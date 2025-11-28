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PIM Product Information Management Управление информацией об изделии

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28.11.2025 PIM-система Brandquad включена в реестр российского ПО

рах производителей, дистрибьюторов и ритейлеров, предлагая бизнесу российскую альтернативу западным PIM-системам. Регистрация в реестре подтверждает соответствие государственным стандартам и от
19.05.2025 Hoff ускорила процесс заведения товаров от поставщиков на 35%

машний Интерьер») в области разработки и поддержки ИТ-инфраструктуры, завершила проект по доработке PIM-системы для управления данными, в результате чего инструмент получил новые возможности. Э
14.05.2025 PIM.Data: самый высокий средний чек интернет-заказов среди районов Москвы отмечен в Марьиной Роще

Сервис PIM.Data, входящий в экосистему решений PIM Solutions, выяснил, жители каких районов Москвы делали онлайн-заказы с наибольшим средним чеком в 2024 г. Для этого были проанализированы инте
20.01.2025 ПЭК и PIM Solutions ускорили процесс обработки и доставки на маркетплейсы в 2,5 раза

рузки, многие мультибрендовые площадки сократили и бесплатный срок хранения товаров на складах до 20-25 дней, а также ввели дополнительную оплату за превышение этого времени. Заместитель гендиректора PIM Solutions Эдвин Луканов отмечает, что в периоды распродаж склады маркетплейсов часто перегружаются и становятся в принципе недоступными для продавцов . По его словам, компания активно работ
17.09.2024 Почему не все PIM-системы одинаковы. Выясняем особенности внедрения PimCore

у, UX и UI простых и необходимых регулярных действий в системе. © BiancoBlue / Фотобанк Фотодженика PIM-система — это система для централизованного управления данными о товарах, она необходима

02.07.2024 Системы управления ассортиментом: что нужно знать о PIM

Что такое PIM PIM (Product Information Management) — система для централизованного управления большими

04.12.2023 СберТех проведет вебинар, посвященный замене зарубежных PIM

Компании массово переходят на новые решения, в том числе ищут замену импортным приложениям классов PIM-DAM-PXM. На вебинаре «Platform V Product 360: как заменить зарубежный PIM в 2024 г
29.11.2023 Импортозамещение решений для управления продуктовым каталогом: вебинар «СберТеха»

Российский разработчик ПО «СберТех» приглашает на вебинар, посвященный замене импортных PIM-инструментов в компаниях в сфере электронной коммерции. Уход зарубежных поставщиков вынуж
22.11.2023 Импортозамещение решений для управления продуктовым каталогом: вебинар СберТеха

Российский разработчик ПО СберТех приглашает на вебинар, посвященный замене импортных PIM-инструментов в компаниях в сфере электронной коммерции. Уход зарубежных поставщиков вынуж
15.05.2023 Павел Жук, Руслан Ишмаметов -

Как развивается российский рынок PIM-систем?

CNews: Каким торговым компаниям нужна PIM-система? Руслан Ишмаметов: Система безусловно нужна крупным компаниям, у которых десятки

21.04.2023 Почему начинать цифровую трансформацию нужно с системы по управлению информацией о продукте?

Почему нужно начинать с PIM? 1. Клиентский опыт на первом месте Сегодня B2B компании хотят бесперебойного и качествен
09.02.2023 Odyssey Consulting Group выводит на рынок усовершенствованную PIM-систему

шение для автоматизации процессов управления мастер-данными в омниканальной модели продаж – Odyssey PIM. Усовершенствования позволяют сократить минимальный срок внедрения на 30% и упростить раб
23.12.2022 «Детский мир» внедрил новую PIM-систему для управления товарным контентом

ния, а также добавления новых артикулов и наименований. Новая система управления товарным контентом PIM (product information management) – это современная высоконагруженная система с микросерви
08.12.2021 «Aliexpress Россия» начала сотрудничество с PIM Solutions

«Aliexpress Россия» и финтех-компания PIM Solutions объявили о начале совместной работы. В рамках собственной логистической платформы компания будет сотрудничать со всеми крупными службами доставки, которые подключены к агрегатору

18.02.2021 Samsung разрабатывает «первую в отрасли» память с высокой пропускной способностью и возможностями для ИИ-вычислений

Samsung Electronics объявила о разработке первой в отрасли памяти с высокой пропускной способностью (HBM), интегрированной с вычислительной мощностью искусственного интеллекта (ИИ) —HBM-PIM. Новая архитектура обработки (PIM) позволяет использовать возможности ИИ для ускорения обработки больших объемов данных в ЦОДах, систем высокопроизводительных вычислений (HPC) и при

