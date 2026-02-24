Разделы

Odyssey Consulting Group возглавит развитие Pimcore-решений в России

ИТ-консалтинг объявляет о старте инициативы по развитию решений класса PIM, DAM и MDM на базе Pimcore для российских компаний. Инициатива запускается как реакция на изменения в экосистеме Pimcore, объявленные вендором в конце 2025 г. Они делают невозможным переход на новые версии, превращая обновление платформы из обычной ИТ-задачи в бизнес-риск. Об этом CNews сообщили представители Odyssey Consulting Group.

Odyssey располагает необходимыми ресурсами для реализации инициативы по альтернативному развитию Pimcore в России, поскольку является официальным сертифицированным партнёром Pimcore, опирается на практику внедрений решений класса PIM для компаний с крупными каталогами и планирует выстроить развитие в виде поддерживаемой ветки Odyssey PIM: выпускать плановые обновления и пакеты расширений, обеспечивать исправления безопасности и улучшения производительности, поддерживать управляемый путь обновления с сохранением данных и интеграций, а также выполнять проекты обновления и миграции как стандартный процесс.

На первом этапе Odyssey концентрируется на двух направлениях, которые Pimcore существенно усилил в 12-м поколении платформы: обновление пользовательского интерфейса и рост производительности ключевых сценариев работы с каталогом, включая массовые операции и обработку больших объемов данных.

«Наша цель — дать компаниям понятную траекторию развития платформы Pimcore на локальном рынке: без “самосборки на коленке”, без неопределённости по обновлениям и без необходимости менять PIM-решение только потому, что стало сложно двигаться вперёд. Мы берем на себя инициативу по поддерживаемому развитию — с релизной дисциплиной и ответственностью по договору», — сказали в Odyssey Consulting Group.

Инициатива уже переходит в практическую фазу: первый релиз по направлению обновления пользовательского интерфейса находится на этапе подготовки к поставке в одну из крупных розничных компаний, работающих с большим ассортиментом, а следующие внедрения и пилотирование решений по производительности запланированы на ближайшие релизы.

