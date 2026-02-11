Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190470
ИКТ 14698
Организации 11389
Ведомства 1494
Ассоциации 1080
Технологии 3551
Системы 26593
Персоны 82792
География 3027
Статьи 1574
Пресса 1272
ИАА 743
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2761
Мероприятия 881

Офисные приложения Табличный редактор Tabular editor


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


11.02.2026 Как компании учат ИИ действовать самостоятельно 1
25.11.2025 Teamly представила масштабное обновление платформы для управления знаниями и обучением 1
08.10.2025 Обновлена функциональность «1С:ERP+PM Управление проектной организацией» на новой архитектуре «1С:РМ» редакции 5 1
24.09.2025 «Юниверс Дата» добавила версионирование, иерархические справочники и другие функции в решение «Юниверс DG» 1
«Яндекс» встроила нейросеть в онлайн-редактор: что получилось? 1
10.09.2025 Импортозамещение АРМ: Tera стала дистрибьютором офисного пакета «АльтерОфис» с сертификатом ФСТЭК 1
15.08.2025 «Деснол» представляет мнемосхемы для «1С:ТОИР КОРП» с мультиплатформенной интеграцией данных 1
24.07.2025 «АльтерОфис» от «АЛМИ Партнер» получил сертификат ФСТЭК 1
17.07.2025 Российская HR-платформа Skillaz представила модуль «Целеполагание» 1
15.07.2025 Вышла первая версия продукта «Форсайт. Бюджетирование и консолидация» на базе нового релиза «Форсайт. Аналитическая платформа 10.8» 1
25.06.2025 Новый источник данных в MaxPatrol SIEM теперь можно подключить в два раза быстрее 1
23.06.2025 Just AI запускает Jay Knowledge Hub — PaaS-платформу для быстрого создания RAG-систем 1
09.06.2025 «Академия АйТи» (кластер FabricaONE.AI ГК Softline) объявляет о запуске программы «Data Steward: специалист по стратегическому управлению данными» 1
13.05.2025 Релиз Arenadata Streaming: новые возможности потоковой передачи и обработки данных 1
23.04.2025 «Диасофт» выпустила обновленную версию СУБД Digital Q.DataBase 1
16.04.2025 Где хранить все самое ценное в 2025 году? Обзор популярных облачных сервисов 1
16.04.2025 VK Tech запустил новый модуль «Авансовый отчет» в системе КЭДО VK HR Tek 1
10.04.2025 Вышла новая редакция 5.0 «1С:PM Управление проектами Корп» 1
10.03.2025 «Форсайт» выпустила новый продукт «Форсайт. Умные таблицы» 1
06.03.2025 Консолидация работы с данными и гибкая фильтрация: BIA Technologies обновила инструмент диагностики высоконагруженных 1С-систем PerfDog 1
27.02.2025 РТК-ЦОД запускает «Р7-Офис» в составе «Публичного облака» 1
05.02.2025 Приложение для работы с инженерными сетями ZuluGIS доступно пользователям «Ред ОС М» 1
21.01.2025 В России создан «убийца» Microsoft Visio 1
17.12.2024 «Мой офис» ускорил «Частное облако» в полтора раза 1
27.11.2024 Пользователи Word и Excel стали рабами нейросетей. У них воруют информацию, чтобы тренировать искусственный интеллект Microsoft 1
14.10.2024 Как выбрать альтернативу западным продуктам и организовать миграцию 1
26.09.2024 Вышла новая редакция 3.1 «1С:УНФ+PM Управление проектной фирмой» 1
08.08.2024 «Р7-Органайзер»: глобальное обновление интерфейса 1
04.07.2024 «Аскон» выпустила «Компас-3D v23» 1
03.07.2024 «МойОфис Стандартный Сертифицированный» 2.7 прошел инспекционный контроль ФСТЭК России 1
02.07.2024 Системы управления ассортиментом: что нужно знать о PIM 1
25.06.2024 Платформа Security Vision 5 получила новую функциональность 1
06.06.2024 Первым партнерским нативным приложением для ОС «РОСА Мобайл» на «Р-Фон» стал «Р7-Офис» 1
24.05.2024 Российский аналог Oracle Primavera внедрили при строительстве ледового дворца в Нижнем Новгороде 1
17.05.2024 Какие инновации в BI и корпоративной мобильности нужны рынку? 1
13.05.2024 Postgres Pro Enterprise Manager 1.4: новые возможности для управления и мониторинга СУБД Postgres Pro 1
06.05.2024 TEAMLY представил обновленную версию: платформа позволит управлять проектами и автоматизировать работу отделов 1
18.04.2024 Sarex представляет новый продукт «Планирование» 1
18.03.2024 Вышла новая редакция 5.0 «1С:PM Управление проектами ПРОФ» 1
23.01.2024 «МойОфис» выпустил масштабное обновление настольных редакторов для частных лиц 1

