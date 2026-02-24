Получите все материалы CNews по ключевому слову
Odyssey Consulting Group Odyssey PIM
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|24.02.2026
|Odyssey Consulting Group возглавит развитие Pimcore-решений в России 1
|09.02.2023
|Odyssey Consulting Group выводит на рынок усовершенствованную PIM-систему 1
Odyssey Consulting Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 341 3
|Microsoft Corporation 25348 2
|PimCore 12 1
|EY - Ernst & Young Global 382 1
|1С 9121 1
|Россия - РФ - Российская федерация 158807 3
|Ближний Восток 3057 2
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14557 2
|Азия Средняя - Среднеазиатский регион 285 1
|Азия - Азиатский регион 5772 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421311, в очереди разбора - 726355.
Создано именных указателей - 190918.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.