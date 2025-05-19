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Радюкин Дмитрий
УПОМИНАНИЯ
|19.05.2025
|Hoff ускорила процесс заведения товаров от поставщиков на 35% 1
|09.02.2023
|Odyssey Consulting Group выводит на рынок усовершенствованную PIM-систему 1
Радюкин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 328 2
|PimCore 10 1
|1С 8449 1
|Microsoft Corporation 24836 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148545 1
|Азия Средняя - Среднеазиатский регион 280 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14237 1
|Ближний Восток 2981 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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