Публикаций - 110, упоминаний - 111

Офисные приложения и организации, системы, технологии, персоны:

9113 19
Microsoft Corporation 25336 15
Oracle Corporation 6902 10
Новые облачные технологии (НОТ) 467 7
ALMI partner - АЛМИ партнер 164 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2594 6
Ростелеком 10412 5
Yandex - Яндекс 8606 5
SAP SE 5464 4
IBM - International Business Machines Corp 9566 4
Google LLC 12341 4
Ростех - Автоматика Концерн 1750 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5325 3
Apple Inc 12749 3
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 272 3
Intel Corporation 12579 3
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 3
Softline - Софтлайн 3327 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 395 3
Diasoft - Диасофт 1056 3
Sony 6641 3
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 455 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4597 3
ITLand Group - АйТиЛенд Софт 20 3
Samsung Electronics 10709 2
Broadcom - VMware 2511 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2238 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3320 2
Meta Platforms - Facebook 4554 2
InfoWatch - Инфовотч 1111 2
Ред Софт - Red Soft 1053 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1545 2
Т-Платформы - T-Platforms 401 2
VK - Mail.ru Group 3537 2
ЭОС - Электронные офисные системы 1189 2
SAS Institute 1040 2
Xerox - The Haloid Company 1156 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1040 2
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 799 2
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 329 2
РЖД - Российские железные дороги 2020 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8306 6
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 879 6
Почта России ПАО 2267 4
Газпром ПАО 1425 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1530 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1043 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3026 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 673 2
Русский стандарт Банк 478 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 280 2
Ростех - РТ-Финанс - Новиком АКБ - Новикомбанк 62 2
Композит 97 2
Trussardi - Т.р.с. дистрибьюшн 4 1
НСПК - Национальная система платежных карт 905 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1399 1
UPS 211 1
ВкусВилл - Избёнка 193 1
Роснефть НК - нефтяная компания 533 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 325 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 264 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 569 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 250 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 190 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 88 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 1
АБ Россия - Акционерный банк Россия 95 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 176 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
Фонд информационной демократии - Фонд развития информационной демократии и гражданского общества 32 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг - Dodo Engineering - Додо Инжиниринг 55 1
Газпром недра - Газпром геологоразведка - Газпром проектирование - Газпром промгаз - Гипроспецгаз - Гипрогазцентр - ВНИПИгаздобыча - ТюменНИИгипрогаз - СевКавНИПИгаз - ЦКБН - Подземгидроминерал НПЦ - ВНИИПромгаз 40 1
Газпром газораспределение 20 1
Газпром добыча Уренгой - Уренгойгазпром 13 1
Альфа-Лизинг - Альфамобиль 28 1
Россети Ленэнерго 1699 1
ТКБ - ТрансКапиталБанк 87 1
Еврофинанс Моснарбанк АКБ - Eurofinance 32 1
ВБРР - Всероссийский банк развития регионов 32 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13039 17
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5051 13
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6346 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5275 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3480 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3151 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3516 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2268 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2203 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 357 2
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 222 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 282 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2966 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2828 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2017 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3122 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 705 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1912 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4827 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 296 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1458 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1148 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 337 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2095 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 947 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 769 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3280 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 398 1
Федеральное казначейство России 1879 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 606 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3433 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 744 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 243 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 250 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 305 1
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 83 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 196 1
Правительство КБР - Администрация Кабардино-Балкарской Республики - Администрация Главы КБР - Парламент КБР 48 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 744 8
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26106 43
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73800 41
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 38
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2170 32
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 29
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34030 29
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23219 29
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 24
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13397 21
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9722 21
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12409 20
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7105 20
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6017 20
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10145 19
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32019 16
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21810 16
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17189 14
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7747 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23035 12
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11474 11
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5295 11
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3411 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18733 10
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7657 10
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9806 10
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 10
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12341 10
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 10
Офисные приложения - Редактор презентаций - Presentation Editor 20 9
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4066 9
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8479 9
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2015 9
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6330 8
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5821 8
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7345 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13330 8
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5605 8
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2714 8