03.02.2021 PIM Solutions привлекла 100 млн рублей от частного инвестора

ормационных технологий фонда «Сколково», привлекла 100 млн руб. Инвестором выступил предприниматель Дмитрий Зобнин, получивший в компании миноритарную долю 5,13%. Таким образом общая оценка стоимости PIM Solutions составляет около 2 млрд руб. PIM Solutions предоставляет ИТ-сервисы по оптимизации логистики и управлению финансами для интернет-магазинов. В 2018 г. компания привлекла 200
20.01.2021 PIM Solutions и «Абсолют банк» договорились финансировать интернет-магазины

«Абсолют банк» и сервис по оптимизации логистики и управлению финансами PIM Solutions договорились о сотрудничестве в области финансирования интернет-магазинов. «Абсолют банк» согласовал для PIM Solutions кредитную линию в 100 млн руб., в течение 2021 г. ком
02.10.2020 Резидент «Сколково» выпустил коммерческие облигации на 50 млн рублей

PimPay), резидент кластера информационных технологий Фонда «Сколково», выпустила коммерческие облигации на 50 млн рублей. Большая часть облигаций уже выкуплена инвесторами, остальные еще размещаются. PIM Solutions занимается разработкой сервисов по оптимизации логистики и финансированию для участников рынка E-commerce. С помощью решений PIM Solutions онлайн-ритейлеры могут привлечь ф
12.09.2012 «Мосводоканал» построил систему управления НСИ на базе Oracle PIM

. По информации «Борлас», система НСИ, построенная на основе Oracle Product Information Management (PIM), находится в промышленной эксплуатации с июня 2012 г. Она выполняет функции централизова
05.08.2011 «Сибур Холдинг» внедряет систему управления НСИ на базе IBM InfoSphere MDM Server for PIM

В «Сибур Холдинге» завершен первый этап проекта по внедрению системы управления нормативно-справочной информацией (АСВ НСИ) на основе продукта IBM InfoSphere MDM Server for PIM. Работы по проектированию и внедрению системы ведутся компанией CompuTel. Генподрядчиком проекта — выступает ИТСК, дочерняя компания «Сибур Холдинга». Система успешно прошла стадию опытно-п
07.02.2011 Panduit выпустила новую версию платформы Physical Infrastructure Manager для управление инфраструктурой ЦОД

Компания Panduit, разработчик инновационных решений в области физической инфраструктуры, объявила о выпуске версии 4.0 своей программной платформы Physical Infrastructure Manager (PIM), предназначенной для полного контроля над сетевой инфраструктурой. Работая с системой PanView iQ (PVIQ) и компонентами сторонних производителей, программная платформа PIM обеспечива
15.01.2010 «Уралкалий» строит единую систему НСИ на основе Oracle PIM

Компания «Уралкалий» создает единую систему нормативно-справочной информации (НСИ) на основе решения Oracle Product Information Management Data Hub (Oracle PIM), входящего в состав комплекса Oracle E-Business Suite. Система охватит все ключевые подразделения и бизнес-приложения, задействованные в закупочном цикле компании, говорится в сообщении Or
02.06.2005 Oracle PIM Data Hub: новое ПО для управления данными

Корпорация Oracle сообщает о новом продукте — Oracle Product Information Management Data Hub (PIM Data Hub) — решении для управления корпоративными данными, которое позволит пользователям централизовать всю информацию о продукции из гетерогенных систем и создать единый репозиторий


Публикаций - 142, упоминаний - 224

PIM и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 23
SAP SE 5601 12
9594 12
Oracle Corporation 7074 12
Samsung Electronics 11064 10
Sony 6739 10
PimCore 13 9
Globus IT - Compo Soft - Компо Софт 13 8
Apple Inc 13154 8
IBM - International Business Machines Corp 9699 8
Lenovo Motorola 3566 7
X-Com - Икс ком 188 7
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Philips 2099 5
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Dell EMC 5180 4
Cisco Systems 5372 4
HP Inc. 5883 4
Toshiba Corporation 2980 4
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Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 5
Комус 110 4
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Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
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НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 2
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Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 43 1
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Avon Beauty Products Company - Эйвон бьюти продактс компани 39 1
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Твой дом - сеть гипермаркетов 18 1
Мосводоканал МГУП 69 1
Gloria Jeans - Глория Джинс 49 1
Setl Group - Сэтл Групп - Петербургская недвижимость - многопрофильная инвестиционно-промышленная группа компаний 30 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
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UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
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