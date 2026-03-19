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Индексная книга (каталог) CNews*
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Логистика Прямая поставка Дропшип Dropshipping

СОБЫТИЯ


19.03.2026 По таким ценам покупайте сами. В России мощно обвалились продажи компьютеров 1
25.12.2025 Fuzzy Logic Labs о том, как нас обманывают под елкой: QR‑коды, «призы» и фейковые курьеры 1
02.07.2024 Системы управления ассортиментом: что нужно знать о PIM 1
05.06.2024 Состоялся релиз новой версии «RDV Маркет» 1
16.11.2021 «Позитроника» объявила о расширении в партнерстве с Tempoline 1
20.05.2021 Продавцы Aliexpress смогут сдавать заказы в отделениях «Почты России» 1
08.12.2020 AliExpress ввела единый тариф на доставку для продавцов 2
02.10.2020 Крупнейший ритейлер Урала вышел на AliExpress 1
25.03.2020 «Золотое яблоко» вышло на маркетплейс «Беру» 1
19.02.2020 Выручка «Яндекс.Маркета» в 2019 г. выросла в 2,5 раза 1
21.07.2016 Cognitive Technologies адаптировала «Е1 Евфрат» к работе с электронными фискальными документами 1
02.04.2013 «Утконос» остановился на неделю. Идет замена SAP 1

Публикаций - 12, упоминаний - 13

Логистика и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11065 2
Yandex - Яндекс 9216 2
9594 2
Globus IT - Compo Soft - Компо Софт 13 1
Ростелеком 10948 1
SAP SE 5601 1
Alibaba Group 473 1
Accenture plc 719 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 367 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 1
Merlion iRU - Деловой офис 352 1
1С-Битрикс - Bitrix 675 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 1
X-Com - Икс ком 188 1
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 521 1
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 132 1
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 417 1
Merlion - Позитроника - федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники 82 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 1
Ростелеком - Fuzzy Logic Labs - Фаззи Лоджик Лабс 28 1
Merlion - Tempoline - Темполайн 3 1
PimCore 13 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 3
Alibaba Group - Cainiao Smart Logistics Group - Cainiao Network - Цайняо саплай чейн менеджмент - Международный логистический оператор 20 3
Почта России ПАО 2370 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 2
Сима-ленд ТД 7 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Лента - Утконос 180 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 1
Золотое яблоко - бьюти-ретейлер 35 1
Puma - Пума 50 1
Finn Flare - ФФ Стайл 46 1
Braun GmbH 79 1
Crocs 8 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 5
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 5
Торговля - RetailTech - Управление ассортиментом и ценообразованием - Товарная матрица - Ассортиментная матрица - OSA - On-Shelf Availability - наличие товара на полках сетевых магазинов 336 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 3
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 3
Оцифровка - Digitization 5185 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 2
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1481 2
Автоинформатор 116 1
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1280 1
Офисные приложения - Табличный редактор - Редактор электронных таблиц - Tabular editor 135 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1540 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг 1427 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 1
PIM - Product Information Management - Управление информацией об изделии 142 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1313 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 640 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 167 2
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 2
Globus IT - Compo Soft - Compo Platform - Compo PIM 13 1
RDV Маркет 1 1
Globus IT - Compo Soft - Compo DAM 2 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
1С:ERP Управление предприятием 841 1
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 66 1
Суперчек 5 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 294 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Greensight - Ensi - Энси - e-commerce платформа 21 1
Merlion - Tempoline - Кактус - Нота софт - Notasoft 15 1
Alibaba Group - Taobao Tmall Commerce Group 113 1
Зарайский Сергей 24 1
Шароватова Лилия 12 1
Гузиков Роман 1 1
Столяров Альфред 2 1
Мишустин Михаил 787 1
Силуанов Антон 84 1
Гришаков Максим 32 1
Скатин Алексей 33 1
Сергеев Дмитрий 61 1
Скокова Татьяна 17 1
Черногоров Андрей 65 1
Балахнин Александр 4 1
Буренков Андрей 8 1
Нечаев Дмитрий 3 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Воронин Андрей 18 1
Кочубеева Дарья 1 1
Штернлиб Теймур 27 1
Naouri Gabriel - Наури Габриэль 2 1
Сытин Дмитрий 60 1
Гончарова Дарья 1 1
Орлов Григорий 5 1
Савин Вячеслав 3 1
Субботина Наталия 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Европа 24964 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Москва - ЮЗАО - Бутово - Северное Бутово - Южное Бутово 59 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Городец - Городецкий район 94 1
Россия - ЦФО - Московская область - Раменский район - Софьино 30 1
Россия - ЦФО - Московская область - Зарайский городской округ - Зарайск 20 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Климовск 27 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 4
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 3
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 201 3
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1591 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 2
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 283 2
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 445 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 2
Логистика - Курьерские услуги - From door to door - От двери до двери 165 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 2
Транспорт - Автосервис - Станция технического обслуживания транспорта - СТО - ремонт автотранспортного средства 178 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - ПБОЮЛ - предприниматель без образования юридического лица 231 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 699 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 797 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 930 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1799 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1859 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1134 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Фертильность, беременность и роды - рождение ребенка, деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 578 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 1
Ведомости 1466 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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