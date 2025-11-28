PIM-система Brandquad включена в реестр российского ПО рах производителей, дистрибьюторов и ритейлеров, предлагая бизнесу российскую альтернативу западным PIM-системам. Регистрация в реестре подтверждает соответствие государственным стандартам и от

Hoff ускорила процесс заведения товаров от поставщиков на 35% машний Интерьер») в области разработки и поддержки ИТ-инфраструктуры, завершила проект по доработке PIM-системы для управления данными, в результате чего инструмент получил новые возможности. Э

PIM.Data: самый высокий средний чек интернет-заказов среди районов Москвы отмечен в Марьиной Роще Сервис PIM.Data, входящий в экосистему решений PIM Solutions, выяснил, жители каких районов Москвы делали онлайн-заказы с наибольшим средним чеком в 2024 г. Для этого были проанализированы инте

ПЭК и PIM Solutions ускорили процесс обработки и доставки на маркетплейсы в 2,5 раза рузки, многие мультибрендовые площадки сократили и бесплатный срок хранения товаров на складах до 20-25 дней, а также ввели дополнительную оплату за превышение этого времени. Заместитель гендиректора PIM Solutions Эдвин Луканов отмечает, что в периоды распродаж склады маркетплейсов часто перегружаются и становятся в принципе недоступными для продавцов . По его словам, компания активно работ

Почему не все PIM-системы одинаковы. Выясняем особенности внедрения PimCore у, UX и UI простых и необходимых регулярных действий в системе. © BiancoBlue / Фотобанк Фотодженика PIM-система — это система для централизованного управления данными о товарах, она необходима

Системы управления ассортиментом: что нужно знать о PIM Что такое PIM PIM (Product Information Management) — система для централизованного управления большими

СберТех проведет вебинар, посвященный замене зарубежных PIM Компании массово переходят на новые решения, в том числе ищут замену импортным приложениям классов PIM-DAM-PXM. На вебинаре «Platform V Product 360: как заменить зарубежный PIM в 2024 г

Импортозамещение решений для управления продуктовым каталогом: вебинар «СберТеха» Российский разработчик ПО «СберТех» приглашает на вебинар, посвященный замене импортных PIM-инструментов в компаниях в сфере электронной коммерции. Уход зарубежных поставщиков вынуж

Импортозамещение решений для управления продуктовым каталогом: вебинар СберТеха Российский разработчик ПО СберТех приглашает на вебинар, посвященный замене импортных PIM-инструментов в компаниях в сфере электронной коммерции. Уход зарубежных поставщиков вынуж

Павел Жук, Руслан Ишмаметов - Как развивается российский рынок PIM-систем? CNews: Каким торговым компаниям нужна PIM-система? Руслан Ишмаметов: Система безусловно нужна крупным компаниям, у которых десятки

Почему начинать цифровую трансформацию нужно с системы по управлению информацией о продукте? Почему нужно начинать с PIM? 1. Клиентский опыт на первом месте Сегодня B2B компании хотят бесперебойного и качествен

Odyssey Consulting Group выводит на рынок усовершенствованную PIM-систему шение для автоматизации процессов управления мастер-данными в омниканальной модели продаж – Odyssey PIM. Усовершенствования позволяют сократить минимальный срок внедрения на 30% и упростить раб

«Детский мир» внедрил новую PIM-систему для управления товарным контентом ния, а также добавления новых артикулов и наименований. Новая система управления товарным контентом PIM (product information management) – это современная высоконагруженная система с микросерви

«Aliexpress Россия» начала сотрудничество с PIM Solutions «Aliexpress Россия» и финтех-компания PIM Solutions объявили о начале совместной работы. В рамках собственной логистической платформы компания будет сотрудничать со всеми крупными службами доставки, которые подключены к агрегатору

Samsung разрабатывает «первую в отрасли» память с высокой пропускной способностью и возможностями для ИИ-вычислений Samsung Electronics объявила о разработке первой в отрасли памяти с высокой пропускной способностью (HBM), интегрированной с вычислительной мощностью искусственного интеллекта (ИИ) —HBM-PIM. Новая архитектура обработки (PIM) позволяет использовать возможности ИИ для ускорения обработки больших объемов данных в ЦОДах, систем высокопроизводительных вычислений (HPC) и при

PIM Solutions привлекла 100 млн рублей от частного инвестора ормационных технологий фонда «Сколково», привлекла 100 млн руб. Инвестором выступил предприниматель Дмитрий Зобнин, получивший в компании миноритарную долю 5,13%. Таким образом общая оценка стоимости PIM Solutions составляет около 2 млрд руб. PIM Solutions предоставляет ИТ-сервисы по оптимизации логистики и управлению финансами для интернет-магазинов. В 2018 г. компания привлекла 200

PIM Solutions и «Абсолют банк» договорились финансировать интернет-магазины «Абсолют банк» и сервис по оптимизации логистики и управлению финансами PIM Solutions договорились о сотрудничестве в области финансирования интернет-магазинов. «Абсолют банк» согласовал для PIM Solutions кредитную линию в 100 млн руб., в течение 2021 г. ком

Резидент «Сколково» выпустил коммерческие облигации на 50 млн рублей PimPay), резидент кластера информационных технологий Фонда «Сколково», выпустила коммерческие облигации на 50 млн рублей. Большая часть облигаций уже выкуплена инвесторами, остальные еще размещаются. PIM Solutions занимается разработкой сервисов по оптимизации логистики и финансированию для участников рынка E-commerce. С помощью решений PIM Solutions онлайн-ритейлеры могут привлечь ф

«Мосводоканал» построил систему управления НСИ на базе Oracle PIM . По информации «Борлас», система НСИ, построенная на основе Oracle Product Information Management (PIM), находится в промышленной эксплуатации с июня 2012 г. Она выполняет функции централизова

«Сибур Холдинг» внедряет систему управления НСИ на базе IBM InfoSphere MDM Server for PIM В «Сибур Холдинге» завершен первый этап проекта по внедрению системы управления нормативно-справочной информацией (АСВ НСИ) на основе продукта IBM InfoSphere MDM Server for PIM. Работы по проектированию и внедрению системы ведутся компанией CompuTel. Генподрядчиком проекта — выступает ИТСК, дочерняя компания «Сибур Холдинга». Система успешно прошла стадию опытно-п

Panduit выпустила новую версию платформы Physical Infrastructure Manager для управление инфраструктурой ЦОД Компания Panduit, разработчик инновационных решений в области физической инфраструктуры, объявила о выпуске версии 4.0 своей программной платформы Physical Infrastructure Manager (PIM), предназначенной для полного контроля над сетевой инфраструктурой. Работая с системой PanView iQ (PVIQ) и компонентами сторонних производителей, программная платформа PIM обеспечива

«Уралкалий» строит единую систему НСИ на основе Oracle PIM Компания «Уралкалий» создает единую систему нормативно-справочной информации (НСИ) на основе решения Oracle Product Information Management Data Hub (Oracle PIM), входящего в состав комплекса Oracle E-Business Suite. Система охватит все ключевые подразделения и бизнес-приложения, задействованные в закупочном цикле компании, говорится в сообщении Or