Оповещение и уведомление - Notification 5385 8
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4694 7
Microsoft Office 3999 25
Linux OS 11021 19
Microsoft Windows 16437 15
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1335 15
Новые облачные технологии - МойОфис 910 14
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1568 12
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2383 11
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 873 10
НКТ - Р7-Офис 488 9
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1372 8
Microsoft SQL Server - MS SQL 1732 8
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 828 7
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2086 7
Apple macOS 2284 6
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1125 6
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1274 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3442 6
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 83 6
Samsung BD Blu-Ray-плеер 82 6
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 992 5
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 347 5
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1482 5
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2458 5
Новые облачные технологии - МойОфис Частное облако - MyOffice Private Cloud 74 5
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 255 5
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 334 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5199 4
Microsoft Outlook 1429 4
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 988 4
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 67 4
Новые облачные технологии - МойОфис Таблица - МояТаблица 42 4
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion - МойОфис Почта Мейлион 144 4
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 302 4
Microsoft Silverlight - Smooth Streaming 165 4
Новые облачные технологии - МойОфис Документы - MyOffice Document - МойОфис Документы 89 4
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 112 4
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 584 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 883 3
IBM DB2 392 3
Google Android 14820 3
Наумов Максим 100 9
Силуанов Антон 77 4
Щеглов Петр 76 4
Путин Владимир 3384 2
Новиков Евгений 47 2
Арлазаров Владимир 279 2
Опанасенко Всеволод 138 2
Рахметов Руслан 63 2
Ускова Ольга 170 2
Кудрявцева Юлия 18 2
Каренина Анна 15 2
Князева Мария 16 2
Орлов Станислав 49 2
Самойленко Максим 67 2
Липич Григорий 65 2
Никольский Николай 15 2
Водолазская Анна 1 1
Виноградов Виталий 1 1
Павлова Юлиана 5 1
Санников Антон 1 1
Носков Константин 239 1
Шадаев Максут 1160 1
Абакумов Евгений 224 1
Титов Борис 60 1
Смирнов Алексей 256 1
Лебедев Михаил 71 1
Лашин Ренат 83 1
Лихачев Алексей 44 1
Массух Илья 236 1
Бойко Андрей 56 1
Дмитриев Алексей 67 1
Иванов Владимир 65 1
Шулика Виталий 10 1
Обухов Александр 41 1
Комов Владимир 18 1
Федечкин Эдуард 55 1
Раевский Алексей 77 1
Воробьев Александр 37 1
Буравцов Александр 19 1
Якименко Андрей 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 158396 68
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46108 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53590 6
Европа 24684 4
Китай - Тайвань 4147 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14549 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18365 3
Беларусь - Белоруссия 6081 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18806 3
Франция - Французская Республика 8006 3
Украина 7815 3
Казахстан - Республика 5846 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8228 2
Индия - Bharat 5732 2
Германия - Федеративная Республика 12963 2
Испания - Королевство 3774 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1458 2
Россия - УФО - Челябинская область 1421 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3261 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13590 1
Южная Корея - Республика 6879 1
Азия - Азиатский регион 5765 1
Армения - Республика 2383 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3058 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1368 1
Россия - ЮФО - Севастополь 584 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1020 1
Африка - Африканский регион 3579 1
Италия - Итальянская Республика 4438 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3426 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 409 1
Турция - Турецкая республика 2506 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2152 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 488 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1634 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1416 1
Узбекистан - Республика 1894 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 1009 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 481 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1712 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10449 32
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 29
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51318 21
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11451 16
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 13
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20409 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26007 8
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6338 8
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4424 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15248 7
Ergonomics - Эргономика 1690 7
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 7
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2305 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5316 5
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1342 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7598 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6288 4
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1555 4
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2797 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8912 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 4
Английский язык 6890 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6140 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3698 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6955 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 4
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1750 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5282 4
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3261 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6687 3
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5828 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6381 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11781 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3229 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1797 3
Бухгалтерия - БДДС - бюджет движения денежных средств 206 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3402 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17423 3
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 3
Tom’s Hardware 536 1
Ведомости 1297 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 435 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 503 1
Wired - Издание 272 1
TechSpot 165 1
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 228 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3761 2
IDC - International Data Corporation 4944 1
Gartner - Гартнер 3621 1
Tagline - Тэглайн 29 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 292 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 983 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 170 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 101 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2143 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 727 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
РИФ - Российский Интернет Форум 96 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 82 1
Docflow 147 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419048, в очереди разбора - 726238.
Создано именных указателей - 190470.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще