2776 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30749 2
DevOps - Development и Operations 866 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29724 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21163 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4704 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11964 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13438 1
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 332 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1897 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11380 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5719 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11065 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27480 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15904 1
Dedicated server - Выделенный сервер - аренда выделенного сервера - аренда физических серверов 405 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1181 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 394 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 323 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 526 1
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки 549 1
СУБД - NoSQL - not only SQL 142 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2242 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6783 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6675 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24159 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 748 1
PIM - Product Information Management - Управление информацией об изделии 114 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10988 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2479 1
Digital Chief - DC Commerce 5 4
SAP C/4HANA - SAP Hybris 94 3
Oracle Java - язык программирования 3076 2
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 582 2
NVision Барьер 650 2
Microsoft Office 3738 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 982 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 163 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 160 1
RabbitMQ - Программный брокер сообщений на основе стандарта AMQP 53 1
Oracle Commerce 16 1
Google gRPC - Система удаленного вызова процедур 24 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1256 1
Телицын Вячеслав 3 3
Сенчук Олег 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144512 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43224 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4820 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14352 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24117 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5425 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13531 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3950 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5737 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8425 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5775 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2169 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8671 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5084 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4881 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 947 1
UGC - User Generated Content - Пользовательский контент - сайты с пользовательским контентом 163 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3159 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1310 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7845 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8136 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337350, в очереди разбора - 771957.
Создано именных указателей - 167119.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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