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PimCore

PimCore

УПОМИНАНИЯ


19.05.2025 Hoff ускорила процесс заведения товаров от поставщиков на 35% 1
Рынок ИТ: итоги 2023 1
17.09.2024 Почему не все PIM-системы одинаковы. Выясняем особенности внедрения PimCore 1
02.07.2024 Системы управления ассортиментом: что нужно знать о PIM 1
02.04.2024 Крупный ритейл переходит на российские платформы электронной коммерции 1
31.10.2023 Инфраструктура на контейнерах позволила «Музторгу» в 3 раза сократить время развертывания корпоративной PIM-системы 1
06.06.2023 Компания Compo Soft вошла в состав группы компаний Globus IT 1
15.05.2023 Павел Жук, Руслан Ишмаметов -

Как развивается российский рынок PIM-систем?

 1
09.02.2023 Odyssey Consulting Group выводит на рынок усовершенствованную PIM-систему 1
26.10.2022 Globus IT и Compo Soft объявили о партнерстве 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

PimCore и организации, системы, технологии, персоны:

8449 5
X-Com - Икс ком 150 5
SAP SE 5327 4
Microsoft Corporation 24836 2
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 328 2
Globus IT - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 44 2
Globus IT - Compo Soft - Компо Софт 10 2
Oracle Corporation 6757 2
1С-Битрикс - Bitrix 593 2
Atlassian 122 1
Magento Inc 37 1
HP Inc. 5715 1
Крок - Croc 1784 1
Orion soft - Орион софт - 137 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 1
Yandex - Яндекс 7685 1
SafeTech - СэйфТек 96 1
ОБИТ 86 1
К2Тех 159 1
CodeInside - Кодинсайд 18 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 113 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1120 2
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 127 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 98 1
Золотое яблоко 20 1
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 74 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1433 1
МузТорг 4 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7567 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 256 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 504 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 273 1
Газпром ПАО 1363 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 891 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2969 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67780 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16156 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31743 6
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7644 6
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3700 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12366 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20541 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6840 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10598 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4617 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52590 4
PIM - Product Information Management - Управление информацией об изделии 117 4
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 307 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4130 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24753 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21764 4
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2217 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7036 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11502 3
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MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 558 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4139 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1092 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11366 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9633 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1945 2
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 562 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6449 2
Globus IT - Compo Soft - Compo Platform 12 5
Oracle Java - язык программирования 3132 4
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 142 4
SAP C/4HANA - SAP Hybris 96 3
SAP Commerce - SAP Hybris Commerce Suite - SAP Hybris Commerce Cloud - SAP Hybris B2C Commerce Accelerator 39 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1329 3
Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 125 2
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 597 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 262 1
Oracle Commerce 16 1
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 70 1
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 75 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1234 1
X-Com - Xcom-Shop 8 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 216 1
Orion soft - Nova Container Platform 46 1
Huawei nova - Серия смартфона 66 1
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 118 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 745 1
Google Android 14241 1
Apple iOS 7952 1
Greensight - Ensi - Энси - e-commerce платформа 12 1
1С:ERP Управление предприятием 595 1
Google AngularJS - JavaScript-фреймворк с открытым исходным кодом 62 1
JavaScript - JS - язык программирования 1225 1
Adobe Illustrator 130 1
GIMP - GNU Image Manipulation Program - графический редактор 61 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 185 1
Yandex DataLens 42 1
Oracle MDM - Oracle Master Data Management 11 1
Adobe Photoshop 769 1
Наумкин Максим 6 1
Андреев Константин 3 1
Шишкин Андрей 13 1
Жук Павел 5 1
Радюкин Дмитрий 2 1
Ишмаметов Руслан 3 1
Польшаков Денис 1 1
Семенкин Максим 8 1
Зинкевич Сергей 59 1
Тимофеев Кирилл 7 1
Зельдец Игорь 22 1
Шелег Анна 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 148545 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14237 2
Ближний Восток 2981 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 280 1
Германия - Федеративная Республика 12780 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17806 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24729 5
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 204 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5058 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6095 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2334 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14061 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49122 2
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 212 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3088 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11208 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5580 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6398 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7982 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1423 1
Аудит - аудиторский услуги 2801 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1197 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2806 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1988 1
Экономический эффект 1104 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9026 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2510 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3232 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7310 1
Транспорт - Автосервис - Станция технического обслуживания транспорта - СТО - ремонт автотранспортного средства 154 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 814 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5009 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5158 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4766 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4027 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4981 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52458 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11111 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2196 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2988 1
Черкизон - Черкизовский рынок 159 1
Английский язык 6734 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1640 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3509 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30044 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6033 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8206 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3291 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359934, в очереди разбора - 756261.
Создано именных указателей - 174808.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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