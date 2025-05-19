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Радюкин Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


19.05.2025 Hoff ускорила процесс заведения товаров от поставщиков на 35% 1
09.02.2023 Odyssey Consulting Group выводит на рынок усовершенствованную PIM-систему 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Радюкин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 328 2
PimCore 10 1
8449 1
Microsoft Corporation 24836 1
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 74 1
Золотое яблоко 20 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 98 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 127 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67780 1
Соотношение сторон экрана - Отношение ширины кадра к высоте - Форматное соотношение - aspect ratio - Размеры экрана 662 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1595 1
Workflow - Поток работ 337 1
PIM - Product Information Management - Управление информацией об изделии 117 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6840 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4865 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31743 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16156 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4500 1
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 75 1
Россия - РФ - Российская федерация 148545 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 280 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14237 1
Ближний Восток 2981 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3088 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24729 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360112, в очереди разбора - 756160.
Создано именных указателей - 174863.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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