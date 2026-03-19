Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
Логистика Прямая поставка Дропшип Dropshipping
СОБЫТИЯ
Публикаций - 12, упоминаний - 13
Логистика и организации, системы, технологии, персоны:
|Зарайский Сергей 24 1
|Шароватова Лилия 12 1
|Гузиков Роман 1 1
|Столяров Альфред 2 1
|Мишустин Михаил 787 1
|Силуанов Антон 84 1
|Гришаков Максим 32 1
|Скатин Алексей 33 1
|Сергеев Дмитрий 61 1
|Скокова Татьяна 17 1
|Черногоров Андрей 65 1
|Балахнин Александр 4 1
|Буренков Андрей 8 1
|Нечаев Дмитрий 3 1
|Медведев Дмитрий 1665 1
|Воронин Андрей 18 1
|Кочубеева Дарья 1 1
|Штернлиб Теймур 27 1
|Naouri Gabriel - Наури Габриэль 2 1
|Сытин Дмитрий 60 1
|Гончарова Дарья 1 1
|Орлов Григорий 5 1
|Савин Вячеслав 3 1
|Субботина Наталия 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.