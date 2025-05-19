Получите все материалы CNews по ключевому слову
PimCore
УПОМИНАНИЯ
PimCore и организации, системы, технологии, персоны:
|ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2969 1
|Наумкин Максим 6 1
|Андреев Константин 3 1
|Шишкин Андрей 13 1
|Жук Павел 5 1
|Радюкин Дмитрий 2 1
|Ишмаметов Руслан 3 1
|Польшаков Денис 1 1
|Семенкин Максим 8 1
|Зинкевич Сергей 59 1
|Тимофеев Кирилл 7 1
|Зельдец Игорь 22 1
|Шелег Анна 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359934, в очереди разбора - 756261.
Создано именных указателей - 174808.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.