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Hoff ускорила процесс заведения товаров от поставщиков на 35%

ИТ-консалтинговая компания Odyssey Consulting Group совместно с компанией «Хофф Тех» – основным техническим партнером компании Hoff (ООО «Домашний Интерьер») в области разработки и поддержки ИТ-инфраструктуры, завершила проект по доработке PIM-системы для управления данными, в результате чего инструмент получил новые возможности. Это позволило улучшить бизнес-процесс автоматического согласования продуктового контента от подачи информации поставщиком до размещения в интернет-магазине, мобильном приложении и в розничных магазинах компании Hoff.

В 2024 г. Hoff реализовала программу проектов, нацеленную на увеличение скорости вывода продуктового контента на торговые витрины, повышение качества данных и сокращение рутинных операций. В рамках программы компания «Хофф Тех», чьими силами и ресурсами была выполнена основная часть технической работы по реализации этой программы, сотрудничала с Odyssey Consulting Group в части развития системы PIM.

Hoff предлагает поставщикам возможность подавать информацию о товарах, которая должна быть согласована несколькими отделами. Автоматизация передачи этой информации требовала внесения изменений в существующее ИТ-решение. Они были реализованы без смены платформы. PIM-система, ранее внедренная Odyssey, построена на платформе Pimcore, которая даёт широкие возможности для масштабирования и кастомизации.

В результате в PIM были созданы рабочие места для 4 отделов: отдела качества, сертификаций, маркировки, контента, и децентрализованный процесс согласования товарных данных от поставщиков был переведён в одну систему. Помимо этого, реализованы задачи настройки информационной модели с учетом разницы форматов в нескольких используемых системах и стабильной производительности системы при пиковых нагрузках.

«Hoff – это большая компания, где у каждого отдела есть свой жизненный цикл и логика, которую сложно унифицировать. Проект удалось реализовать благодаря тесному взаимодействию технической команды компании «Хофф Тех» и Odyssey», – отметил Дмитрий Радюкин, директор практики решений для розницы Odyssey Consulting Group.

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Безопасность

Проект длился 11 месяцев, с января по декабрь 2024 г. В 2025 г. Odyssey и компания «Хофф Тех» продолжат развивать систему PIM в части автоматизации вывода продуктового контента на торговые витрины.

«Компания «Хофф Тех» высоко оценивает сотрудничество с Odyssey Consulting Group в рамках внедрения и развития PIM-системы. На этапе пилота получилось повысить скорость заведения ассортимента на 35%. Этот проект стал важным шагом в автоматизации работы с поставщиками и цифровой трансформации бизнес-процессов. Мы ценим высокий уровень экспертизы наших партнеров и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество», – сказал Владимир Дмитровский, технических директор домена коммерции, Hoff Tech.

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